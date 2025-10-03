Стали известны результаты исследований воздуха в Ярославле после пожара на НПЗ.
Возгорание произошло 1 октября. В тот же день специалисты Управления Роспотребнадзора по Ярославской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» провели отбор проб атмосферного воздуха на границах жилой зоны.
Пробы отбирали в четырех местах — на улице Калинина, в поселке Щедрино, деревнях Бегоулево и Спицино.
«Отметим, что ближайшая жилая застройка располагается на расстоянии 1,5 км в юго-восточном направлении от объекта возгорания. По результатам лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов исследуемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено», — сообщили 3 октября в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области.
В ведомстве добавили, что продолжают держать ситуацию на контроле.
Напомним, пожар на ярославском НПЗ вспыхнул в 6:28 1 октября. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пояснил, что происшествие не связано с атакой БПЛА, а носит техногенный характер.
В 10:35 в компании «Славнефть-ЯНОС», которой принадлежит завод, сообщили, что возгорание потушено, завод работает в штатном режиме.
Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватели МЧС России.
По информации источника 76.RU, на предприятии произошло возгорание оборудования.