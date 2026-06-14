«Мазутный дождь» прошел в трех округах Ярославской области Источник: читатели 76.RU

В Ярославской области увеличилась зона поражения от черного дождя, который прошел утром 14 июня. Об этом сообщил глава Некоузского округа Григорий Петров — он находится в 48 километрах от Рыбинска.

«На некоторых территориях нашего округа выпали осадки с содержанием нефтяных компонентов. Дежурной службой администрации округа осуществляется сбор информации по местам загрязнения, совместно со специалистами Министерства природных ресурсов Ярославской области, ГУ МЧС России по Ярославской области организован мониторинг текущего состояния территорий», — прокомментировал глава Некоузского округа.

При необходимости будут приняты дополнительные меры для обеспечения экологической безопасности населения.

Напомним, изначально черный дождь зафиксировали в Рыбинском районе — в населенных пунктах на берегу Рыбинского водохранилища, в 20 километрах от самого Рыбинска. По словам местных, большое мазутное пятно появилось на речке Волготня (в народе известной как Волковский ручей, впадает в Рыбинское водохранилище. — Прим. Ред.) в Рыбинском районе.

Затем о черных лужах и грязных котах сообщили жители Мышкинского округа.