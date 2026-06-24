Это не мусор: в центре Ярославля устроят акцию по сбору старой одежды и не только — список вторсырья

В Ярославле в выходные будут принимать вторсырье на переработку Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В Ярославле пройдет экологическая акция по сбору вторсырья. Отходы для переработки можно будет принести 28 июня с 10:30 до 13:00 на улицу Володарского, 62а.

Акцию проводят волонтеры «ЯрЭкомобиля» уже много лет. Они будут ждать всех желающих справа от ДК «Общество глухих». Рядом расположены ЯГТУ (корпус Д) и школа № 38.

Вторсырье — это отходы, которые можно использовать повторно после переработки.

«Рассортируйте всё дома, пожалуйста, заранее. Задавайте вопросы, мы поможем со всем разобраться. Чуть больше подготовки, чтобы всем было комфортно. Мы, как всегда, будем принимать сухое и компактное вторсырье», — попросили в сообществе волонтеров.

Далеко не весь мусор подходит для вторичного использования. «ЯрЭкомобиль» принимает двенадцать видов пластика, макулатуру, батарейки, металл, блистеры, стекло, тетрапак, технику и текстиль. В это воскресенье можно будет принести следующее сырье:

макулатуру, раздельно бумагу и гофрокартон;

стеклянные бутылки, банки, стеклобой;

жесть и алюминий (раздельно алюминиевые банки от напитков и остальной металл);

тетрапак и пюрпак;

пластик маркировки 1,2,4,5,6♻️;

прозрачные ПЭТ-бутылки 1PET♻️;

прочую тару и белые бутылки 1PET♻️;

бутыли и канистры 2HDPE♻️;

пакеты 2HDPE♻️;

#добрые_крышечки 2HDPE♻️;

твердый 4LDPE♻️;

пакеты и пленку 4LDPE♻️;

вспененную пленку 4LDPE♻️;

тару 5PP♻️;

пленку 5PP♻️;

вспененный полистирол 6PS♻️;

обычный полистирол 6PS♻️;

батарейки;

резиновые изделия;

одежду и текстиль на переработку;

бытовую технику, провода, аккумуляторы;

фармацевтические отходы: раздельно блистеры и другие упаковки от лекарств.

Маркировка ♻️ на упаковке указывает на возможность вторичной переработки сырья. Цифра и буквы внутри нее означают тип материала.

Стоит помнить, что перед тем, как выбросить сырье, нужно проделать несколько этапов: очистить тару от грязи (вымыть), если потребуется — высушить, смять и рассортировать по фракциям.

Некоммерческая организация «ЯрЭкомобиль» устраивает в Ярославле выездные акции по сбору вторичного сырья с 2017 года. Пункты сбора согласуются с мэрией города.

На данный момент акции «ЯрЭкомобиля» проходят 2–3 раза в месяц. Места проведения чередуются по принципу «один раз в центре, другой — в одном из районов». Во время акции на место сбора приезжают «Газели», разворачивают большие мешки, куда ярославцы несут отсортированное и накопленное дома вторсырье.

Полезные ссылки

О том, как правильно выбросить мусор, чтобы он стал полезным, мы рассказывали тут;

куда сдавать опасные отходы и какое сырье входит в эту группу;

здесь можно посмотреть пункты приема ртутных ламп;

в этом материале рассказывали, куда можно сдать одежду, посуду и старую технику.