Минус 20 сантиметров за сутки: в Ярославской области ввели оранжевый уровень опасности из-за обмеления Волги

Уровень Волги в Ярославской области продолжает понижаться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области введен оранжевый уровень опасности. Причиной стало маловодье, которое достигло неблагоприятных значений.

«В период с 3 по 10 апреля в связи с уменьшением сбросных расходов воды с Рыбинского водохранилища на Волге на участке от Рыбинска до Ярославля ожидается достижение отметки „Низкая межень“ и ее сохранения на период с 4 по 11 апреля», — сообщили в Гидрометцентре России.

По данным Центрального УГМС, достижение воды в реке отметки «Низкая межень» означает понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках.

«Данные условия могут привести к неполному обеспечению потребностей в воде объектов экономики и сельского хозяйства в муниципальном образовании, к перебоям водоснабжения населения», — уточнили в МЧС по Ярославской области.

По данным ярославского Гидрометцентра, на 8 часов утра 3 апреля уровень воды в Волге в районе Рыбинска за сутки опустился на 20 сантиметров, у Тутаева на 6 сантиметров, у Ярославля на 1 сантиметр.

Напомним, из-за теплой зимы с небольшим количеством осадков, в этом году в бассейне Волги было очень скудное половодье. Из-за этого уровень воды в реке на настоящий момент остается низким. Для накопления запасов влаги в Ярославской области 28 марта было решено полностью остановить сбросы с Угличского водохранилища и свести к минимуму сбросы с Рыбинского водохранилища. Для Рыбинской ГЭС ограничения введены с 3 по 10 апреля. Для Угличской сроки не названы.