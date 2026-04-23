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Экономика Кризис-2026 Эксперт Подушка безопасности сдулась? Что происходит с российской экономикой и почему бизнес стал для нее обузой

Подушка безопасности сдулась? Что происходит с российской экономикой и почему бизнес стал для нее обузой

Развитие стало почти невозможным, перспектив не видно, это признают власти

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Подушка безопасности сдулась? Что происходит с российской экономикой и почему бизнес стал для нее обузой | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUПодушка безопасности сдулась? Что происходит с российской экономикой и почему бизнес стал для нее обузой | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Министр экономического развития Максим Решетников признал: экономика вошла в непростую фазу. Ресурсы, которые помогали держаться последние годы, почти закончились.

Если без официальных формулировок, то раньше система жила за счет запасов: накоплений, удачной конъюнктуры, курсовых доходов. Сейчас этот запас прочности заметно просел.

Министр о сложной ситуации сказал на всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» во Всеволожске Ленинградской области.

«Я думаю, бизнес это чувствует наиболее остро», — заметил Решетников, уточнив, что предприниматели при этом вынуждены адаптироваться к налоговым изменениям.

Бизнес действительно чувствует очень хорошо: давление усиливается, издержки растут, правила меняются. И главный вопрос теперь не как расти, а как перестроиться, чтобы не просесть окончательно. Журналист MSK1.RU поговорил об этом с экспертами, в том числе с представителями реального бизнеса.

Проблемы сразу со всех сторон

Малый и средний бизнес почти уперся в потолок своих возможностей, уверен председатель комитета по страхованию Ассоциации экспортеров и импортеров Максим Гмыря, основатель агентства по управлению рисками «Секвойя Групп».

По его словам, предприниматели уже сделали всё что могли: перестроили логистику, нашли новые рынки, перекроили финансовые потоки. И вот дальше начинается зона, где привычные способы выживания просто не работают.

Проблема в том, что давление идет сразу с нескольких сторон: больше требований от государства, экономическая неопределенность и падающая рентабельность. В такой ситуации даже самые крепкие (по крайней мере, казавшиеся такими) компании начинают работать на износ. Так что если давление сохранится, часть бизнеса попросту уйдет с рынка — тут всё логично, нельзя же бесконечно работать себе в убыток.

«Логичнее было бы точечно ослабить давление и создать стимулы для нового витка деловой активности», — критикует Гмыря. — Чтобы бизнес понимал правила игры и мог планировать свою работу на горизонте хотя бы нескольких лет».

«В предыдущие годы поддержку обеспечивали высокий потребительский спрос, масштабные бюджетные инвестиции», — размышляет руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. В этом кризисном году он даже находит какой-то позитив — это укрепление рубля. Сильный рубль, объясняет эксперт, сдерживает инфляцию и дает компаниям возможность активнее инвестировать.

Он отмечает, что в ближайшее время доллар, скорее всего, будет держаться в диапазоне 75–80 рублей, но при благоприятных условиях может опускаться и ниже. «Так что, думаю, во втором полугодии по мере снижения ключевой ставки инвестиционная активность и внутренний спрос могут заметно подрасти», — прогнозирует Шнейдерман.

Что поможет бизнесу?

«Когда Решетников говорит об исчерпании резервов, он фиксирует то, что в экономике видно невооруженным глазом: привычные буфера — бюджетные накопления, курсовые сверхдоходы — уже работают на пределе», — делится с MSK1.RU бренд-директор и основатель агентства «Динамика» Александр Шкарупа.

Проще говоря, экономика больше не может дожимать старые инструменты.

«Сейчас важно переходить к системным решениям, которые повышают отдачу от каждого рубля», — объясняет Шкарупа. И тут появляется тема, которую многие пока воспринимают как что-то далекое, — цифровой рубль.

Шкарупа напоминает: это уже не эксперимент. Цифровой рубль активно входит в оборот — им платят зарплаты бюджетникам, пенсии, стипендии. А с осени крупнейшие компании и банки обязаны будут принимать такие платежи.

Но дело не только в форме денег. Меняется сама логика расчетов. Эксперт объясняет: операции становятся полностью прозрачными — их нельзя подкрутить задним числом. А еще появляются смарт-контракты. Это когда деньги не просто переводятся, а ждут выполнения условий сделки.

Например: поставщик не получит оплату, пока не подтвердит поставку, налоги списываются автоматически, а авансы нельзя увести в сторону. И в этом, по мнению Шкарупы, и есть реальная помощь: не раздача денег, а снижение издержек и автоматизация процессов.

В общем, если суммировать мнения экспертов MSK1.RU, то очевидно одно: старая модель экономики выдыхается (это, кстати, и сам Решетников признаёт). А вот куда и как выруливать, до конца непонятно.

А вы бы решились вести бизнес в такое время?

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Ухудшение жизни Спад экономики Кризис Максим Решетников Минэкономразвития России Развитие бизнеса Подушка безопасности
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Комментарии
26
Гость
23 апреля, 11:10
Фундаментальный многоуровневый кризис, выход из которого полностью переформатирует экономику и политику. Чем дольше ждём тем трагичней всё окажется. А если будем упираться-то ничего не останется вообще.
Гость
23 апреля, 10:31
ой, а что случилось?
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Гость
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