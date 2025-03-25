Удручающий вид: показываем с высоты, как обмелела Волга в Ярославле

В Ярославле обмелела Волга Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В середине марта жители разных районов Ярославской области обратили внимание, что уровень воды Волги заметно снизился, вода сильно отступила от берегов. К примеру, в Рыбинске из-за обмеления обнажился старинный корабль и водозабор, а в Ярославле горожане обнаружили только мусор.

По версии экспертов, обмеление рек в этом году связано с малоснежной зимой и маленьким количеством осадков.

«Ситуация может нормализоваться, если весной будет достаточное количество осадков», — объяснил научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин.

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов решил взглянуть на проблему сверху. Показываем фотографии обмелевшей Волги с Октябрьского моста.

Наглядно показываем, насколько отступила вода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Самое заметное место — под Октябрьским мостом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Общий план Волги почти не изменился Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Песчаное дно показалось в отдельных участках набережной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Новый «пляж» шириной, как половина пешеходной зоны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Горожане приходят насладиться пейзажами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Волга «обнажила» тайны в виде мусора Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В случае если к весне воды в реке не прибавится, есть риск, что сложно будет провести нерест рыбы. Как ранее объяснял Игорь Шляпкин, рыба чаще всего нерестится в затопленной траве.

«Если в местах, где нет травы, будет низкий уровень воды, то эффективность этого процесса будет сильно меньше», — пояснил эксперт.