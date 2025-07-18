В Ярославской области выставили на торги усадьбу предков Никиты Михалкова

В Ярославской области продают усадьбу Михалковых Источник: «ГИС торги»

В Рыбинске Ярославской области в рамках программы приватизации продают усадьбу Михалковых XVIII–XX вв. Исторический объект, расположенный на улице Свердлова, 24, выставили на торги за 8 миллионов 516 тысяч рублей.

С 15 июля 2025 года на сайте «ГИС торги» желающие могут подать заявку на участие в конкурсе. Для этого надо будет внести задаток в размере 851 600 рублей. После проведения итогов, проигравшим участникам эта сумма будет возвращена. А выкупить объект сможет тот, кто предложит наибольшую цену. Шаг аукциона составляет 425 800 рублей. Торги пройдут 21 августа.

В состав комплекса входят семь зданий: главный дом, контора, флигель для кучеров, домик для гостей, водонапорная башня (все — объекты культурного наследия), а также тир и мастерские.

Общая площадь недвижимости 1728 квадратных метров Источник: «ГИС торги»

«Здания находятся в разрушенном состоянии», — уточняется в объявлении на «ГИС торгах».

Усадьба Михалковых более 200 лет принадлежала дворянам Михалковым, родственникам известных деятелей отечественной культуры: русского писателя, поэта, автора текстов гимнов Советского Союза и Российской Федерации Сергея Михалкова и его сыновей — кинорежиссеров Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова. После национализации усадьбы предметы искусства и старинного быта были переданы в Рыбинский музей. Сохранился усадебный парк с многовековыми деревьями.

Усадьбу Михалковых в Рыбинске пытаются продать более 10 лет. В 2014 году недвижимость выставляли на торги за 844 тысячи рублей. Однако тогда объект никто не купил. Повторная попытка все же продать недвижимость знаменитого дворянского рода случилась в 2016 году. Но все также безуспешно.

Площадь земельного участка, который отходит вместе с усадьбой, составляет 7,6 тысячи квадратных метров. Покупателю усадьбы придется выплачивать аренду земли Источник: «ГИС торги»

В 2023 году Никита Михалков приезжал в Ярославль. Во время общения с журналистами режиссер отметил, что раньше часто навещал родовое имение и даже подумывал о его реставрации. Однако после конфликта с местными властями, которым сейчас принадлежит усадьба, он отказался от этой идеи.

«Был момент, когда эта идея была и я приезжал сюда, но, честно говоря, я, так сказать, обиделся. Потому что в музее существуют в заказниках иконы, которые писались моими предками. Это нехудожественное произведение. Эти иконы писали мои конкретные прямые предки. И когда я просил отдать иконы, мне даже не отдали ручку перьевую, где были на кончике пера застывшие чернила, которым 150 лет», — рассказывал Михалков.

Они не представляют никакой ценности для музея, а для семьи представляют. Это мне было, честно говоря, неприятно. Никита Михалков российский кинорежиссер, актер

В 1980-е годы во время работы над фильмом «Жестокий романс» (16+), съемки которого проходили в Костроме и Ярославле, Никита Михалков заглянул в Рыбинск Источник: «ГИС торги»

Его заинтересовали иконы из усадьбы, находящиеся в Рыбинском музее, и он потребовал передать их ему. Однако историки объяснили, что он не имеет право на наследование икон, так как ранее они были подарены Источник: «ГИС торги»

После этого в рыбинскую усадьбу он не приезжал Источник: «ГИС торги»

Сейчас объект культурного наследия находится в заброшенном состоянии Источник: «ГИС торги»