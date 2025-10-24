НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,27
EUR 94,39
Читайте 76.RU в MAX без интернета
К нам едет «Ревизор»
Сбили ребенка
«Умные решения» в недвижимости
Что с усадьбой Михалкова в Рыбинске
Подготовить авто к холодам
Продают дом на набережной
Бизнес по-женски
Умерла 12-летняя
Расписание матчей «Локомотива»
Экономика Центробанк принял решение по ключевой ставке: этого ждали не все

Центробанк принял решение по ключевой ставке: этого ждали не все

Решение принял совет директоров ЦБ

767
Большинство экспертов ожидали дальнейшего плавного снижения ключевой ставки | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUБольшинство экспертов ожидали дальнейшего плавного снижения ключевой ставки | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Большинство экспертов ожидали дальнейшего плавного снижения ключевой ставки

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 16,5%. Такое решение сегодня принял совет директоров банка на заседании. Это четвертое снижение подряд в этом году.

«Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 16,50% годовых. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — говорится в сообщении на сайте Центробанка.

На уровне 17% ключевую ставку установили в сентябре. По прогнозам ЦБ, она снизится до 12,0–13,0% лишь в 2026 году. До конца года показатель планируют держать на уровне 18,8–19,6%. При этом, инфляция в этом году должна опуститься до уровня 6,0–7,0% и вернуться к плановым 4% в следующем году.

Ключевая ставка держалась на рекордном уровне в 21% с октября 2024 года. Регулятор не снижал показатель в течение семи месяцев, ожидая замедления инфляции и улучшения экономической ситуации, что позволило бы начать постепенное снижение.

В июне 2025 года произошел первый шаг в сторону послабления. Тогда совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку до 20%, а уже в июле до 18%. Это решение Банк России объяснил тем, что темпы роста инфляции снижаются. К тому же экономика возвращается к траектории сбалансированного роста.

Большинство экспертов предполагали, что Центробанк продолжит плавно опускать показатель ключевой ставки, однако некоторые из них прогнозировали, что регулятор в этот раз сохранит показатель на прежнем уровне.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Ключевая ставка Центробанк Инфляция Экономика
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
МАЛО !!!!!!!!
Гость
39 минут
Зря!!!((( Поднимайте до 19%
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление