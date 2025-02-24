Превышение предельных концентраций: район Ярославля накрыла едкая вонь

Жители Фрунзенского района Ярославля пожаловались на едкий запах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители Фрунзенского района Ярославля пожаловались на удушающий запах нефтепродуктов.

— Даже при закрытых окнах едкий запах проникал в квартиры! Травят нас, травят наших детей! — пишут люди в соцсетях.

Более того, жители говорят, что над районом распространялся не только запах, но и смог.

— Ехали около 9 вечера по Тормозному шоссе, опять едкий смог в районе остановки «Нефтебаза», не было видно ничего, заслонка не спасла! Приехали домой с жжением в горле, носу, сильным слезотечением и тошнотой! Самая жуть была на светофоре на перекрестке Тормозного шоссе с улицей Попова! Сидим с закрытыми окнами, все тащит домой, глаза жжет, промывание водой не спасает. Вонь нефтепродуктами, очень едкое, пропаркой! — написали в группе «Жесть Ярославль».

Ситуацию прокомментировали в правительстве Ярославской области.

— В настоящее время, министерством проведена сверка данных за минувшие выходные с автоматического поста контроля атмосферного воздуха, установленного во Фрунзенском районе Ярославля, в результате которых выявлено превышение предельно допустимых концентраций по трем веществам. Министерством инициированы мероприятия по выявлению источника загрязнения воздуха совместно со всеми уполномоченными структурами. По их результатам будут приняты соответствующие меры, — сообщили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования.

По каким именно веществам были превышены нормы, власти не сообщили. Портал 76.RU запросил эту информацию. Ждем ответ.

Напомним, жители Фрунзенского района не первый год жалуются на неприятный запах в микрорайонах Дядьково, Сокол, Липовая гора, Мерцалиха и поселке Нефтебаза. Многие считают, что источником является площадка предприятия «Регион-Склад», которое занимается пропаркой железнодорожных вагонов, в том числе используемых для перевозки нефтепродуктов. Работу предприятия приостанавливали по решению суда. Правда, в это время люди продолжали жаловаться на неприятный запах.