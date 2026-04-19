Страховые пенсии в России в 2027 году проиндексируют дважды

В 2026 году страховые пенсии 1 января сразу проиндексировали на уровень выше инфляции — 7,6% Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России страховые пенсии в 2027 году планируют увеличить дважды — в феврале и апреле. Однако даты индексации могут сдвинуться при подготовке бюджета осенью. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Общее правило индексации страховых пенсий, которое должно действовать и в 2027 году, таково: 1 февраля происходит индексация на уровень фактической инфляции — подчеркиваю, фактической, не прогнозной. А 1 апреля происходит увеличение в зависимости от возможностей бюджета Социального фонда», — пояснил парламентарий ТАСС.

Депутат напомнил, что в прошлые два года индексация проводилась не в эти даты, а по поручению правительства РФ. В 2025 году выплаты увеличили 1 января, а затем доиндексировали 1 февраля, а в 2026 году страховые пенсии 1 января сразу проиндексировали на уровень выше инфляции — 7,6%.