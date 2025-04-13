Не только Волге досталось: в Ярославле «ушла вода» у еще одной реки. Фото

Которосль тоже стала заметно меньше Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области весной 2025 года рекордно обмелела Волга. Эту новость несколько недель обсуждают и горожане, и эксперты. По словам гидрологов, основная причина случившегося — малоснежная зима. При чем апрельская метель не наполнила главную реку России, по словам специалистов, на дальнейший уровень воды будет влиять наличие майских осадков.

В Ярославле визуально от малоснежной зимы пострадала не только Волга, но Которосль. Вода в ней тоже внушительно отошла от берегов.

Хоть обмеление и принесло региону ряд проблем, но и показало множество интересных находок, которые обнаружили жители области. На берегу в Ярославле нашли зуб мамонта и моллюска, жившего во времена динозавров, в Рыбинске — старинный водозабор и затонувшая баржа.

В этом фоторепортаже показываем Которосль этой весной.

Которосль заметно уменьшилась Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вода отошла метров на пять Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Раньше воды было больше Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Из-под воды показалась бетонная конструкция Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Над берегом повисли трубы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Местами берег удивляет своим цветом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











До острова — рукой подать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще один островок увеличился в размерах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Посреди реки показалась неизвестная конструкция Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Посмотрим на обмеление с моста Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Отчетливо видно, до куда раньше доходила река Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сквозь мутную воду проглядываются странные конструкции Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вода обнажила деревянные сваи, когда-то укрепляющие береговую линию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В этом году реки значительно обмелели Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









