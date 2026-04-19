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Экономика Страховые пенсии в России в 2027 году проиндексируют дважды

Страховые пенсии в России в 2027 году проиндексируют дважды

В Госдуме назвали примерные даты, когда ждать увеличения выплаты

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В 2026 году страховые пенсии 1 января сразу проиндексировали на уровень выше инфляции&nbsp;— 7,6% | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ 2026 году страховые пенсии 1 января сразу проиндексировали на уровень выше инфляции&nbsp;— 7,6% | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В 2026 году страховые пенсии 1 января сразу проиндексировали на уровень выше инфляции — 7,6%

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России страховые пенсии в 2027 году планируют увеличить дважды — в феврале и апреле. Однако даты индексации могут сдвинуться при подготовке бюджета осенью. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Общее правило индексации страховых пенсий, которое должно действовать и в 2027 году, таково: 1 февраля происходит индексация на уровень фактической инфляции — подчеркиваю, фактической, не прогнозной. А 1 апреля происходит увеличение в зависимости от возможностей бюджета Социального фонда», — пояснил парламентарий ТАСС.

Депутат напомнил, что в прошлые два года индексация проводилась не в эти даты, а по поручению правительства РФ. В 2025 году выплаты увеличили 1 января, а затем доиндексировали 1 февраля, а в 2026 году страховые пенсии 1 января сразу проиндексировали на уровень выше инфляции — 7,6%.

«Помимо общего правила индексации 1 февраля и 1 апреля, есть и постоянно действующая норма о возможности правительства доиндексировать пенсии. При внесении проекта бюджета правительство дает свои предложения. Каким будет в этом году набор предложений, покажет осень, когда принимается бюджет», — сказал Нилов.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
3
Гость
19 апреля, 13:53
Пенсии страховые вырастут в 27 году намного отставая от ЖКХ и цен на все остальное.В 26 году рост пенсий отставал от инфляции в 3-4 раза.
Гость
19 апреля, 09:36
Хватит обдирать население, пенсионеров и инвалидов цены на ЖКХ и продукты питания растут непомерными с бешенной скоростью, тогда как пенсии не дотягивают даже до нормальных значений, пенсии растут на сто рублей а тарифы растут выше ☝️ пенсий, инфляция съедает всю мою пенсию, нормально питаться на 15тысяч рублей это позор
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