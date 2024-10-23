НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

ю-з.

 749мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87
Странные грибы
Что выбирают любители немецких машин
Зачисление в школы
Подарки новорожденным
Что подорожало в Ярославле
Вечный огонь после ремонта. Фото
Мать пятерых детей лишили пособий
Когда вернется тепло
В двух районах отключат отопление
Сирота на шоу
Город подробности Люди дышали токсичными выбросами: предприятие, годами вонявшее в спальном районе Ярославля, оштрафовали

Люди дышали токсичными выбросами: предприятие, годами вонявшее в спальном районе Ярославля, оштрафовали

Сколько «Регион-Склад» заплатит за нарушения

902
16 комментариев

Жители Ярославля жаловались на вонь во Фрунзенском районе

В Ярославле оштрафовали предприятие «Регион-Склад», на которое неоднократно жаловались жители Фрунзенского района. Люди говорили, что в спальном районе стоит невыносимая вонь. Грешили именно на «Регион-Склад».

Инспекторы Министерства лесного хозяйства и природопользования области и специалисты лаборатории Центра охраны окружающей среды провели проверку на предприятии. Результаты неутешительные.

— В ходе комплексной проверки проведены отбор проб на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, осмотр территории, анализ разрешительной документации на соответствие обязательным требованиям, — рассказала и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Ирина Гукасян. — В результате выявлены нарушения природоохранного законодательства в части обращения с отходами, сокрытие и искажение экологической информации и неисполнение обязанности об актуализации сведений об объекте негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении предприятия вынесли предписание. Помимо этого на «Регион-Склад» наложили ответственность по нескольким административным статьям. За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, за невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений, а также за сокрытие или искажение экологической информации. Всего на предприятие наложили штрафов на 400 тысяч рублей.

Также ранее по решению Фрунзенского районного суда «Регион-Склад» был оштрафован на 10 тысяч за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов.

Компания «Регион-Склад» была создана в Ярославле в 2004 году. Работает в сфере вспомогательной деятельности, связанной с железнодорожным транспортом. Территориально располагается на Тормозном шоссе в Ярославле. Количество сотрудников — 40 человек. На конец 2023 года фирма сработала в убыток на 1,7 миллиона рублей. Учредителями фирмы были предприниматели Дмитрий Отавин и Алексей Морозов. Они значились ее владельцами до июня 2022 года. Информация о том, кто является хозяевами сейчас, закрыта. Алексей Морозов в настоящее время — генеральный директор фирмы. По данным сервиса «Контур.Фокус», он также является совладельцем ярославской компании «ДМ-строй», которая работает в сфере управления недвижимостью.

Проблема длится не первый год

О причастности «Регион-Склада» к порче воздуха во Фрунзенском районе говорили не только жители города, но и чиновники. Об этом в июне 2023 года говорила на заседании региональной думы и. о. директора регионального департамента природопользования и охраны окружающей среды Надежда Смирнова. Под подозрением находилась еще одна компания — ООО «Спецторг Плюс». Оба предприятия занимаются пропаркой вагонов из-под нефтепродуктов. Но внеплановая проверка, проведенная в октябре 2022 года, не выявила превышений загрязняющих веществ на территориях предприятий.

Но затем к делу подключилась прокуратура. И тогда нарушения все же нашли. Выяснилось, что «Регион-Склад» не соблюдал периодичность проведения лабораторных исследований в границах санитарно-защитной зоны и за ее пределами, не организовывал места накопления отходов производства и потребления. Эксперты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе и на источниках загрязнения.

В отношении компании возбудили несколько дел об административных правонарушениях. Генеральному директору общества внесли представление. Правда, тогда по данным мэрии Ярославля предприятие отделалось штрафом в 50 тысяч рублей.

В начале осени 2024 года на предприятии произошел пожар. Тогда в региональном Министерстве природопользования сообщили, что возгорание не несло опасности для экологии в районе

ПО ТЕМЕ
Предприятие Вонь Штрафы Правительство Ярославской области
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
с++
1 час
штраф гигантский, как в анекдоте. Доктор, а правда меня студент будет оперировать. Да правда. А если он меня насмерть зарежет? А мы ему тогда двоечку поставим
Гость
1 час
Содержим безумное количество проверяющих контролирующих за наши народные деньги а результат вызывает отвращение и все молчат Продолжаем платить налоги и защищать скрепы
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Дочь лежала как тряпочка. Я готовилась к плохому»: ярославна назвала симптомы заразного вируса
Анонимное мнение
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: турист из России рассказал, почему не стоит выбирать для отдыха Грузию
Анонимное мнение
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
Турки хотят посадить на пожизненное россиянку, которая бросила младенца в туалете. Почему так жестоко?
Анонимное мнение
Мнение
«Село Архыз — это Тольятти 90-х»: путешественники оценили кавказский горный курорт. Стоит ли туда ехать
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление