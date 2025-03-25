Удручающий вид: показываем с высоты, как обмелела Волга в Ярославле

В середине марта жители разных районов Ярославской области обратили внимание, что уровень воды Волги заметно снизился, вода сильно отступила от берегов. К примеру, в Рыбинске из-за обмеления обнажился старинный корабль и водозабор, а в Ярославле горожане обнаружили только мусор.
По версии экспертов, обмеление рек в этом году связано с малоснежной зимой и маленьким количеством осадков.
«Ситуация может нормализоваться, если весной будет достаточное количество осадков», — объяснил научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин.
Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов решил взглянуть на проблему сверху. Показываем фотографии обмелевшей Волги с Октябрьского моста.
В случае если к весне воды в реке не прибавится, есть риск, что сложно будет провести нерест рыбы. Как ранее объяснял Игорь Шляпкин, рыба чаще всего нерестится в затопленной траве.
«Если в местах, где нет травы, будет низкий уровень воды, то эффективность этого процесса будет сильно меньше», — пояснил эксперт.
В Рыбинске местные власти использовали каприз природы на благо горожан. На фоне обмеления Волги на левом берегу начали снос аварийного пирса. После отхода воды у спецтехники появилась возможность подобраться к бетонным конструкциям и разобрать их. Это сильно удешевило процесс. Только посмотрите на брошенных бетонных исполинов.