Останемся без зерна и овощей? Как малоснежная зима и засуха повлияют на урожай 2025 года

Потери озимых культур в Ярославской области превысили средние многолетние значения Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Власти Ярославской области рассказали, как малоснежная зима и засуха повлияют на урожай 2025 года. Вопрос об этом задали депутаты на заседании комитета региональной думы 15 апреля.

«Учитывая малоснежную зиму, есть опасения, что кормовая база и урожайность будут очень низкими», — предположили народные избранники.

На этот вопрос ответил и. о. регионального министра АПК и потребительского рынка Евгений Тихонов.

«На текущий момент мы понимаем состояние озимых культур. Потери составляют в районе девяти процентов. При норме в шесть-семь процентов, девять процентов немного выбивается. Но критичных потерь нет. Мы не ожидаем, что урожайность будет сильно снижаться. В части семян многолетних растений у нас есть недообеспеченность, но уже заключаются договоры на их допоставку. По кормовым, силосным культурам тоже не видим опасений», — прокомментировал он.

Напомним, из-за малоснежной зимы в Ярославской области сильно обмелела Волга. Вода отошла от берегов, обнажив дно. Из-за недостатка воды было решено значительно сократить работу Угличской и Рыбинской ГЭС. В ярославском МЧС предупредили, что из-за обмеления реки в некоторых населенных пунктах Ярославской области могут возникнуть проблемы с водоснабжением, электроэнергией, судоходством и сельским хозяйством. В частности, речь идет о Большесельском, Борисоглебском, Даниловском, Некоузском, Переславском, Угличском и Ярославском районах.