Экономика Кризис-2026 Обзор Главная финансовая интрига: что будет с рублем и долларом в 2026 году

Главная финансовая интрига: что будет с рублем и долларом в 2026 году

Публикуем мнения ведущих экспертов

Затишье, волатильность или плавный рост — по какому сценарию пойдет курс доллара в 2026-м?

Затишье, волатильность или плавный рост — по какому сценарию пойдет курс доллара в 2026-м?

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Курс доллара в 2026 году — это главная финансовая интрига для тех, кто занимается инвестициями или продумывает, как приумножить свои накопления. МSK1.RU дал слово экономистам и аналитикам, чтобы вы смогли услышать аргументы всех сторон, оценить риски и построить свою финансовую стратегию на профессиональных прогнозах. Читайте, что на самом деле думают эксперты о будущем рубля и доллара.

«Возможна коррекция до 85 рублей максимум»

В 2026 году доллар будет постепенно снижаться, а рубль — укрепляться, считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. По ее словам, главная причина — геополитика.

«Всё движется к мирному урегулированию, разговоры идут, острые политические моменты потихоньку сглаживаются. Поэтому я ожидаю снижения курса доллара, и эта тенденция уже заметна. Правительство закладывало в бюджет куда более высокий курс — 95, 100, даже 105 рублей за доллар. В конце года курс около 79 рублей, это уже очень хороший показатель.

Таким был курс доллара в конце октября 2025-го. Помните?

Таким был курс доллара в конце октября 2025-го. Помните?

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Я не верю, что в 2026-м курс резко взлетит. Возможна небольшая коррекция, может быть, до 85 максимум, но кардинального роста я не жду. Рынок уже привык жить в условиях нестабильности, и для нового скачка должно произойти нечто экстраординарное.

Конечно, объем валютной выручки нефтегазовых компаний влияет на предложение доллара в стране. Но ключевым остается геополитический фон: любое заявление или международное соглашение может мгновенно повлиять на курс.

С другой стороны, есть и внутренние процессы. ЦБ начал постепенно снижать ключевую ставку. Это может слегка ослабить рубль, сделав его менее привлекательным для сбережений по сравнению с валютой. Пока же рубль сохраняет приоритет у населения, ведь ставки по долларовым вкладам близки к нулю».

«Возврат к 70 рублям за доллар маловероятен»

С учетом сложившейся экономической ситуации есть тенденция к постепенному ослаблению рубля, считает заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

«Вероятно, курс доллара к завершению 2026 года может приблизиться к отметке 100–102 рубля за доллар. Такие ожидания обусловлены рядом структурных факторов, включая планомерное смягчение денежно-кредитной политики, снижение ключевой ставки и ослабление мер поддержки рубля со стороны регулятора.

Текущая укрепленная позиция рубля частично формируется за счет высоких процентных ставок и ограниченного спроса на иностранную валюту, однако в 2026 году их влияние на формирование ставок снизится. Ждать резких колебаний ставок не стоит, вероятнее всего ЦБ будет осторожно ослаблять рубль, адаптируясь к новой ситуации на рынке.

Среднегодовой курс доллара в 2026 году может составить около 93–94 рублей, с постепенным ростом к концу года. Сценарий возвращения к уровням ниже 70 рублей за доллар маловероятен.

Дмитрий Матюшенков

заместитель директора АНО «Центр развития законодательства»

В то же время ускорение темпов ослабления возможно в случае изменения геополитической конъюнктуры или корректировки макроэкономической стратегии. В целом рынок уже частично учитывает ожидаемое ослабление рубля, что делает прогнозируемые уровни базовым сценарием среди профессиональных участников».

«Нельзя исключать возвращение к 100–110 рублям за доллар»

Финансовый эксперт Татьяна Волкова также дает весьма сдержанные прогнозы по курсу доллара.

«Исходя из бюджета России на 2026–2029 годы, а также текущей экономической и геополитической ситуации, нельзя исключать возвращение курса в коридор 100–110 рублей за доллар.

Такой сценарий обсуждает большинство экспертов, и он может значительно повлиять не только на цены на продукты и бензин, но и на всю структуру потребительских расходов в стране. Это затронет себестоимость импортозависимых товаров, услуги, аренду, логистику — фактически все ключевые экономические параметры.

Эксперты не ожидают сильного колебания курса рубля к доллару

Эксперты не ожидают сильного колебания курса рубля к доллару

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Тем не менее окончательные выводы делать рано: многое будет зависеть от динамики мировых рынков, решений регуляторов и геополитического контекста».

«Продолжит колебаться в коридоре 80–90 рублей»

Среднегодовой темп роста стоимости доллара к рублю за последние 10 лет составляет примерно 3,7% годовых, объясняет инвестиционный советник в реестре Банка России, эксперт по экономике, партнер Российского Экспортного Центра Сергей Варфоломеев. Такие цифры — индикатор устойчивого, но не взрывного удорожания американской валюты.

«По текущей траектории и факторам 2025 года, доллар в 2026 году продолжит колебаться в коридоре 80–90 рублей. При этом риски преимущественно направлены на временное укрепление рубля в I полугодии и возврат к 87–90 рублям за доллар США ко II полугодию.

В 2026 году курс формирует:

  1. Нефть Brent. При цене 60–70 долларов США за баррель Банк России вряд ли допустит ослабление рубля выше 90 рублей — достаточно резервов и инструментов регулирования.

  2. Платежный баланс. Экспорт сырья остается профицитным, но импортозамещение и логистика требуют валюты, поэтому спрос на доллары сохранится.

  3. Инфляция. Если ЦБ РФ продолжит политику ключевой ставки 15–16%, то привлекательность рублевых активов вырастет, а следовательно возможно укрепление до 78–80 рублей за доллар в первом полугодии.

  4. Геополитика и санкции. Новые ограничения на банковские расчеты традиционно толкают курс вверх и риск «+5–7 ₽/$» сохраняется.

Ограничения на вывоз и хранение наличной валюты физлицами делают доллар «дефицитным» в банках, поэтому премия наличного курса к официальному в размере 2–3 рубля закрепилась надолго.

Покупать доллары или менять валюту на рубли?

Покупать доллары или менять валюту на рубли?

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Прогнозный диапазон на 2026 год:

  1. I квартал — 79–82 рублей за доллар США. Налоговый период, высокий спрос на возврат валютной выручки.

  2. II квартал — 77–80 рублей за доллар США. Сезонное укрепление рубля, возможное снижение ключевой ставки.

  3. III квартал — 82–86 рублей за доллар США. Пик отпусков и импорта товаров, рост спроса на валюту.

  4. IV квартал — 84–88 рублей за доллар США. Подготовка к бюджетному маневру, рост волатильности.

Чтобы грамотно составить финансовый план и застраховаться от убытков из-за скачков курса доллара, в 2026 году разумно ориентироваться на среднегодовой курс 83–84 рубля за доллар США с возможным отклонением ±5 рублей в зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры и действий Банка России».

А вы как считаете, какой курс доллара будет в конце 2026 года?

В начале декабря 2025-го доллар упал до рекордно низкого уровня: таких значений не было больше 2,5 года. Эксперты считают, что ослабление рубля нам не грозит.

Рекомендуем