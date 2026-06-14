Составили карту осадков: всё о последствиях «нефтяного» дождя в Ярославской области — онлайн

Утром 14 июня в Ярославской области прошел так называемый «мазутный дождь». После осадков жители трех округов региона сообщали, о липкой черной пленке на домах, машинах и животных.
В этом онлайн-репортаже собираем все, что известно о случившемся.
Жители Рыбинского района рассказали, как борются с последствиями черного дождя. Кадры прислали дачники из СНТ «Весна».
«Собака была грязная, мы её дома отмыли шампунем. Теплицу более-менее оттёрла мокрыми тряпками, специально не мыла, как другие, шваброй, чтобы грязь не ушла в землю», — поделилась читательница 76.RU Елена.
СНТ «Весна» расположено в 6 километрах от центра Рыбинска.
Обстановка на реке Волготня в деревне Волково Рыбинского района на 15 июня.
Вечером 14 июня там провели выездную комиссию, растянули боновые заграждения. По словам местных, утром 15 июня на водоеме были замечены инспекторы.
Напомним, жители Волково и расположенных рядом населенных пунктов первыми забили тревогу из-за черного дождя.
Новые кадры из Рыбинского района.
«Черный дождь прошел у нас, поселок Староселье. Хотелось бы узнать, что теперь делать с урожаем?» — задаются вопросом жители.
Поселок Староселье расположен в 8 километрах от центра Рыбинска.
Жители Ярославской области продолжают делиться кадрами последствий черного дождя. Обстановка в деревне Горки, Волжского сельского поселения, Некоузского округа.
Деревня Горки находится в 36 километрах от Рыбинска.
Что будет с рыбой
Редакция 76.RU поговорила с ихтиологом, научным сотрудником Института биологии внутренних вод РАН Игорем Шляпкиным о возможных последствиях «нефтяного дождя» для популяций рыб.
«Многое зависит от того, какие именно нефтепродукты выпали и в каких концентрациях. По ощущениям, после дождя чувствовался характерный запах нефтяных фракций, а в лужах был заметен темный осадок, — отметил ученый. — Однако объемы загрязнения пока неясны. Судя по всему, речь идет о продуктах горения, поэтому легкие фракции, которые обычно образуют нефтяную пленку на поверхности воды, вероятно, уже выгорели. Там, где загрязнение незначительное, вещества со временем разбавятся и частично осядут. В целом ситуация напоминает классическое нефтяное загрязнение», — пояснил ученый.
Для рыб основное значение имеет концентрация загрязняющих веществ. Там, где их оказалось много, последствия могут быть серьезными, особенно сейчас, когда в водоемах много молоди. Молодая рыба очень уязвима, поэтому при высоких концентрациях нефтепродуктов нельзя исключать локальную гибель.
Карта «нефтяных» осадков
Пока мы ждем актуальную информацию по ситуации от властей, нанесли на карту адреса населенных пунктов, откуда поступали жалобы на черный дождь, нефтяные пятна на воде, домах, в огородах.
В Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям порталу 76.RU сообщили, что по поводу урона сельхозземлям из-за ЧП в Рыбинске обращений и информации не поступало.
Жители Ярославской области продолжают сообщать о новых территориях, покрытых черными осадками.
— Звонили в МЧС, что реку Сутку плёнкой покрыло, сначала не отвечали, потом что-то невнятное ответили. Это перед ж/д мостом перед станцией Шестихино, — рассказала читательница 76.RU Ольга.
Утром, 15 июня, в пожарно-спасательной службе Ярославской области (которая устанавливала боновые ограждения) сообщили, что продолжают мониторинг. Однако от комментариев отказались.
Боновые заграждения установлены. Как сообщили в администрации округа, ГБУ «ПСС ЯО» будут дежурить в ночь.
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Обстановка на реке Волготня в деревне Волково Рыбинского района к вечеру 14 июня.
Эколог Александр Емельянов в беседе с нашими коллегами из 93.RU на фоне «нефтяного дождя», который прошел в апреле 2026 года в Туапсе, объяснял, чем опасны такие осадки.
«Если частицы загрязнителей достаточно малы, они проникают в лёгкие и затем в кровь. Особенно уязвимы дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы или сердца <…>. В долгосрочной перспективе ВОЗ признаёт, что вдыхаемые частицы способны повышать риск онкологических и неврологических заболеваний», — рассказал Емельянов.
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Жители Рыбинского района боятся отпускать животных на улицу.
«У меня шесть собак, маленьких я уже не выпускаю из дома, утром еле их отмыла», — поделилась с 76.RU жительница деревни Волково (той самой, где черная пленка покрыла речку Волготню) Оксана Ниветта.