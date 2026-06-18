«Было очень тяжело»: Ольга Бузова сбежала из больницы — ради кого

Несколько дней назад Ольгу Бузову госпитализировали с жуткой травмой, из-за чего ей пришлось перенести ближайшие концерты. Но долго находиться в больничной палате певица не смогла. Несмотря на запреты врачей, она собрала вещи и покинула больницу.
Причиной такого решения стал детский конкурс «Лидеры» в Кремле, где должна была выступать Ольга.
— Я не могла подвести сотни детей со всей страны и СНГ, которые готовили несколько месяцев танцевальные номера под мои песни, — объяснила исполнительница. — Несмотря на запрет врачей, я под свою ответственность поехала выступать в Государственном Кремлевском дворце.
На сцену Ольгу Бузову вывезли в инвалидном кресле: передвигаться самостоятельно певица сейчас не может. Ее появление зрители встретили овациями.
После выступления Ольга Бузова вернулась в больницу и рассказала, чего ей стоила поездка в Кремлевский дворец.
— Если честно, было очень тяжело. Сам факт сборов, транспортировки, костюм, грим — всё это в моем положении далось нам непросто и морально, и физически, — рассказала Ольга. — Морально сложно было сидеть на сцене в инвалидном кресле и не иметь возможности встать, пройтись, кого-то обнять. В больнице как-то на это не обращаешь внимание, ибо других вариантов нет. Я либо в постели, либо еду в кресле. Еще больше захотелось скорее пойти на поправку.
Бузова находится в клинике почти неделю. Когда ее выпишут, неизвестно. Больничные будни ей скрашивают друзья и коллеги, которые навещают Ольгу.
Певицу госпитализировали 12 июня, после того как она пошла в душ, поскользнулась и так упала, что рассекла ногу и потеряла много крови.
Скорая доставила Ольгу в больницу, где выяснилось, что ей нужна операция.
— Очень страшно, больно и обидно, что на ровном месте может произойти такое. Но самое страшное позади, — отмечала певица после хирургического вмешательства.