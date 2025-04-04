«Не меньше, чем когда снега было много»: фотограф из Ярославля показал неслияние Волги и Которосли

Неслияние Волги и Которосли происходит каждую весну Источник: Александр Давидик / Vk.com











Фотограф из Ярославля Александр Давидик запечатлел природное явление, повторяющееся в Ярославле каждую весну. Его называют неслиянием Волги и Которосли. Это время, когда граница между двумя реками становится отчетливо видна. Лучше всего феномен видно с высоты.

«Решил пройтись и посмотреть, есть ли характерная для половодья линия смешивания Волги и Которосли. Оказалось, что граница неслияния не меньше, чем в прошлом году, когда снега было много. Сейчас, глазами видно даже с нижнего яруса набережной, так что, скорее успевайте посмотреть, пока вода не смешалась», — написал Александр Давидик у себя на странице во «Вконтакте».

Воды с коричневым оттенком на фото — Которосль Источник: Александр Давидик / Vk.com











Какая красота! Источник: Александр Давидик / Vk.com











Граница хорошо видна в течение нескольких дней Источник: Александр Давидик / Vk.com











Ярославский географ Павел Кириков уже объяснял, почему граница между реками так отчетливо видна. Которосль приобретает специфический цвет из-за растаявшего снега, который попадает в воду с глиной и землей.

«Весной скорость течения реки увеличивается, и увеличивается ее ширина, выше по течению вода выходит из берегов, подмывая их. Только наличием в воде огромного количества земли, песка и глины обусловлен такой цвет», — рассказал Павел Кириков.

Через месяц вода должна приобрести прежний цвет, немного светлее, чем в Волге.

«Такое явление не редкость, ведь при слиянии двух рек встречаются воды, которые имеют разную температуру, плотность, разное количество растворенных минеральных и органических веществ. Самый яркий и красивый пример — это встреча вод Амазонки и Атлантического океана», — рассказал географ.