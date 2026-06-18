«Было очень тяжело»: Ольга Бузова сбежала из больницы — ради кого

Ольга Бузова угодила в больницу в конце прошлой недели Источник: Бузова / T.me

Несколько дней назад Ольгу Бузову госпитализировали с жуткой травмой, из-за чего ей пришлось перенести ближайшие концерты. Но долго находиться в больничной палате певица не смогла. Несмотря на запреты врачей, она собрала вещи и покинула больницу.

Причиной такого решения стал детский конкурс «Лидеры» в Кремле, где должна была выступать Ольга.

— Я не могла подвести сотни детей со всей страны и СНГ, которые готовили несколько месяцев танцевальные номера под мои песни, — объяснила исполнительница. — Несмотря на запрет врачей, я под свою ответственность поехала выступать в Государственном Кремлевском дворце.

На сцену Ольгу Бузову вывезли в инвалидном кресле: передвигаться самостоятельно певица сейчас не может. Ее появление зрители встретили овациями.

Позже Ольга Бузова призналась, что не могла оставаться в больнице, пока ее ждали дети Источник: elen_plat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После выступления Ольга Бузова вернулась в больницу и рассказала, чего ей стоила поездка в Кремлевский дворец.

— Если честно, было очень тяжело. Сам факт сборов, транспортировки, костюм, грим — всё это в моем положении далось нам непросто и морально, и физически, — рассказала Ольга. — Морально сложно было сидеть на сцене в инвалидном кресле и не иметь возможности встать, пройтись, кого-то обнять. В больнице как-то на это не обращаешь внимание, ибо других вариантов нет. Я либо в постели, либо еду в кресле. Еще больше захотелось скорее пойти на поправку.

Бузова находится в клинике почти неделю. Когда ее выпишут, неизвестно. Больничные будни ей скрашивают друзья и коллеги, которые навещают Ольгу.

«Больничные будни становятся светлее, когда рядом те, кто умеет лечить любовью и улыбкой», — пишет Ольга Источник: Бузова / T.me

Певицу госпитализировали 12 июня, после того как она пошла в душ, поскользнулась и так упала, что рассекла ногу и потеряла много крови.

Скорая доставила Ольгу в больницу, где выяснилось, что ей нужна операция.