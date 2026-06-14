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Экология Прошел «черный дождь» Онлайн-трансляция Составили карту осадков: всё о последствиях «нефтяного» дождя в Ярославской области — онлайн

Составили карту осадков: всё о последствиях «нефтяного» дождя в Ярославской области — онлайн

Все подробности — в нашем онлайн-репортаже

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Утром 14 июня в Ярославской области прошел так называемый «мазутный дождь». После осадков жители трех округов региона сообщали, о липкой черной пленке на домах, машинах и животных.

В этом онлайн-репортаже собираем все, что известно о случившемся.

Анастасия Вязигина

Жители Рыбинского района рассказали, как борются с последствиями черного дождя. Кадры прислали дачники из СНТ «Весна».

«Собака была грязная, мы её дома отмыли шампунем. Теплицу более-менее оттёрла мокрыми тряпками, специально не мыла, как другие, шваброй, чтобы грязь не ушла в землю», — поделилась читательница 76.RU Елена.

СНТ «Весна» расположено в 6 километрах от центра Рыбинска.

И так по всему СНТ | Источник: Читательница 76.RU ЕленаИ так по всему СНТ | Источник: Читательница 76.RU Елена
Пионы в крапинку | Источник: Читательница 76.RU ЕленаПионы в крапинку | Источник: Читательница 76.RU Елена
Жители начали отмывать теплицы тряпками | Источник: Читательница 76.RU ЕленаЖители начали отмывать теплицы тряпками | Источник: Читательница 76.RU Елена
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Весь урожай на выброс | Источник: Читательница 76.RU ЕленаВесь урожай на выброс | Источник: Читательница 76.RU Елена
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Анастасия Вязигина

Обстановка на реке Волготня в деревне Волково Рыбинского района на 15 июня.

Вечером 14 июня там провели выездную комиссию, растянули боновые заграждения. По словам местных, утром 15 июня на водоеме были замечены инспекторы.

Напомним, жители Волково и расположенных рядом населенных пунктов первыми забили тревогу из-за черного дождя.

Так выглядит река на второй день после черного дождя | Источник: Оксана НиветтаТак выглядит река на второй день после черного дождя | Источник: Оксана Ниветта

Так выглядит река на второй день после черного дождя

Источник:

Оксана Ниветта

Речка Волготня впадает в Рыбинское водохранилище | Источник: Оксана НиветтаРечка Волготня впадает в Рыбинское водохранилище | Источник: Оксана Ниветта

Речка Волготня впадает в Рыбинское водохранилище

Источник:

Оксана Ниветта

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Анастасия Вязигина

Новые кадры из Рыбинского района.

«Черный дождь прошел у нас, поселок Староселье. Хотелось бы узнать, что теперь делать с урожаем?» — задаются вопросом жители.

Поселок Староселье расположен в 8 километрах от центра Рыбинска.

Теплицы под Рыбинском оказались в черном налете | Источник: читательница 76.RU ОльгаТеплицы под Рыбинском оказались в черном налете | Источник: читательница 76.RU Ольга
Жители переживают за растения | Источник: читательница 76.RU ОльгаЖители переживают за растения | Источник: читательница 76.RU Ольга
Садовая мебель требует срочной помывки | Источник: читательница 76.RU ОльгаСадовая мебель требует срочной помывки | Источник: читательница 76.RU Ольга
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Анастасия Вязигина

Жители Ярославской области продолжают делиться кадрами последствий черного дождя. Обстановка в деревне Горки, Волжского сельского поселения, Некоузского округа.

Деревня Горки находится в 36 километрах от Рыбинска.

Сады покрылись черной крапинкой | Источник: читательница 76.RU МарияСады покрылись черной крапинкой | Источник: читательница 76.RU Мария
Капли собрались на гигантских листьях хост | Источник: читательница 76.RU МарияКапли собрались на гигантских листьях хост | Источник: читательница 76.RU Мария
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Анна Ёлкина

Что будет с рыбой

Редакция 76.RU поговорила с ихтиологом, научным сотрудником Института биологии внутренних вод РАН Игорем Шляпкиным о возможных последствиях «нефтяного дождя» для популяций рыб.

«Многое зависит от того, какие именно нефтепродукты выпали и в каких концентрациях. По ощущениям, после дождя чувствовался характерный запах нефтяных фракций, а в лужах был заметен темный осадок, — отметил ученый. — Однако объемы загрязнения пока неясны. Судя по всему, речь идет о продуктах горения, поэтому легкие фракции, которые обычно образуют нефтяную пленку на поверхности воды, вероятно, уже выгорели. Там, где загрязнение незначительное, вещества со временем разбавятся и частично осядут. В целом ситуация напоминает классическое нефтяное загрязнение», — пояснил ученый.

Для рыб основное значение имеет концентрация загрязняющих веществ. Там, где их оказалось много, последствия могут быть серьезными, особенно сейчас, когда в водоемах много молоди. Молодая рыба очень уязвима, поэтому при высоких концентрациях нефтепродуктов нельзя исключать локальную гибель.

Игорь Шляпкин

ихтиолог, научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН
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Анна Ёлкина

Карта «нефтяных» осадков

Пока мы ждем актуальную информацию по ситуации от властей, нанесли на карту адреса населенных пунктов, откуда поступали жалобы на черный дождь, нефтяные пятна на воде, домах, в огородах.

Жители этих населенных пунктов сообщали о проблеме

Источник:

Yandex / Map

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Екатерина Лещенкова

В Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям порталу 76.RU сообщили, что по поводу урона сельхозземлям из-за ЧП в Рыбинске обращений и информации не поступало.

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Анна Ёлкина

Жители Ярославской области продолжают сообщать о новых территориях, покрытых черными осадками.

— Звонили в МЧС, что реку Сутку плёнкой покрыло, сначала не отвечали, потом что-то невнятное ответили. Это перед ж/д мостом перед станцией Шестихино, — рассказала читательница 76.RU Ольга.

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Анна Ёлкина

Утром, 15 июня, в пожарно-спасательной службе Ярославской области (которая устанавливала боновые ограждения) сообщили, что продолжают мониторинг. Однако от комментариев отказались.

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Анастасия Вязигина

Боновые заграждения установлены. Как сообщили в администрации округа, ГБУ «ПСС ЯО» будут дежурить в ночь.

Боновые заграждения появились на речке в Рыбинском районе | Источник: Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.comБоновые заграждения появились на речке в Рыбинском районе | Источник: Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.com

Боновые заграждения появились на речке в Рыбинском районе

Источник:

Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.com

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Анастасия Вязигина

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Анастасия Вязигина

Обстановка на реке Волготня в деревне Волково Рыбинского района к вечеру 14 июня.

Инспекторы проверили Рыбинское водохранилище | Источник: Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.comИнспекторы проверили Рыбинское водохранилище | Источник: Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.com
Черные пятна покрыли реку Волготню | Источник: Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.comЧерные пятна покрыли реку Волготню | Источник: Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.com
В деревне прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Рыбинского муниципального округа при участии заместителя председателя Правительства Ярославской области | Источник: Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.comВ деревне прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Рыбинского муниципального округа при участии заместителя председателя Правительства Ярославской области | Источник: Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.com
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Анастасия Вязигина

Эколог Александр Емельянов в беседе с нашими коллегами из 93.RU на фоне «нефтяного дождя», который прошел в апреле 2026 года в Туапсе, объяснял, чем опасны такие осадки.

«Если частицы загрязнителей достаточно малы, они проникают в лёгкие и затем в кровь. Особенно уязвимы дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы или сердца <…>. В долгосрочной перспективе ВОЗ признаёт, что вдыхаемые частицы способны повышать риск онкологических и неврологических заболеваний», — рассказал Емельянов.

Еще больше подробностей ищите в материале.

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Анастасия Вязигина

Жители Рыбинского района боятся отпускать животных на улицу.

«У меня шесть собак, маленьких я уже не выпускаю из дома, утром еле их отмыла», — поделилась с 76.RU жительница деревни Волково (той самой, где черная пленка покрыла речку Волготню) Оксана Ниветта.

Животные на шерсти принесли черные капли | Источник: Оксана НиветтаЖивотные на шерсти принесли черные капли | Источник: Оксана Ниветта
Все растения покрылись темными крапинками | Источник: Оксана НиветтаВсе растения покрылись темными крапинками | Источник: Оксана Ниветта
Кусты в налете | Источник: Оксана НиветтаКусты в налете | Источник: Оксана Ниветта
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Долгожданный урожай теперь под угрозой | Источник: Оксана НиветтаДолгожданный урожай теперь под угрозой | Источник: Оксана Ниветта
Ветки томатов тоде покрылись черной пленкой | Источник: Оксана НиветтаВетки томатов тоде покрылись черной пленкой | Источник: Оксана Ниветта
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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Мазутное пятно Рыбинский район Мышкин Некоузский район Нефтяной дождь
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Комментарии
38
Гость
19 часов
А убирать когда собираются? Что толку от пустого дежурства?
Гость
18 часов
И в Пошехонское районе, а также на водохранилище и даже в Череповецком районе, если почитать местные паблики.
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Гость
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