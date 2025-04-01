Уровень воды всё ниже: к каким последствиям может привести обмеление Волги в Ярославской области

Причина обмеления Волги в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Одной из самых обсуждаемых экологических проблем марта стало обмеление Волги. В Ярославской области резко уменьшился уровень воды в реке. В МЧС и Росгидрометцентре сообщали, что минимальные показатели фиксировали с 14 по 28 марта. В некоторых районах местные жители обнаружили, что вода отступила от берега на несколько метров.

В этом материале разбираемся, к каким последствиям может привести обмеление.

В Росгидрометцентре также объявляли оранжевый уровень погодной опасности на фоне обмеления рек в Ярославской области.

Причины обмеления

Как ранее объяснял в беседе с 76.RU научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин, основная причина снижения уровня воды в Волге — погода.

«Обмеление реки связано с малоснежной зимой и небольшим количеством осадков. Ситуация может нормализоваться, если весной будет достаточное количество осадков», — объяснил эксперт.

Игорь Шляпкин поспешил успокоить, что на данный момент ситуация с уровнем воды в Волге находится под контролем и не переходит рамки нормы. Но риски есть.

Кто останется без воды

В МЧС объяснили, что из-за обмеления реки, в некоторых населенных пунктах Ярославской области могут возникнуть проблемы с водоснабжением, электроэнергией, судоходством и сельским хозяйством.

Какие населенные пункты могут остаться без воды Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Как уточнили в ведомстве, обмеление Волги может привести к ухудшению качества воды, а также низкому уровню грунтовых вод.

«Как следствие, может произойти пересыхание колодцев и остановка артезианских скважин в населенных пунктах Большесельского, Борисоглебского, Даниловского, Некоузского, Переславского, Угличского и Ярославского муниципальных округах», — сообщали в ярославском управлении МЧС.

Влияет ли обмеление на пожары

В МЧС также отметили, что с уменьшением уровня воды в Волге существует угроза увеличения числа пустеющих открытых водоемов, которые используют для тушения пожаров в селах и деревнях Ярославской области.

«В целях снижения рисков возникновения ЧС, связанных с нарушением жизнеобеспечения населения Ярославской области, подготовлены и направлены рекомендации в органы исполнительной власти и местного самоуправления области», — уточнили в ведомстве.

Местным администрациям поручили следить за источниками и продумать альтернативные схемы организации водоснабжения в случае нарушения штатной схемы.

Вода отступила от берега в Ярославле на несколько метров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сотрудники МЧС совместно с предприятиями «Северный водоканал» и «Ярославльводоканал» уточняли уровни воды в местах расположения водозаборных сооружений, при которых может быть нарушена их штатная работа.

Ранее сообщалось, что из-за снижения уровня воды в Волге могут остановить работу гидроэлектростанции в Рыбинске. Такой сценарий рассматривают в ПАО «РусГидро». Подробности — читайте по ссылке.

Как обмеление рек влияет на рыб

Если тенденция с обмелением Волги не остановится, могут возникнуть проблемы с размножением фауны в реке.

«Если к весне воды в реке не прибавится, есть риск, что будет сложно провести нерест рыбы. Потому что рыба обычно нерестится в затопленной весной траве. Если в местах, где нет травы, будет низкий уровень воды, то эффективность этого процесса будет сильно меньше», — отметил ихтиолог Игорь Шляпкин.

По мнению эксперта, последствия обмеления реки не будут катастрофическими, если ситуация стабилизируется, и в следующем году не возникнет проблем с количеством осадков зимой.

Что находили на дне реки

Весной 2025 года из-за отступившей воды показалось дно Волги со всеми ее секретами. В частности, в Рыбинске обнажились старинный водозабор и затонувшая в прошлом веке баржа. Кроме того, из воды показался скелет старого аварийного пирса. Рыбинские власти воспользовались случаем и снесли конструкцию.