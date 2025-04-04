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Весна Обмеление Волги «Не меньше, чем когда снега было много»: фотограф из Ярославля показал неслияние Волги и Которосли

«Не меньше, чем когда снега было много»: фотограф из Ярославля показал неслияние Волги и Которосли

Любуемся кадрами необычного явления

6 846
7 комментариев
Неслияние Волги и Которосли происходит каждую весну | Источник: Александр Давидик / Vk.comНеслияние Волги и Которосли происходит каждую весну | Источник: Александр Давидик / Vk.com

Неслияние Волги и Которосли происходит каждую весну

Источник:

Александр Давидик / Vk.com

Фотограф из Ярославля Александр Давидик запечатлел природное явление, повторяющееся в Ярославле каждую весну. Его называют неслиянием Волги и Которосли. Это время, когда граница между двумя реками становится отчетливо видна. Лучше всего феномен видно с высоты.

«Решил пройтись и посмотреть, есть ли характерная для половодья линия смешивания Волги и Которосли. Оказалось, что граница неслияния не меньше, чем в прошлом году, когда снега было много. Сейчас, глазами видно даже с нижнего яруса набережной, так что, скорее успевайте посмотреть, пока вода не смешалась», — написал Александр Давидик у себя на странице во «Вконтакте».

Воды с коричневым оттенком на фото&nbsp;— Которосль | Источник: Александр Давидик / Vk.comВоды с коричневым оттенком на фото&nbsp;— Которосль | Источник: Александр Давидик / Vk.com

Воды с коричневым оттенком на фото — Которосль

Источник:

Александр Давидик / Vk.com

Какая красота! | Источник: Александр Давидик / Vk.comКакая красота! | Источник: Александр Давидик / Vk.com

Какая красота!

Источник:

Александр Давидик / Vk.com

Граница хорошо видна в течение нескольких дней | Источник: Александр Давидик / Vk.comГраница хорошо видна в течение нескольких дней | Источник: Александр Давидик / Vk.com

Граница хорошо видна в течение нескольких дней

Источник:

Александр Давидик / Vk.com

Ярославский географ Павел Кириков уже объяснял, почему граница между реками так отчетливо видна. Которосль приобретает специфический цвет из-за растаявшего снега, который попадает в воду с глиной и землей.

«Весной скорость течения реки увеличивается, и увеличивается ее ширина, выше по течению вода выходит из берегов, подмывая их. Только наличием в воде огромного количества земли, песка и глины обусловлен такой цвет», — рассказал Павел Кириков.

Через месяц вода должна приобрести прежний цвет, немного светлее, чем в Волге.

«Такое явление не редкость, ведь при слиянии двух рек встречаются воды, которые имеют разную температуру, плотность, разное количество растворенных минеральных и органических веществ. Самый яркий и красивый пример — это встреча вод Амазонки и Атлантического океана», — рассказал географ.

В этом году из-за небольшого количества осадков и бесснежной зимы обмелела Волга. мы рассказывали, к каким последствиям это может привести.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Волга Которосль Природное явление
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Комментарии
7
Гость
11 часов
"Которосль приобретает специфический цвет из-за растаявшего снега, который попадает в воду с глиной и землей." И с канализацией.
Гость
10 часов
и это мы пьём по плану Таврического и это пьют во всех волжских городах Здравствуй онкология, привет стабильность и несменяемость!
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