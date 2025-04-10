Останемся без фруктов, ягод и цветов? Как апрельское похолодание повлияет на урожай 2025 года

Биолог Марина Борисова объяснила, как растения отреагируют на похолодание и метель Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В апреле после достаточно теплого марта на Центральную Россию обрушилось резкое похолодание с минусовыми температурами и снегом. К этому времени в Ярославской области на некоторых деревьях уже успели появиться почки, кое-где из-под земли проклюнулись первые весенние цветы. Отразится ли непогода в середине весны на будущем урожае, порталу 76.RU рассказала кандидат биологических наук, заведующая гербарием Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова Марина Борисова.

Как холод повлияет на плодовые деревья и кустарники

По словам эксперта, негативно наступившее похолодание может повлиять на южные теплолюбивые плодовые деревья и кустарники. К таким относятся орех, инжир, айва, персик, абрикос, виноград и отчасти местные сорта растений, которые уже приступили к цветению.

«Популярные у наших садоводов культуры яблоня, груша, смородина, крыжовник, жимолость достаточно устойчивы к холоду. Набухшие, но нераспустившиеся почки могут выдерживать морозы до -4 градусов. Но если цветки распустились и уже образовались завязи, то это может негативно сказаться на дальнейшем развитии плодов или привести к их побурению-почернению и осыпанию. В этом случае не стоит ждать плодов от растений, но это не значит, что растение погибло», — пояснила Марина Борисова.

При этом паниковать и относиться к возникшему непродолжительному похолоданию, как катастрофе, садоводам не стоит.

«Для Средней полосы России нестабильность начала весны — явление обычное и ожидаемое. Кроме того, в нынешней ситуации небольшие отрицательные температуры сопровождаются снегопадом, который формирует защитный снежный покров для травянистых растений и оберегает от воздействия низких температур», — добавила биолог.

По словам эксперта, при повышении температур снег еще послужит источником влаги, необходимой растению для пробуждения и развития.

Что будет с цветами, луком и чесноком

Любителям декоративного цветоводства не стоит переживать за тюльпаны и другие первоцветы, листья или цветки которых уже успели появиться.

«Данная ситуация (небольшие низкие температуры и снежный покров) им не страшна, поскольку они хорошо переносят кратковременные заморозки и проявляют холодостойкость даже на стадии формирования бутонов», — рассказала Марина Борисова.

Для лука и чеснока, посаженных осенью, наступившее похолодание тоже, по словам эксперта, не опасно.

Что опасно для растений весной

«Гораздо страшнее для растений заморозки в мае, поскольку они происходят без снегопада и сопровождаются иссушением почвы», — пояснила Марина Борисова.

Кроме того, ситуация может стать угрожающей, если заморозки растянутся на длительный срок, а отрицательные температуры будут только нарастать — это негативно скажется на последующем развитии древесных и кустарниковых растений.