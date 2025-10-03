Появились результаты исследований проб воздуха после пожара на ярославском НПЗ Источник: читатель 76.RU

Стали известны результаты исследований воздуха в Ярославле после пожара на НПЗ.

Возгорание произошло 1 октября. В тот же день специалисты Управления Роспотребнадзора по Ярославской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» провели отбор проб атмосферного воздуха на границах жилой зоны.

Пробы отбирали в четырех местах — на улице Калинина, в поселке Щедрино, деревнях Бегоулево и Спицино.

«Отметим, что ближайшая жилая застройка располагается на расстоянии 1,5 км в юго-восточном направлении от объекта возгорания. По результатам лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов исследуемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено», — сообщили 3 октября в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области.

В ведомстве добавили, что продолжают держать ситуацию на контроле.

Напомним, пожар на ярославском НПЗ вспыхнул в 6:28 1 октября. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пояснил , что происшествие не связано с атакой БПЛА, а носит техногенный характер.

В 10:35 в компании «Славнефть-ЯНОС», которой принадлежит завод, сообщили, что возгорание потушено, завод работает в штатном режиме.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватели МЧС России.