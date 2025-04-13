Не только Волге досталось: в Ярославле «ушла вода» у еще одной реки. Фото

В Ярославской области весной 2025 года рекордно обмелела Волга. Эту новость несколько недель обсуждают и горожане, и эксперты. По словам гидрологов, основная причина случившегося — малоснежная зима. При чем апрельская метель не наполнила главную реку России, по словам специалистов, на дальнейший уровень воды будет влиять наличие майских осадков.
В Ярославле визуально от малоснежной зимы пострадала не только Волга, но Которосль. Вода в ней тоже внушительно отошла от берегов.
Хоть обмеление и принесло региону ряд проблем, но и показало множество интересных находок, которые обнаружили жители области. На берегу в Ярославле нашли зуб мамонта и моллюска, жившего во времена динозавров, в Рыбинске — старинный водозабор и затонувшая баржа.
В этом фоторепортаже показываем Которосль этой весной.
Ранее мы публиковали подробный разбор о том, к чему может привести обмеление Волги в Ярославской области. Кроме того, мы показывали так называемое неслияние двух ярославских рек.