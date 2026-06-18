НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +16

4 м/c,

южн.

 747мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,75
EUR 84,34
Беспилотная опасность в Ярославле
Атака БПЛА на Москву
Советы по стройке от Цифрового бати
Что с пешеходным центром
Где в Ярославле жить хорошо?
Изнанка ЕГЭ
Загорелся автобус
В ДТП погибла многодетная мать
Афиша на неделю
Культура Подробности «Было очень тяжело»: Ольга Бузова сбежала из больницы — ради кого

«Было очень тяжело»: Ольга Бузова сбежала из больницы — ради кого

Врачи запретили ей покидать палату, но она не могла поступить иначе

329
Ольга Бузова угодила в больницу в конце прошлой недели | Источник: Бузова / T.meОльга Бузова угодила в больницу в конце прошлой недели | Источник: Бузова / T.me

Ольга Бузова угодила в больницу в конце прошлой недели

Источник:

Бузова / T.me

Несколько дней назад Ольгу Бузову госпитализировали с жуткой травмой, из-за чего ей пришлось перенести ближайшие концерты. Но долго находиться в больничной палате певица не смогла. Несмотря на запреты врачей, она собрала вещи и покинула больницу.

Причиной такого решения стал детский конкурс «Лидеры» в Кремле, где должна была выступать Ольга.

— Я не могла подвести сотни детей со всей страны и СНГ, которые готовили несколько месяцев танцевальные номера под мои песни, — объяснила исполнительница. — Несмотря на запрет врачей, я под свою ответственность поехала выступать в Государственном Кремлевском дворце.

На сцену Ольгу Бузову вывезли в инвалидном кресле: передвигаться самостоятельно певица сейчас не может. Ее появление зрители встретили овациями.

Позже Ольга Бузова призналась, что не могла оставаться в больнице, пока ее ждали дети

Источник:

elen_plat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После выступления Ольга Бузова вернулась в больницу и рассказала, чего ей стоила поездка в Кремлевский дворец.

— Если честно, было очень тяжело. Сам факт сборов, транспортировки, костюм, грим — всё это в моем положении далось нам непросто и морально, и физически, — рассказала Ольга. — Морально сложно было сидеть на сцене в инвалидном кресле и не иметь возможности встать, пройтись, кого-то обнять. В больнице как-то на это не обращаешь внимание, ибо других вариантов нет. Я либо в постели, либо еду в кресле. Еще больше захотелось скорее пойти на поправку.

Бузова находится в клинике почти неделю. Когда ее выпишут, неизвестно. Больничные будни ей скрашивают друзья и коллеги, которые навещают Ольгу.

«Больничные будни становятся светлее, когда рядом те, кто умеет лечить любовью и улыбкой»,&nbsp;— пишет Ольга | Источник: Бузова / T.me«Больничные будни становятся светлее, когда рядом те, кто умеет лечить любовью и улыбкой»,&nbsp;— пишет Ольга | Источник: Бузова / T.me

«Больничные будни становятся светлее, когда рядом те, кто умеет лечить любовью и улыбкой», — пишет Ольга

Источник:

Бузова / T.me

Певицу госпитализировали 12 июня, после того как она пошла в душ, поскользнулась и так упала, что рассекла ногу и потеряла много крови.

Скорая доставила Ольгу в больницу, где выяснилось, что ей нужна операция.

— Очень страшно, больно и обидно, что на ровном месте может произойти такое. Но самое страшное позади, — отмечала певица после хирургического вмешательства.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Ольга Бузова Кремль Концерт Певица
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
зачем нам эта новость?
Гость
35 минут
за деньги да
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Аннулированные работы, контроль за временем: учитель из Ярославля честно рассказал об изнанке ЕГЭ
учитель из Ярославля
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
«Это просто маркетплейс мужиков»: как журналистка искала любовь в приложении для знакомств, но удалила профиль
Василина Березкина
Мнение
Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Рекомендуем