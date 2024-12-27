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Экология проблема В Ярославской области приостановили работу двух заводов. Причина

В Ярославской области приостановили работу двух заводов. Причина

Рассказываем, что случилось

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9 комментариев

В Ярославской области закрыли два завода

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В Ярославской области приостановили работу двух крупных предприятий — «Регион-склад» в Ярославле и «Феникс» в Тутаеве. Причиной стало загрязнение воздуха. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 27 декабря.

— Вместе с органами прокуратуры провели внеплановые проверки [завода «Феникс»]. Специалистами Центра охраны окружающей среды выполнены мониторинг и отборы проб. Эксперты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида более чем в пять раз, — сообщил глава региона. — Защитили интересы жителей в суде. В итоге деятельность предприятия приостановлена на месяц.

Также губернатор добавил, что результаты исследований направлены в Cледственный комитет для проверки.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Феникс» было образовано в марте 2011 года в Тутаеве Ярославской области. Основной вид деятельности — производство прочих металлических изделий. Гендиректором выступает Рашид Галимов. С декабря 2023 года он является 100%-м собственником завода, до этого он делил бизнес с Сергеем Благодырем, но в конце 2023 года тот продал свою долю. За 2023 год предприятие заработало 291,5 миллиона рублей, из них 40,1 миллиона чистой прибыли.

Напомним, что на работу литейного завода «Феникс» местные жители жалуются с 2019 года. Несколько раз природоохранной прокуратурой были зафиксированы нарушения в работе предприятия. В мае 2024 года «Феникс» закрывали на месяц. Время давали на исправление всех нарушений.

Весной нам удалось дозвониться до гендиректора завода — Рашида Галимова. Он в разговоре с корреспондентом 76.RU сказал, что работа завода никак не связана с вонью, на которую много лет жалуются жители Тутаева. Подробнее — читайте в этом материале.

Проблема длится не первый год

Также в Ярославле на месяц приостановили работу предприятия «Регион-Склад», на которое неоднократно жаловались жители Фрунзенского района. Люди говорили, что в спальном районе стоит невыносимая вонь.

Осенью 2024-го на предприятие выехала проверка. Были выявлены нарушения в реализации отходов. Компании вынесли штрафы в 400 тысяч рублей. В «Регион-Складе» тогда объяснили, что штрафы были наложены за нарушения в ведении природоохранной документации, но не связаны с распространением запаха.

Компания «Регион-Склад» была создана в Ярославле в 2004 году. Работает в сфере вспомогательной деятельности, связанной с железнодорожным транспортом. Территориально располагается на Тормозном шоссе в Ярославле. Количество сотрудников — 40 человек.

На конец 2023 года фирма сработала в убыток на 1,7 миллиона рублей. Учредителями фирмы были предприниматели Дмитрий Отавин и Алексей Морозов. Они значились ее владельцами до июня 2022 года. Информация о том, кто является хозяином сейчас, закрыта. Алексей Морозов в настоящее время — генеральный директор фирмы. По данным сервиса «Контур.Фокус», он также является совладельцем ярославской компании «ДМ-строй», которая работает в сфере управления недвижимостью.

О причастности «Регион-Склада» к порче воздуха во Фрунзенском районе говорили не только жители города, но и чиновники. Этот вопрос обсуждала в июне 2023 года на заседании региональной думы и. о. директора регионального департамента природопользования и охраны окружающей среды Надежда Смирнова.

В отношении компании возбудили несколько дел об административных правонарушениях. Генеральному директору общества внесли представление. Правда тогда, по данным мэрии Ярославля, предприятие отделалось штрафом в 50 тысяч рублей.

Как сообщил губернатор Михаил Евраев, компания «Регион-Склад» пыталась оспорить решение в суде, но безрезультатно.

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Комментарии
9
Гость
44 минуты
А чадилку на Перекопе которая делает фанеру на Большой Фёдоровской улице? Воняет даже у "Миллениума". Закрыли бы, желательно навсегда.Хватит загрязнять воздух. Неплохо чтобы ещё прикрыли нефтезавод в Константиновском Тутаевского района. ОН находится на берегу реки Волга. Не понимаю как ещё разрешают чтобы функционировал такой опасный объект на берегу Волги.
Гость
59 минут
Завод тиир вреднейшее химическое производство отравляет всё вокруг. Сильнейшими аллергенами. Внутри жилого массива, два детских садика 100 м. Как достучаться? Постоянно делает выбросы.
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