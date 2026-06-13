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Здоровье «Очень сложно, больно, голова кружится»: Бузова вышла на связь после жуткой травмы

«Очень сложно, больно, голова кружится»: Бузова вышла на связь после жуткой травмы

Артистка пришла в себя после операции и впервые прокомментировала случившееся

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Бузова сообщила, что происшествие в ванной перевернуло все ее планы, но она не оставляет веры в лучшее | Источник: Бузова / T.meБузова сообщила, что происшествие в ванной перевернуло все ее планы, но она не оставляет веры в лучшее | Источник: Бузова / T.me

Бузова сообщила, что происшествие в ванной перевернуло все ее планы, но она не оставляет веры в лучшее

Источник:

Бузова / T.me

Ольга Бузова заставила поклонников понервничать не на шутку. Певица и телеведущая травмировала ногу у себя дома: неудачное падение произошло в душе. Обычная бытовая неосторожность быстро обернулась больницей, врачами и отменой ближайшего выступления.

О состоянии артистки рассказал ее пиар-директор Антон Богославский. По его словам, открытого перелома у Бузовой не было, хотя без операции всё равно не обошлось. Ольга рассекла колено и потеряла много крови, так что медики взялись за дело без долгих церемоний.

Источник: фото с сайта Starhit.ruИсточник: фото с сайта Starhit.ru
Источник:

фото с сайта Starhit.ru

«После падения сделали операцию, она длилась около трех часов. Наложили швы. Сейчас Оля отходит от наркоза», — поделился Антон в беседе со «СтарХитом».

На эксклюзивных кадрах «СтарХита» видно, что артистке оказывают первую помощь несколько медиков. Нога у Бузовой забинтована, самостоятельно подняться она не может. До машины скорой помощи телеведущую доставляют на носилках.

Вечером Ольга сама вышла на связь с подписчиками, чтобы прокомментировать произошедшее и поблагодарить за поддержку:

«Только начинаю приходить в себя после наркоза. Очень сложно. Очень больно. Голова кружится. Слава богу, что всё самое страшное позади. Обидно, что так на ровном месте может случиться такое. Полетел весь мой график, а вы же знаете, как для меня важно всё распланировать. Но, видно, у бога на мой график свои планы. Я верю в лучшее. Значит, так нужно. Спасибо за вашу любовь и поддержку».

Из-за случившегося Ольге уже пришлось перенести концерт в Ростове-на-Дону, который должен был пройти 13 июня. Теперь артистка планирует добраться до этого города не раньше 6 августа и приносит извинения публике за срыв планов:

«Хочу отдельно обратиться к моим зрителям в Ростове-на-Дону. Пока я приходила в себя после операции, моя команда приняла решение после разговора с докторами о переносе концерта на 6 августа. Я хочу извиниться, что так получилось, но знаете, если была бы хоть малейшая возможность приехать к вам, я бы выступала. Но врачи отказываются меня отпускать даже домой. Все выходные буду в больнице под присмотром врачей».

Источник: фото с сайта Starhit.ruИсточник: фото с сайта Starhit.ru
Источник:

фото с сайта Starhit.ru

До этого в Сети разошлись сообщения о переломе ноги, но эти данные не подтвердились. Писали и о том, что Бузовой якобы пришлось долго ждать скорую. Сама Ольга опровергла эту версию: по ее словам, врачи приехали очень быстро.

«Отдельно хочу поблагодарить скорую помощь и врачей. Скорая приехала за считаные минуты. Сразу же провели все обследования, с такой заботой и любовью. Спасибо вам огромное», — поблагодарила ведущая медицинский персонал, пришедший ей на помощь.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Ольга Бузова Операция
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