Центробанк принял решение по ключевой ставке: этого ждали не все

Большинство экспертов ожидали дальнейшего плавного снижения ключевой ставки Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 16,5%. Такое решение сегодня принял совет директоров банка на заседании. Это четвертое снижение подряд в этом году.

«Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 16,50% годовых. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — говорится в сообщении на сайте Центробанка.

На уровне 17% ключевую ставку установили в сентябре. По прогнозам ЦБ, она снизится до 12,0–13,0% лишь в 2026 году. До конца года показатель планируют держать на уровне 18,8–19,6%. При этом, инфляция в этом году должна опуститься до уровня 6,0–7,0% и вернуться к плановым 4% в следующем году.

Ключевая ставка держалась на рекордном уровне в 21% с октября 2024 года. Регулятор не снижал показатель в течение семи месяцев, ожидая замедления инфляции и улучшения экономической ситуации, что позволило бы начать постепенное снижение.

В июне 2025 года произошел первый шаг в сторону послабления. Тогда совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку до 20%, а уже в июле до 18%. Это решение Банк России объяснил тем, что темпы роста инфляции снижаются. К тому же экономика возвращается к траектории сбалансированного роста.