Люди дышали токсичными выбросами: предприятие, годами вонявшее в спальном районе Ярославля, оштрафовали

Жители Ярославля жаловались на вонь во Фрунзенском районе Источник: правительство Ярославской области











В Ярославле оштрафовали предприятие «Регион-Склад», на которое неоднократно жаловались жители Фрунзенского района. Люди говорили, что в спальном районе стоит невыносимая вонь. Грешили именно на «Регион-Склад».

Инспекторы Министерства лесного хозяйства и природопользования области и специалисты лаборатории Центра охраны окружающей среды провели проверку на предприятии. Результаты неутешительные.

— В ходе комплексной проверки проведены отбор проб на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, осмотр территории, анализ разрешительной документации на соответствие обязательным требованиям, — рассказала и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Ирина Гукасян. — В результате выявлены нарушения природоохранного законодательства в части обращения с отходами, сокрытие и искажение экологической информации и неисполнение обязанности об актуализации сведений об объекте негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении предприятия вынесли предписание. Помимо этого на «Регион-Склад» наложили ответственность по нескольким административным статьям. За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, за невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений, а также за сокрытие или искажение экологической информации. Всего на предприятие наложили штрафов на 400 тысяч рублей.

Также ранее по решению Фрунзенского районного суда «Регион-Склад» был оштрафован на 10 тысяч за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов.

Компания «Регион-Склад» была создана в Ярославле в 2004 году. Работает в сфере вспомогательной деятельности, связанной с железнодорожным транспортом. Территориально располагается на Тормозном шоссе в Ярославле. Количество сотрудников — 40 человек. На конец 2023 года фирма сработала в убыток на 1,7 миллиона рублей. Учредителями фирмы были предприниматели Дмитрий Отавин и Алексей Морозов. Они значились ее владельцами до июня 2022 года. Информация о том, кто является хозяевами сейчас, закрыта. Алексей Морозов в настоящее время — генеральный директор фирмы. По данным сервиса «Контур.Фокус», он также является совладельцем ярославской компании «ДМ-строй», которая работает в сфере управления недвижимостью.

Проблема длится не первый год

О причастности «Регион-Склада» к порче воздуха во Фрунзенском районе говорили не только жители города, но и чиновники. Об этом в июне 2023 года говорила на заседании региональной думы и. о. директора регионального департамента природопользования и охраны окружающей среды Надежда Смирнова. Под подозрением находилась еще одна компания — ООО «Спецторг Плюс». Оба предприятия занимаются пропаркой вагонов из-под нефтепродуктов. Но внеплановая проверка, проведенная в октябре 2022 года, не выявила превышений загрязняющих веществ на территориях предприятий.

Но затем к делу подключилась прокуратура. И тогда нарушения все же нашли. Выяснилось, что «Регион-Склад» не соблюдал периодичность проведения лабораторных исследований в границах санитарно-защитной зоны и за ее пределами, не организовывал места накопления отходов производства и потребления. Эксперты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе и на источниках загрязнения.

В отношении компании возбудили несколько дел об административных правонарушениях. Генеральному директору общества внесли представление. Правда, тогда по данным мэрии Ярославля предприятие отделалось штрафом в 50 тысяч рублей.