НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

 748мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,97
EUR 94,08
Оштрафовали владельца «Мёда»
К нам едет «Ревизор»
Раскупили все билеты на концерты Лазарева
«Умные решения» в недвижимости
Когда пройдет шествие Дедов Морозов
Подготовить авто к холодам
Читайте 76.RU в MAX без интернета
Бизнес по-женски
Что с усадьбой Михалкова в Рыбинске
Продают дом на набережной
Экономика Маткапитал вырастет даже у тех, кто получил его давно: всю неизрасходованную сумму проиндексируют. Когда и на сколько

Маткапитал вырастет даже у тех, кто получил его давно: всю неизрасходованную сумму проиндексируют. Когда и на сколько

Часть денег можно обналичить

166
Окончательный коэффициент индексации могут скорректировать | Источник: Максим Серков / NGS42.RUОкончательный коэффициент индексации могут скорректировать | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Окончательный коэффициент индексации могут скорректировать

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Неизрасходованные средства материнского капитала проиндексируют в следующем году. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи и детства Татьяна Буцкая.

«Если вам уже выдали материнский капитал и у вас осталась некая сумма, то эта сумма индексируется. Это очень важно. Ближайшая индексация пройдет 1 февраля и составит 6,8%», — сказала Буцкая в разговоре с РИА Новости.

При этом окончательный коэффициент индексации может быть немного скорректирован, если уровень инфляции по итогам года существенно изменится. Проверить текущий размер остатка средств можно через «Госуслуги».

Кроме того, Буцкая напомнила, что семьи могут получить наличными неизрасходованные суммы до 10 тысяч рублей — для этого нужно подать соответствующее заявление, которое также оформляется на портале «Госуслуг».

Таким образом, даже если семья пока не планирует использовать весь материнский капитал, оставшаяся сумма не потеряет своей ценности благодаря ежегодной индексации. Это особенно важно на фоне роста цен и позволяет семьям более гибко планировать использование государственной поддержки.

Мы писали о том, что в парламенте рассматривают инициативу по увеличению материнского капитала. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил существенно повысить выплаты: за второго ребенка — до 1 миллиона рублей, а за третьего — до 1,5 миллиона.

С 1 февраля 2025 года размер маткапитала составляет 690 266 рублей на первого ребенка — или на второго, если он родился до 2020 года. На второго ребенка, рожденного не раньше 1 января 2020 года, — 912 162 рубля.

После индексации в 2026 году планируется, что выплата на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей. За второго или последующего ребенка родителям выплатят 974,1 тысячи рублей.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Маткапитал Индексация Выплата
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление