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Экология Превышение предельных концентраций: район Ярославля накрыла едкая вонь

Превышение предельных концентраций: район Ярославля накрыла едкая вонь

Специалисты проверили воздух

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73 комментария
Жители Фрунзенского района Ярославля пожаловались на едкий запах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖители Фрунзенского района Ярославля пожаловались на едкий запах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Фрунзенского района Ярославля пожаловались на едкий запах

Источник:

Жители Фрунзенского района Ярославля пожаловались на удушающий запах нефтепродуктов.

—  Даже при закрытых окнах едкий запах проникал в квартиры! Травят нас, травят наших детей! — пишут люди в соцсетях.

Более того, жители говорят, что над районом распространялся не только запах, но и смог.

— Ехали около 9 вечера по Тормозному шоссе, опять едкий смог в районе остановки «Нефтебаза», не было видно ничего, заслонка не спасла! Приехали домой с жжением в горле, носу, сильным слезотечением и тошнотой! Самая жуть была на светофоре на перекрестке Тормозного шоссе с улицей Попова! Сидим с закрытыми окнами, все тащит домой, глаза жжет, промывание водой не спасает. Вонь нефтепродуктами, очень едкое, пропаркой! — написали в группе «Жесть Ярославль».

Ситуацию прокомментировали в правительстве Ярославской области.

— В настоящее время, министерством проведена сверка данных за минувшие выходные с автоматического поста контроля атмосферного воздуха, установленного во Фрунзенском районе Ярославля, в результате которых выявлено превышение предельно допустимых концентраций по трем веществам. Министерством инициированы мероприятия по выявлению источника загрязнения воздуха совместно со всеми уполномоченными структурами. По их результатам будут приняты соответствующие меры, — сообщили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования.

По каким именно веществам были превышены нормы, власти не сообщили. Портал 76.RU запросил эту информацию. Ждем ответ.

Напомним, жители Фрунзенского района не первый год жалуются на неприятный запах в микрорайонах Дядьково, Сокол, Липовая гора, Мерцалиха и поселке Нефтебаза. Многие считают, что источником является площадка предприятия «Регион-Склад», которое занимается пропаркой железнодорожных вагонов, в том числе используемых для перевозки нефтепродуктов. Работу предприятия приостанавливали по решению суда. Правда, в это время люди продолжали жаловаться на неприятный запах.

Чтобы разобраться в ситуации в начале декабря 2024 года на здании школы № 89 во Фрунзенском районе установили пост контроля качества воздуха. Он каждые 20 минут измеряет концентрацию вредных примесей в атмосфере.

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Вонь Запах Экология Воздух Загрязнение
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Комментарии
73
Гость &
24 февраля, 23:13
Три года мы на Соколе живём.Редкую ночь не воняет.Затравили.Люди не покупайте здесь жилье Мы сто раз пожалели
Гость
24 февраля, 21:01
Что же скромно не озвучили по каким покпзателем превышания? Зная чем занимаются эти предпртятия не сложно догадаться, посмотрев в открытых источниках какие вещества выделяются при пропарке этих вагонов. Они могут способствовать развитию онкологии и многих других болезней. Людей открыто травят - и власти и прокуратура и Роспотребнадзор, росприроднадзор закрывают на это глаза. Надо всех чиновников и остальных ввшеперечисленных перевести на работу в этот район, помещения им выделить там. Деток их в ближайшие к предприятию садики и школы перевести. Можно даже транспорт для перевозки детей вылелить? Найдутся желающие?
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