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Развлечения Школьник справится, а вы? Хитрый тест по истории, который точно поставит вас в тупик

Школьник справится, а вы? Хитрый тест по истории, который точно поставит вас в тупик

Ответьте на 10 вопросов

139
Пройдите интересный тест по истории | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПройдите интересный тест по истории | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пройдите интересный тест по истории

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Спорим, что хотя бы в одном вопросе вас ждет сюрприз? История полна поворотов, когда привычное оказывается не совсем верным, а «очевидное» — вовсе не фактом.

Пройдите короткий тест из 10 вопросов по школьной программе и проверьте, не прячутся ли в вашей памяти неожиданные пробелы или, наоборот, вы настоящий знаток, который не даст себя запутать.

Вопросы построены по стандартной школьной программе — от Древней Руси до распада СССР. Не стремитесь к идеальной точности: тест создан, чтобы мягко освежить знания, заметить интересные пробелы и, возможно, заново открыть для себя увлекательные страницы прошлого.

Готовы проверить, насколько уверенно вы ориентируетесь в поворотах истории?

ТестПройден 28 раз
Тест «Насколько вы хорошо знаете историю Руси»
1 / 10

Какой документ считается одним из первых сводов законов в истории человечества?

  • Великая хартия вольностей

  • Законы Хаммурапи

  • Кодекс Юстиниана

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Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
История Тест Знания
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