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Экология Обмеление Волги Останемся без зерна и овощей? Как малоснежная зима и засуха повлияют на урожай 2025 года

Останемся без зерна и овощей? Как малоснежная зима и засуха повлияют на урожай 2025 года

Ответ ярославского министерства АПК

7 177
16 комментариев
Потери озимых культур в Ярославской области превысили средние многолетние значения | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПотери озимых культур в Ярославской области превысили средние многолетние значения | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Потери озимых культур в Ярославской области превысили средние многолетние значения

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Власти Ярославской области рассказали, как малоснежная зима и засуха повлияют на урожай 2025 года. Вопрос об этом задали депутаты на заседании комитета региональной думы 15 апреля.

«Учитывая малоснежную зиму, есть опасения, что кормовая база и урожайность будут очень низкими», — предположили народные избранники.

На этот вопрос ответил и. о. регионального министра АПК и потребительского рынка Евгений Тихонов.

«На текущий момент мы понимаем состояние озимых культур. Потери составляют в районе девяти процентов. При норме в шесть-семь процентов, девять процентов немного выбивается. Но критичных потерь нет. Мы не ожидаем, что урожайность будет сильно снижаться. В части семян многолетних растений у нас есть недообеспеченность, но уже заключаются договоры на их допоставку. По кормовым, силосным культурам тоже не видим опасений», — прокомментировал он.

Напомним, из-за малоснежной зимы в Ярославской области сильно обмелела Волга. Вода отошла от берегов, обнажив дно. Из-за недостатка воды было решено значительно сократить работу Угличской и Рыбинской ГЭС. В ярославском МЧС предупредили, что из-за обмеления реки в некоторых населенных пунктах Ярославской области могут возникнуть проблемы с водоснабжением, электроэнергией, судоходством и сельским хозяйством. В частности, речь идет о Большесельском, Борисоглебском, Даниловском, Некоузском, Переславском, Угличском и Ярославском районах.

К маловодью в апреле в Ярославской области добавилась еще одна проблема — неожиданное похолодание. Мы писали, как оно может повлиять на урожай фруктов и ягод у ярославских дачников.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Обмеление Волги Засуха Урожай Прогноз АПК Зерно
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Комментарии
16
Гость
16 апреля, 09:17
Бла бла бла , африканским странам зерно зато раздаем , таджикам школы строим , в Москве мечети строим приезжим , абхазцем платим пенсии и льготы даем , зато ЛЮБИМ РОССИЯНАМ ни чего не остается только платить за всех и вся .
Гость
16 апреля, 09:10
Как всегда погода виновата???
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