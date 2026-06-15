«Ничего хорошего нет»: ученый оценил последствия «нефтяного дождя» для рек Ярославской области

Какие могут быть последствия «нефтяного дождя», который выпал в Ярославской области Источник: администрация Рыбинского муниципального округа / Vk.com

14 июня 2026 года в Ярославской области прошел «мазутный дождь». Главы Рыбинского и Некоузского округов подтвердили, что осадки шли с нефтяным компонентом.

По предварительным данным, в зону поражения попали Заволжский район Рыбинска, а также Рыбинский, Мышкинский, Брейтовский и Некоузский округа.

Редакция 76.RU поговорила с ихтиологом, научным сотрудником Института биологии внутренних вод РАН Игорем Шляпкиным о возможных последствиях «нефтяного дождя» для популяций рыб. Институт располагается в поселке Борок Некоузского округа Ярославской области.

Ихтиолог — это ученый-биолог, который изучает рыб: их анатомию, физиологию, поведение, эволюцию и условия обитания.

«Пока сложно говорить о последствиях однозначно. Многое зависит от того, какие именно нефтепродукты выпали и в каких концентрациях. По ощущениям, после дождя чувствовался характерный запах нефтяных фракций, а в лужах был заметен темный осадок, — отметил ученый. — Однако объемы загрязнения пока неясны. Судя по всему, речь идет о продуктах горения, поэтому легкие фракции, которые обычно образуют нефтяную пленку на поверхности воды, вероятно, уже выгорели. Там, где загрязнение незначительное, вещества со временем разбавятся и частично осядут. В целом ситуация напоминает классическое нефтяное загрязнение».

По данным ихтиолога, больше всего могут пострадать маленькие молодые рыбы.

Для рыб основное значение имеет концентрация загрязняющих веществ. Там, где их оказалось много, последствия могут быть серьезными, особенно сейчас, когда в водоемах много молоди. Молодая рыба очень уязвима, поэтому при высоких концентрациях нефтепродуктов нельзя исключать локальную гибель. Игорь Шляпкин ихтиолог, научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН

Молодь рыбы — это ранние стадии развития рыбы (от икринки до взросления), включающие личинок и мальков.

По словам Игоря Шляпкина, пока нет оснований говорить о катастрофическом сценарии.

«Вероятно, значительная часть загрязняющих веществ будет оседать на дно. В водоемах такие вещества обычно связываются донными отложениями, хотя это, безусловно, не означает, что загрязнение безопасно», — отметил ученый.

В Институте биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН ведется регулярный мониторинг состояния водоемов и рыбных популяций. Шляпкин отметил, что, вероятно, в этом году из-за сложившейся ситуации наблюдения придется проводить чаще, чтобы оценить состояние молоди рыб и возможные последствия загрязнения.

Скорее всего, речь идет о разовом воздействии, тогда как наибольшую опасность обычно представляет постоянное поступление нефтепродуктов в окружающую среду. Поэтому хочется надеяться, что серьезных долгосрочных последствий удастся избежать. Однако ничего хорошего в такой ситуации, конечно, нет. Игорь Шляпкин ихтиолог, научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН

«Ситуация находится под контролем»

14 июня на реке Волготне, впадающей в Рыбинское водохранилище, начали устанавливать боновые ограждения. Это плавучие барьеры, предназначенные для локализации нефтяных загрязнений и защиты акватории.

В деревне Волково Рыбинского округа провели выездное заседание комиссии по ЧС при участии заместителя председателя правительства Ярославской области.

«Определены задачи и виды неотложных работ, организован забор воды, воздуха, почвы. ГБУ „ПСС ЯО“ приступила к установке заграждающих боновых препятствий. Ситуация находится под контролем комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Рыбинского муниципального округа», — сообщили в рыбинской администрации.