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Экология Обмеление Волги фоторепортаж Удручающий вид: показываем с высоты, как обмелела Волга в Ярославле

Удручающий вид: показываем с высоты, как обмелела Волга в Ярославле

Вода отступила от берегов несколько дней назад

19 888
72 комментария
В Ярославле обмелела Волга | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле обмелела Волга | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле обмелела Волга

Источник:

В середине марта жители разных районов Ярославской области обратили внимание, что уровень воды Волги заметно снизился, вода сильно отступила от берегов. К примеру, в Рыбинске из-за обмеления обнажился старинный корабль и водозабор, а в Ярославле горожане обнаружили только мусор.

По версии экспертов, обмеление рек в этом году связано с малоснежной зимой и маленьким количеством осадков.

«Ситуация может нормализоваться, если весной будет достаточное количество осадков», — объяснил научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин.

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов решил взглянуть на проблему сверху. Показываем фотографии обмелевшей Волги с Октябрьского моста.

Наглядно показываем, насколько отступила вода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНаглядно показываем, насколько отступила вода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наглядно показываем, насколько отступила вода

Источник:
Самое заметное место&nbsp;— под Октябрьским мостом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСамое заметное место&nbsp;— под Октябрьским мостом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самое заметное место — под Октябрьским мостом

Источник:
Общий план Волги почти не изменился | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбщий план Волги почти не изменился | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Общий план Волги почти не изменился

Источник:
Песчаное дно показалось в отдельных участках набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПесчаное дно показалось в отдельных участках набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Песчаное дно показалось в отдельных участках набережной

Источник:
Новый «пляж» шириной, как половина пешеходной зоны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНовый «пляж» шириной, как половина пешеходной зоны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новый «пляж» шириной, как половина пешеходной зоны

Источник:
Горожане приходят насладиться пейзажами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГорожане приходят насладиться пейзажами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Горожане приходят насладиться пейзажами

Источник:
Волга «обнажила» тайны в виде мусора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВолга «обнажила» тайны в виде мусора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Волга «обнажила» тайны в виде мусора

Источник:

В случае если к весне воды в реке не прибавится, есть риск, что сложно будет провести нерест рыбы. Как ранее объяснял Игорь Шляпкин, рыба чаще всего нерестится в затопленной траве.

«Если в местах, где нет травы, будет низкий уровень воды, то эффективность этого процесса будет сильно меньше», — пояснил эксперт.

В Рыбинске местные власти использовали каприз природы на благо горожан. На фоне обмеления Волги на левом берегу начали снос аварийного пирса. После отхода воды у спецтехники появилась возможность подобраться к бетонным конструкциям и разобрать их. Это сильно удешевило процесс. Только посмотрите на брошенных бетонных исполинов.

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Волга Река Экология Обмеление Волги Природа
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Комментарии
72
Гость
25 марта, 07:25
Очень жаль, что администрация города не обращает внимание на эту проблему, а ведь сейчас намного проще убрать крупный мусор и восстановить обвалившуюся плитку на стрелке.
Гость
25 марта, 07:47
Отличная возможность убрать мусор без помощи водолазов! Мэрия, ау, проснись!
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