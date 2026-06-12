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Экология Обзор Куда в Ярославле выбросить мусор на переработку — карта контейнеров

Куда в Ярославле выбросить мусор на переработку — карта контейнеров

В городе более 400 точек приема

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Где в Ярославле можно выбросить мусор на переработку | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUГде в Ярославле можно выбросить мусор на переработку | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Где в Ярославле можно выбросить мусор на переработку

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Сортировка мусора — это не просто модная тенденция, как считают некоторые. Отходы, которые мы, не задумываясь, выкидываем каждый день, могут быть пригодны для повторного использования. Кроме того, обычные контейнеры станут намного свободнее, если их не будут переполнять вторсырьем. Это может сделать улицы города чуточку чище.

Мы узнали, где в Ярославле есть баки для раздельного сбора отходов. Для удобства разместили их на простой интерактивной карте.

Большинство особых контейнеров в городе находятся под контролем «Хартии» — регионального оператора по обращению с отходами в Ярославской области. В их баки оранжевого цвета можно выбрасывать стекло, бумагу, металл и пластик. Всего в городе находится 398 точек приема.

По информации министра тарифного регулирования Ярославской области Марии Сачковой, 2026 год — последний год работы «Хартии» по действующему контракту. В 2027-м область будет выбирать нового регионального оператора по обращению с отходами. При этом «Хартия» может снова побороться за контракт.

Также в Ярославле функционируют как коммерческие организации по раздельному сбору сырья, так и общественные. Наиболее известна в городе команда волонтеров — «ЯрЭкомобиль».

С 2021 года организация сотрудничает с сетью семейных ресторанов «ПиццаФабрика». На территории четырех заведений можно найти контейнеры для раздельного сбора мусора. В баки у «ПиццаФабрики» можно сдавать следующее вторсырье:

  • макулатура;

  • консервные и алюминиевые банки;

  • пленка ♻️ 2, 4, 5;

  • бутылки и канистры ♻️ 1, 2;

  • стекло;

  • старая одежда и домашний текстиль (бак есть только в пунктах на Труфанова, 30 и на Дорожной, 8а);

  • крышки и батарейки (контейнеры есть везде, кроме пункта на Красноперекопской, 37).

Маркировка ♻️ на упаковке указывает на возможность вторичной переработки сырья. Цифра внутри нее означает тип материала.

Контейнеры от «Хартии» на карте изображены меткой зеленого цвета, от «ПиццаФабрики» — красного.

Карта контейнеров в Ярославле для раздельного сбора сырья

Источник:

«Яндекс Карты»

Подробнее о том, какой мусор можно смело нести на переработку и как правильно его рассортировать, можно прочитать в нашем большом обзоре.

А вы сдаете вторсырье на переработку?

Да, собираю, мою, сортирую и сдаю
Задумываюсь об этом, но слишком сложно
Нет
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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Контейнер Мусор Вторсырье Переработка
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Комментарии
1
Гость
16 минут
Что за ерунду пишите про оранжевые контейнеры. Давно в них кидают любой мусор. И машина мусоросборочная забирает из них в числе прочих контейнеров.
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Гость
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