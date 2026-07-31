Школьник справится, а вы? Хитрый тест по истории, который точно поставит вас в тупик

Спорим, что хотя бы в одном вопросе вас ждет сюрприз? История полна поворотов, когда привычное оказывается не совсем верным, а «очевидное» — вовсе не фактом.
Пройдите короткий тест из 10 вопросов по школьной программе и проверьте, не прячутся ли в вашей памяти неожиданные пробелы или, наоборот, вы настоящий знаток, который не даст себя запутать.
Вопросы построены по стандартной школьной программе — от Древней Руси до распада СССР. Не стремитесь к идеальной точности: тест создан, чтобы мягко освежить знания, заметить интересные пробелы и, возможно, заново открыть для себя увлекательные страницы прошлого.
Готовы проверить, насколько уверенно вы ориентируетесь в поворотах истории?
Какой документ считается одним из первых сводов законов в истории человечества?
Великая хартия вольностей
Законы Хаммурапи
Кодекс Юстиниана