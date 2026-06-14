Составили карту осадков: всё о последствиях «нефтяного» дождя в Ярославской области — онлайн

Эколог Александр Емельянов в беседе с нашими коллегами из 93.RU на фоне «нефтяного дождя», который прошел в апреле 2026 года в Туапсе, объяснял, чем опасны такие осадки.

«Если частицы загрязнителей достаточно малы, они проникают в лёгкие и затем в кровь. Особенно уязвимы дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы или сердца <…>. В долгосрочной перспективе ВОЗ признаёт, что вдыхаемые частицы способны повышать риск онкологических и неврологических заболеваний», — рассказал Емельянов.

Еще больше подробностей ищите в материале.