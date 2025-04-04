В Ярославле на дне обмелевшей Волги нашли останки доисторического гиганта. Фото

Как выглядит зуб мамонта Источник: Павел Горев











Житель Ярославля Павел нашел необычную окаменелость на дне обмелевшей Волги. Ископаемое обнаружили неподалеку от поселка Парково в Заволжском районе 3 апреля.

«Гуляя по берегу обмелевшей Волги в районе Парково, сын нашёл некую окаменелость. Мы предположили, что это зуб мамонта», — рассказал читатель 76.RU Павел Горев.

Ярославец поделился фотографиями необычной находки Источник: Павел Горев

Ярославец поделился с нами фотографиями необычной окаменелости. Видно, что она почти целиком почернела. На ней расположены продолговатые отверстия.

Старший научный сотрудник отдела природы Ярославского музея-заповедника, член Русского энтомологического общества Дмитрий Власов подтвердил: на фото действительно зуб мамонта. Точнее, его фрагмент.

«Это кусок зуба мамонта, но небольшой и очень плохой сохранности. А чего такого? Тут зубов мамонта можно, скажем так, находить, конечно, не столько, сколько лосиных рогов, но если задаться целью — найти в реках можно», — рассказал эксперт в беседе с 76.RU.

Как выглядит необычная находка Источник: Павел Горев

По словам специалиста, подобные находки не редкость для ярославского региона.

«Где-нибудь на дне Волги, поскольку река постоянно размывает берега. Перекладывает пески вместе с останками мамонтов. Может, повезет найти. Почему их сейчас нашли на Волге — потому что она обмелела», — рассказал Дмитрий Власов.

В Волге можно найти останки древних животных Источник: Павел Горев