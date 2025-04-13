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Не только Волге досталось: в Ярославле «ушла вода» у еще одной реки. Фото

Гуляем по берегам Которосли

853
17 комментариев
Которосль тоже стала заметно меньше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКоторосль тоже стала заметно меньше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Которосль тоже стала заметно меньше

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области весной 2025 года рекордно обмелела Волга. Эту новость несколько недель обсуждают и горожане, и эксперты. По словам гидрологов, основная причина случившегося — малоснежная зима. При чем апрельская метель не наполнила главную реку России, по словам специалистов, на дальнейший уровень воды будет влиять наличие майских осадков.

В Ярославле визуально от малоснежной зимы пострадала не только Волга, но Которосль. Вода в ней тоже внушительно отошла от берегов.

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Хоть обмеление и принесло региону ряд проблем, но и показало множество интересных находок, которые обнаружили жители области. На берегу в Ярославле нашли зуб мамонта и моллюска, жившего во времена динозавров, в Рыбинске — старинный водозабор и затонувшая баржа.

В этом фоторепортаже показываем Которосль этой весной.

Которосль заметно уменьшилась | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКоторосль заметно уменьшилась | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Которосль заметно уменьшилась

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вода отошла метров на пять | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВода отошла метров на пять | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вода отошла метров на пять

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Раньше воды было больше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаньше воды было больше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Раньше воды было больше

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-под воды показалась бетонная конструкция | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз-под воды показалась бетонная конструкция | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-под воды показалась бетонная конструкция

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Над берегом повисли трубы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНад берегом повисли трубы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Над берегом повисли трубы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Местами берег удивляет своим цветом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестами берег удивляет своим цветом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местами берег удивляет своим цветом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

До острова&nbsp;— рукой подать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДо острова&nbsp;— рукой подать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

До острова — рукой подать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще один островок увеличился в размерах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕще один островок увеличился в размерах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще один островок увеличился в размерах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Посреди реки показалась неизвестная конструкция | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосреди реки показалась неизвестная конструкция | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посреди реки показалась неизвестная конструкция

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотрим на обмеление с моста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосмотрим на обмеление с моста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотрим на обмеление с моста

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Отчетливо видно, до куда раньше доходила река | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОтчетливо видно, до куда раньше доходила река | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Отчетливо видно, до куда раньше доходила река

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сквозь мутную воду проглядываются странные конструкции | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСквозь мутную воду проглядываются странные конструкции | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сквозь мутную воду проглядываются странные конструкции

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вода обнажила деревянные сваи, когда-то укрепляющие береговую линию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВода обнажила деревянные сваи, когда-то укрепляющие береговую линию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вода обнажила деревянные сваи, когда-то укрепляющие береговую линию

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В этом году реки значительно обмелели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ этом году реки значительно обмелели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В этом году реки значительно обмелели

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы публиковали подробный разбор о том, к чему может привести обмеление Волги в Ярославской области. Кроме того, мы показывали так называемое неслияние двух ярославских рек.

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Река Обмеление Волги Экология Река Волга Водоемы Которосль
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Комментарии
17
Гость
1 час
Нигде как в стабильной не видел у людей таких ужасных зубов а точнее то что от них осталось Банановые Республики над которыми смеялись что они зависят от Америки их жители имеют белоснежные зубы потому что воду фторируют и очищают а зубные врачи доступны, кстати и джигиты и ребята из средней Азии тоже имеют хорошие зубы , а у нас зато первое место по онкологии да и соседей ещё хуже дела нищие костромича подтвердят так держать Владимир 🌟🌙
Гость
1 час
Есть возможность навести порядок на берегах рек. Только не видно желающих.
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