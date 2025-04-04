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Экология Обмеление Волги Минус 20 сантиметров за сутки: в Ярославской области ввели оранжевый уровень опасности из-за обмеления Волги

Минус 20 сантиметров за сутки: в Ярославской области ввели оранжевый уровень опасности из-за обмеления Волги

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25 комментариев
Уровень Волги в Ярославской области продолжает понижаться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУровень Волги в Ярославской области продолжает понижаться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Уровень Волги в Ярославской области продолжает понижаться

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области введен оранжевый уровень опасности. Причиной стало маловодье, которое достигло неблагоприятных значений.

«В период с 3 по 10 апреля в связи с уменьшением сбросных расходов воды с Рыбинского водохранилища на Волге на участке от Рыбинска до Ярославля ожидается достижение отметки „Низкая межень“ и ее сохранения на период с 4 по 11 апреля», — сообщили в Гидрометцентре России.

По данным Центрального УГМС, достижение воды в реке отметки «Низкая межень» означает понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках.

«Данные условия могут привести к неполному обеспечению потребностей в воде объектов экономики и сельского хозяйства в муниципальном образовании, к перебоям водоснабжения населения», — уточнили в МЧС по Ярославской области.

По данным ярославского Гидрометцентра, на 8 часов утра 3 апреля уровень воды в Волге в районе Рыбинска за сутки опустился на 20 сантиметров, у Тутаева на 6 сантиметров, у Ярославля на 1 сантиметр.

Напомним, из-за теплой зимы с небольшим количеством осадков, в этом году в бассейне Волги было очень скудное половодье. Из-за этого уровень воды в реке на настоящий момент остается низким. Для накопления запасов влаги в Ярославской области 28 марта было решено полностью остановить сбросы с Угличского водохранилища и свести к минимуму сбросы с Рыбинского водохранилища. Для Рыбинской ГЭС ограничения введены с 3 по 10 апреля. Для Угличской сроки не названы.

В ярославском МЧС предупредили, что из-за обмеления реки в некоторых населенных пунктах Ярославской области могут возникнуть проблемы с водоснабжением, электроэнергией, судоходством и сельским хозяйством. В частности, речь идет о Большесельском, Борисоглебском, Даниловском, Некоузском, Переславском, Угличском и Ярославском районах.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Обмеление Волги Предупреждение МЧС Оранжевый уровень опасности
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Комментарии
25
Гость
4 часа
Это загрязнение акватории Волги Череповецкими предприятиями по изготовлению минеральных (азотных) удобрений, Череповецкая СеверСталь. Плюсом это нужно наполняемость Угличского, Рыбинского и Горьковского водохранилищ довести до 10% или эти ГРЭС полностью снести, убрать навсегда. Есть огромный источник электроэнергии- Калининская АЭС, способная обеспечить электроэнергией близлежащие регионы. В 21 веке, особенно в России ГРЭС это вредительство по отношению к природе. Никакой экологичности и безопасности тут нет! Впоследствии это приведет к техногенным катастрофам глобального масштаба. В частности не секрет, что Угличская и Рыбинская ГРЭС находятся в аварийном состоянии, (не удивлюсь и Горьковская ГРЭС) имеющая тенденцию к разрушению плотины и все будет похоже на Каховскую ГРЭС. В случае бедствия, снесет многие населенные пункты, города и прочее и тогда ни о какой Волге говорить не придется ВООБЩЕ! Ее просто не будет, или похоже будет на Которосль. Главное: Во многих бедах виноват, увы человек, который и губит природу, нанося ей урон, травит ее. При этом многие нацпрограммы типа "Чистая вода"- это фикция и никто эти не занимался и не занимается. Просто коррупция!
Инженер1
7 часов
Осташенское кладбище горит. Воды в Волге нет... Проклятый Байден! И ещё одна страна... к которой Грягорий и Канстантин ....
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