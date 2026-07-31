Обесточены центральные улицы, супермаркет: часть Ярославля осталась без света

Жители Кировского района остались без света Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Жители Кировского района в Ярославле пожаловались на отсутствие света. С их слов, центр обесточили около 14:00 31 июля. В редакцию 76.RU обратилась жительница дома № 92/11 на Салтыкова-Щедрина и рассказала о проблеме.

«Работаю из дома, нужен стабильный интернет, а работать просто невозможно! О выключении никто не предупредил, даже продуктовый магазин обесточили. В соседних домах тоже нет света», — поделилась ярославна.

Ситуацию 76.RU прокомментировали в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго».

«Специалисты „Ярэнерго“ оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей по улицам Салтыкова-Щедрина, Андропова, Первомайская и ряда прилегающих улиц в Кировском районе, нарушенное в результате повреждения кабельной линии электропередачи 6 кВ сторонней организацией при проведении земляных работ», — рассказали в организации.

Иными словами: света нет по вине строительной организации, которая повредила кабель при земляных работах.

Энергетики оперативно переключают потребителей на резервную схему электроснабжения. По информации от пресс-службы филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго», восстановить в полном объеме подачу электроэнергии должны к 16:30.