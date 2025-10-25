Маткапитал вырастет даже у тех, кто получил его давно: всю неизрасходованную сумму проиндексируют. Когда и на сколько

Окончательный коэффициент индексации могут скорректировать Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Неизрасходованные средства материнского капитала проиндексируют в следующем году. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи и детства Татьяна Буцкая.

«Если вам уже выдали материнский капитал и у вас осталась некая сумма, то эта сумма индексируется. Это очень важно. Ближайшая индексация пройдет 1 февраля и составит 6,8%», — сказала Буцкая в разговоре с РИА Новости.

При этом окончательный коэффициент индексации может быть немного скорректирован, если уровень инфляции по итогам года существенно изменится. Проверить текущий размер остатка средств можно через «Госуслуги».

Кроме того, Буцкая напомнила, что семьи могут получить наличными неизрасходованные суммы до 10 тысяч рублей — для этого нужно подать соответствующее заявление, которое также оформляется на портале «Госуслуг».

Таким образом, даже если семья пока не планирует использовать весь материнский капитал, оставшаяся сумма не потеряет своей ценности благодаря ежегодной индексации. Это особенно важно на фоне роста цен и позволяет семьям более гибко планировать использование государственной поддержки.

Мы писали о том, что в парламенте рассматривают инициативу по увеличению материнского капитала. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил существенно повысить выплаты: за второго ребенка — до 1 миллиона рублей, а за третьего — до 1,5 миллиона.

С 1 февраля 2025 года размер маткапитала составляет 690 266 рублей на первого ребенка — или на второго, если он родился до 2020 года. На второго ребенка, рожденного не раньше 1 января 2020 года, — 912 162 рубля.