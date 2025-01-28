В Ярославле приостановили работу предприятия из-за вони, но запах остался. Что дальше?

Жители Фрунзенского района Ярославля продолжают жаловаться на неприятный запах Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В конце декабря в Ярославле приостановили работу предприятия «Регион-склад» во Фрунзенском районе. Местные жители давно жаловались на неприятный химический запах в воздухе и подозревали, что он идет именно с площадки «Регион-склада», который занимается пропаркой железнодорожных цистерн. Однако даже после того, как деятельность организации была поставлена на паузу, вонь не ушла.

— От населения поступает информация, что запахи опять присутствуют. Что делается, чтобы выяснить откуда они? — задала вопрос депутат Ярославской областной Думы Елена Кузнецова на заседании комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию 28 января.

Ей ответил исполняющий обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Павел Макаров.

— Мы привлекаем организации к ответственности не за неприятный запах, а за нарушение экологического законодательства, за выбросы загрязняющих веществ, — пояснил он.

Также чиновник отметил, что сейчас в России действует мораторий на внеплановые проверки бизнеса. Разрешение на такой визит на предприятие может дать только прокуратура при наличии серьезного основания. Например, при поступлении сведений о возможном причинении вреда здоровью людей.

Согласно решению Фрунзенского городского суда от 17.12.2024 основанием для приостановки деятельности общества послужили результаты лабораторных исследований проб атмосферного воздуха, отобранных на границе санитарно-защитной зоны предприятия Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области, где были зафиксированы превышения по показателю сумма углеводородов С12-С19. Действия АО «Регион-Склад» суд квалифицировал по части 1 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. Суд счел необходимым назначить АО «Регион-Склад» наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток.

— Для этого во Фрунзенском районе установлен стационарный пост, который в онлайн режиме анализирует состояние воздуха. Если экологическая ситуация ухудшится, это будет основанием, чтобы мы пошли в прокуратуру и получили разрешение на проведение проверки на том или ином предприятии, — добавил Павел Марков.

Между тем, по его словам, пока превышений норм содержания загрязняющих веществ в этом месте не фиксируется. Кроме того, часть предприятий, которые находятся вблизи зоны с неприятными запахами, подпадают не под региональный, а под федеральный контроль. То есть проверять их может только Роспотребнадзор.

Пока, по информации Павла Маркова, на данном этапе региональные власти занимаются тем, что собирают информацию о всех предприятиях, чтобы понять характер их работы и узнать, какие источники загрязнения присутствуют на их территории.

Компания «Регион-Склад» была создана в Ярославле в 2004 году. Работает в сфере вспомогательной деятельности, связанной с железнодорожным транспортом. Территориально располагается на Тормозном шоссе в Ярославле. На конец 2023 года фирма сработала в убыток на 1,7 миллиона рублей. Учредителями фирмы были предприниматели Дмитрий Отавин и Алексей Морозов. Они значились ее владельцами до июня 2022 года. Информация о том, кто является хозяином сейчас, закрыта.