Две семьи, борьба за сына и спасение театра: какие тайны скрывает Юрий Гальцев

Юрий Гальцев, несмотря на плотный график, не забывает и о своей малой родине Источник: galtsev_yuriy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чтобы стать звездой эстрады, Юрию Гальцеву пришлось сменить курганский танковый полигон на ленинградские подмостки и доказать, что инженерный диплом — не помеха для гениальной клоунады. Ворвавшись на телеэкраны в конце 90-х с гитарой и фирменным «Ух ты!», он быстро перерос формат телевизионных скетчей и возглавил легендарный петербургский Театр эстрады имени Аркадия Райкина. Рассказываем, как Гальцев спас пустующую площадку с помощью собственной актерской банды «гальчат», какие секреты хранит закулисье и в каких громких кинопремьерах можно увидеть мастера.

«Мы просто жили»

Юрий Гальцев родился и вырос в Кургане, и его юность была далека от театральных подмостков, однако творческой жилы у него было не отнять. Он окончил класс баяна и сам научился играть на гитаре, а в подростковом возрасте сколотил свой первый музыкальный коллектив.

— Моим главным «домашним» инструментом был баян — считаю, его звуки отражают самую суть русской души, — объясняет свою любовь Гальцев. — Сейчас в моей коллекции главенствует гитара. Это не просто инструмент, а возможность за секунду окунуться в мир мелодий, найти что-то новое, открыть неизведанное. Еще бережно храню диковинку — якутский варган «хомус». Настоящая магия: прикладываешь к зубам, а он гудит прямо в голове, заменяя целый оркестр. Всё это помогает мне оставаться собой.

В армии Гальцев был запевалой в армейском хоре, а получив диплом инженера Курганского машиностроительного института, устроился работать на завод. Там он быстро возглавил местный агиттеатр и ВИА при Дворце культуры, где писал песни, пел и устраивал первые юмористические капустники. Именно тогда он понял, что машины его не интересуют, а сцена — это призвание.

18-летний Юрий Гальцев на этом фото стоит и гребет веслом. То время он вспоминает с ноткой светлой грусти: «Мы тогда не знали, что это и есть счастье. Просто лодка, друзья, весла, плеск воды и зауральское солнце. Никто не торопился, не листал ленту — мы просто жили» Источник: Юрий Гальцев | Канал / T.me

— В то время все пели, праздники отмечали целой улицей. Люди делились друг с другом, помогали, вместе переживали горести и радости, жили в другой, но очень прекрасной стране. И называли ее — Родина, — вспоминал Юрий Гальцев.

«Актеришки получают копейки»

В 1983 году, в возрасте 22 лет, Юрий Гальцев уехал в Ленинград и с первой попытки поступил в ЛГИТМиК на музыкально-речевое отделение. Правда, близкие такому его решению оказались не слишком рады.

— Все родственники, особенно со стороны мамы, смеялись: «О, Господи! Зачем ему это надо!?» Актеришки получают копейки, ходят как оборванцы, — рассказывал Гальцев в интервью телеканалу «Беларусь 1» во время минских гастролей. — Я сейчас иногда маме это в шутку припоминаю, она смеется: «Да ладно! Не было такого».

На фото — первокурсник Юра Гальцев Источник: galtsev_yuriy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Будучи студентом, Гальцев начал играть в театре «Буфф». Там он шлифовал свое мастерство в эксцентрических и комедийных музыкальных номерах. На этой сцене он познакомился со своими будущими многолетними партнерами — Геннадием Ветровым и Еленой Воробей.

В 90-х годах Гальцев ушел в свободное творческое плавание. Он активно работал в жанре клоунады и визуального театра. Его пластичность, мимика и умение издавать невероятные звуки сделали его звездой театра «Лицедеи».

Юрий Гальцев и «Лицедеи» Источник: galtsev_yuriy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 1995 году за свои клоунские номера Гальцев получил престижный титул «Резиновое лицо» на фестивале во Франции.

Ну а настоящий прорыв на ТВ и всенародная любовь пришли к Гальцеву в самом конце 1990-х годов. После того как талантливого клоуна заметила телеведущая Регина Дубовицкая. Она и пригласила артиста в «Аншлаг» (12+).

Знаменитые аншлаговцы — Игорь Маменко, Сергей Дроботенко и Юрий Гальцев — и сегодня встречаются на съемочных площадках Источник: Юрий Гальцев | Канал / T.me

— Кларка Новикова сказала про него всё хорошее, но я не видела его номеров, попросила прислать парочку хороших, а он мне сказал: «Мои все номера зрители принимают на ура». Я тогда подумала, что еще один на мою голову… Но всё-таки он прислал мне кассету, я посмотрела его номера, не могу сказать, что была в восторге, но был там один клоунский номер. Подумала: «Давайте попробуем!» — вспомнила Дубовицкая.

Музыкальные монологи Гальцева, его знаменитые ужимки, игра на гитаре и дуэты с Геннадием Ветровым моментально сделали его одним из самых востребованных и узнаваемых комиков страны. В 2000 году он завоевал звание «Лучшего юмориста года» на кубке Аркадия Райкина.

«Мне добряк не нужен был»

В кино Юрий Гальцев начинал с эпизодических ролей в советских картинах, однако полноценный кинодебют артиста состоялся в 1986 году в музыкальном фильме-спектакле «Джек Восьмеркин — „американец“» (18+). Там молодой актер сыграл безымянного коммунара, который поет частушки в составе трио.

Его раннюю фильмографию и первые шаги в кинематографе до всенародной телевизионной славы можно разделить на три этапа.

В 90-е, в эпоху затяжного кризиса в отечественном кинематографе, Гальцев много работал в независимых и авторских проектах режиссеров из Санкт-Петербурга.

Юрий Гальцев в пародийном сериале «Страницы театральной пародии. Графиня Эльвира». 1996 год Источник: Юрий Гальцев | Канал / T.me

В конце того же десятилетия Гальцев приобрел настоящую узнаваемость у телезрителей — благодаря участию в первых сезонах главных милицейских телесериалов страны, где режиссеры использовали его комедийный дар для разбавления сурового сюжета.

Так в его фильмографии появились «Улицы разбитых фонарей» (18+) и «Агент национальной безопасности» (18+). Эти первые характерные роли открыли Гальцеву дорогу в большое коммерческое кино, где уже в начале 2000-х годов он стал главным лицом новогодних мюзиклов и комедийных блокбастеров.

С Сергеем Селиным Юрий Гальцев познакомился не на съемках ментовских сериалов, а еще будучи абитуриентами. «Ты сам потом говорил: „Чудак чудака видит издалека“», — вспоминает Гальцев, обращаясь к другу. Источник: Юрий Гальцев | Канал / T.me

Сотрудничал Гальцев и с Алексеем Балабановым. В фильме «Про уродов и людей» (18+) он сыграл небольшую роль, а в «Жмурках» (18+) переозвучил главного героя Серегу — незадачливого напарника угрюмого Саймона.

— Я озвучил эту роль, врать не буду, дней за пять, потому что и каждое предложение я озвучивал раза по четыре, — рассказывал Гальцев.

А когда Юрий Николаевич спросил у Балабанова, мог ли он сыграть Серегу, тот ответил «Может быть», но с одной важной оговоркой.

— Ты, говорит, такой добряк, а мне добряк-то не нужен был, — вспоминал тот разговор Гальцев. — Конечно, каждый актер может сыграть другое. Но я знаю, что ты можешь сыграть. Мне нужно было такого человека, но голос у него должен быть трусливый и высокий.

«Это оказалось моим смыслом жизни»

В 2008 году Юрий Гальцев по решению Комитета по культуре Санкт-Петербурга перешел из статуса независимого эстрадного артиста в кресло худрука Государственного театра эстрады имени Аркадия Райкина.

Юрий Гальцев в том самом кресле худрука. Всем бы такого руководителя! Источник: galtsev_yuriy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Городские власти искали яркого, харизматичного лидера, способного полностью перезапустить легендарную, но на тот момент находившуюся в упадке площадку.

До прихода Гальцева у Театра эстрады долгие годы не было собственного лица. После смерти Аркадия Райкина в театре фактически отсутствовал постоянный художественный руководитель, труппа и репертуар, а здание использовали как прокатную площадку, которую сдавали под антрепризы и заезжие концерты.

Комитет по культуре Петербурга сделал ставку на Гальцева как на суперпопулярного и всенародно любимого артиста, который при этом досконально знал питерскую театральную тусовку изнутри. Юморист принял вызов, признавшись, что для него это «святое место», где он сам когда-то впервые вышел на профессиональную сцену, будучи студентом.

Под руководством Юрия Гальцева кризисная площадка снова стала театром Источник: Юрий Гальцев | Канал / T.me

Став руководителем, Гальцев первым делом занялся глобальной перестройкой. Благодаря ему театр вышел из подчинения концертной организации «Петербург-концерт» и получил статус самостоятельного государственного учреждения с собственным бюджетом. А в начале нулевых Гальцев добился полной масштабной реконструкции здания. В театре обновили исторический зрительный зал, заменили старую звуковую и световую аппаратуру, перестроили гримерные комнаты и фойе.

Но главная проблема театра — отсутствие постоянных актеров — сохранялась. Гальцев не хотел приглашать состоявшихся дорогостоящих звезд эстрады, поэтому пошел по классическому пути своего ленинградского наставника Исаака Штокбанта.

В 2010 году худрук набрал собственный актерский курс в Театральной академии на Моховой (РГИСИ) специально под нужды театра. В течение четырех лет он лично обучал студентов синтетическому жанру эстрады: они учились одновременно петь, танцевать, играть драматические роли, пародировать и импровизировать. А в 2014 году, сразу после выпускного, Гальцев зачислил практически весь свой курс в штат. В театральной среде этих молодых артистов ласково прозвали «гальчатами». Именно они сегодня составляют костяк труппы и играют в большинстве спектаклей.

Юрий Гальцев и сегодня может задать жару многим молодым артистам Источник: Юрий Гальцев | Канал / T.me

— Я однажды набрал учеников, и это был мой смысл. Все говорили: «Зачем тебе это надо?!» А это оказалось моим смыслом жизни, они дальше пойдут — рулить, разруливать. И корабль дальше будет заправляться и везти груз, — рассказывал Гальцев. — Смысл жизни — идти вперед и не останавливаться.

Гальцев превратил площадку в полноценный драматическо-музыкальный театр. Он начал ставить классику (Мольера, Гоголя, Островского) и советскую прозу (Шукшина), упаковывая ее в модную, динамичную эстрадную форму с живым вокалом и клоунадой. При этом сам худрук до сих пор регулярно выходит на сцену в качестве актера в главных премьерах.

Дмитрий Губерниев — частый гость Театра эстрады имени Аркадия Райкина Источник: Юрий Гальцев | Канал / T.me

По словам Юрия Гальцева, ради театра ему пришлось практически полностью пожертвовать сольной карьерой телевизионного комика и гастролями, так как руководство огромным госучреждением требует его ежедневного личного присутствия.

«Брала измором»

Тем временем за кулисами и за пределами съемочных площадок в жизни Юрия Гальцева разворачивалась та еще драма.

Долгое время артист поддерживал образ примерного семьянина. Более 30 лет Юрий Гальцев официально женат на актрисе Ирине Ракшиной, в браке с которой родилась дочь.

— Когда мы познакомились с Ирой в стройотряде в Казахстане, мне было 23 года. Время надежд. Время, когда было всё по барабану, — рассказывал Гальцев. — Из Казахстана мы вернулись с Ирой готовыми делить не только радости, но и горести.

Однако несколько лет назад стали поговаривать, что артист фактически живет на две семьи — якобы у него начались отношения с актрисой Марией Насыровой, которая приехала покорять Санкт-Петербург из Перми и училась на его курсе. Разница в праве на любовь составила ровно 30 лет: Мария — ровесница дочери юмориста.

— Мой знакомый проводил на курсе Гальцева мастер-классы и рассказывал, что Насырова просто прохода Юрию не давала, — рассказывал «Комсомольской правде» один из кинопродюсеров. — Коллеги артиста ей объясняли: уймись, Юрий женат. Маша дерзила: «Это его вторая жена. И не последняя!» Было понятно, что девочка им просто одержима. Рассказывала, что увидела Гальцева по телевизору и влюбилась. Приехала поступать в Питер. Узнав, что Гальцев набирает курс, пришла. И поставила себе цель: хочу получить этого мужчину. Брала измором.

Народная молва упорно сводит Юрия Гальцева с Марией Насыровой Источник: mari_nasirova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

СМИ писали, что Насырова родила Гальцеву сына, но оформлять развод с законной супругой артист не стал.

Ирина Ракшина в одном из интервью заявляла, что не ревнует супруга и не собирается устраивать громкий развод в стиле Евгения Петросяна, подчеркивая, что у них в семье «совершенно другая ситуация».

— Я не ревную. И не боюсь, что у нас закончится, как у Петросяна со Степаненко. Совершенно разные ситуации. Ну развелся Петросян ради молоденькой. Это его жизнь. Его карма, — говорила Ирина Ракшина.

Близкие артиста, комментируя такие новости, расходились в показаниях. Одни косвенно подтверждали новые отношения Гальцева.

— У него семья прежде всего. Знаете, у многих талантливых актеров по две семьи. У Валерия Золотухина было две. Успевал везде, молодец. И Юра всё успевает, — рассказывал режиссер Сергей Глазков, у которого артист снимался в фильме «Целитель».

Другие говорили, что вся эта история если и имеет право на существование, то только в качестве пиар-романа.

— Обычно, если актриса является пассией художественного руководителя, то она определяет политику театра, получает главные роли — пока что у нас такого нет, — рассказывал режиссер Театра эстрады Владимир Глазков. — Гальцев появлялся с ней на людях — вот все и решили… Я вот когда с Петросяном работал, то кто-то заказал для привлечения внимания к Степаненко историю о том, что она закатывает сцены ревности, чуть ли не уличила мужа в измене. Такой пиар. И это обсуждалось тогда. Может, эта история про нее и Гальцева раздута, чтобы привлечь интерес к Театру эстрады?

«Это мой самый загадочный брак»

Кроме того, на протяжении двадцати лет эстрадной карьеры Гальцеву упорно приписывали тайный роман и даже свадьбу с его постоянной партнершей по юмористическим дуэтам Еленой Воробей. Сами артисты долго поддерживали интригу, а Воробей в шутку называла их творческий союз «самым загадочным браком».

Елену Воробей и Юрия Гальцева так часто видели вместе, что стали считать их парой Источник: mari_nasirova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Это мой самый загадочный брак. И самый продолжительный, — вспоминала Елена Воробей. — Как-то поехали с Юрой в гастрольный тур по Украине. Приезжаем в небольшой город, нас заселяют в гостиницу со словами: «У нас такой номер для вас, вы будете довольны!» Я подхожу, а там написано, что номер для новобрачных. Попросила отдельно два люкса, а женщина шепчет мне: «Что, поругались?»

На самом деле между Гальцевым и Воробей никогда не было романтических отношений — только крепкая дружба и совместный бизнес.

— Для меня профессия актерская подразумевает любовь, но не как мужчины и женщины, а к партнеру. На сцене тогда происходит чудо. Творится химия, когда есть любовь, — рассказывала Воробей в шоу «Сплетни». — Не мутила ли с кем-то? Немножко мутила, но это очень мешает. Актеры еще очень ревнивы, ревнивы к успеху. Поэтому сказала себе: не надо. Он должен быть из зрителей.

«У меня была зависимость»

Куда более тщательно Юрий Гальцев скрывал судьбу своего первенца — сына Михаила, который родился в первом и коротком студенческом браке артиста. Оставив бывшую жену с маленьким ребенком, Гальцев долго не принимал участия в воспитании, из-за чего сын рос с обидой. В подростковом возрасте Михаил пристрастился к наркотикам и алкоголю. Избавиться от зависимости парню удалось только после того, как в ситуацию жестко вмешался знаменитый отец.

Юрий Николаевич лично возил сына по клиникам и навещал в реабилитационном центре. Сегодня Михаил полностью чист, живет в Кургане, воспитывает детей и сам работает волонтером, помогая другим справляться с зависимостями.

— Я не скрываю и не стесняюсь, что у меня были проблемы, была зависимость, был алкоголь и разные вещества, но сегодня жизнь другая, — рассказывал Михаил Гальцев. — Сегодня я абсолютно чист, радуюсь жизни и помогаю другим ребятам выбрать жизненный путь. Раньше мне было неудобно, я скрывал свою проблему и боялся, что обо мне подумают. Сегодня маска снята.

Сегодня отношения Юрия Гальцева со старшим сыном Михаилом и внуками можно назвать по-настоящему теплыми. Несмотря на тяжелое прошлое, брошенный в детстве сын смог простить знаменитого отца, а сам артист невероятно гордится успехами наследника и с удовольствием проводит время с внуками.

Избавившись от пагубных привычек, Михаил увлекся тем же, чем и его отец — он начал писать стихи, играть на гитаре и петь. Когда Юрий Гальцев приезжает в родной Курган, они часто устраивают домашние музыкальные вечера.

Юрий Гальцев не забывает о малой родине и регулярно приезжает в Курган Источник: Юрий Гальцев | Канал / T.me

Чем занимается дочь Юрия Гальцева

Законная дочь Юрия Гальцева Мария сознательно отказалась от актерской карьеры. Она окончила профильный факультет и получила редкую, но востребованную специальность художника-гримера. Основным местом ее работы стал тот самый Театр эстрады имени Аркадия Райкина, которым руководит ее отец.

Мария отвечает за сложный пластический грим, прически и визуальное перевоплощение актеров в ключевых спектаклях театра. Именно она создает сценические маски и накладывает грим самому Юрию Гальцеву и его молодой музе Марии Насыровой, когда те играют в масштабных постановках.

Кроме того, Мария активно сотрудничает с киноиндустрией и независимыми творческими объединениями Санкт-Петербурга. Ее приглашают на съемки сериалов, музыкальных клипов и коммерческой рекламы, где требуется качественная проработка внешности персонажей: от исторического грима до создания шрамов и фантастических образов.

А еще в студенчестве Мария искала себя в разных сферах и серьезно увлекалась кулинарией. Какое-то время она даже работала поваром в одном из известных петербургских ресторанов. Навыки кондитерского искусства и работы с формой позже очень помогли ей в пластическом гриме, где также требуется ювелирная точность и работа с текстурами.

Мария ведет закрытый образ жизни, редко появляется на светских мероприятиях и категорически отказывается от участия в скандальных ток-шоу, где обсуждают личную жизнь ее отца.

Где сейчас Юрий Гальцев

Из-за плотной занятости на посту худрука Театра эстрады артист редко соглашается на долгоиграющие ТВ-проекты, но в текущем сезоне сделал исключение для нескольких ярких образов.

Прямо сейчас Юрий Гальцев снимается в детективном сериале «Монохром» и многосерийной драме «1000 и одна любовь», а также задействован на съемочной площадке художественного фильма «Чумовые истории провинциального городка» (рабочее название — «Клоун»).

Юрий Гальцев, Юрий Кузнецов и их коллеги на съемках «Клоуна» Источник: Юрий Гальцев | Канал / T.me

Кроме того, Гальцев задействован в съемках фильма-сказки «Фунтик», где ему досталась яркая комедийная роль, идеально подходящая под его клоунское амплуа.