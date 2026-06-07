«Я должен был вырасти гопником»: звезда «Даёшь молодежь» — о КВН, четырёх детях и о том, почему в школе не надо читать «Войну и мир»

Актер Михаил Башкатов приехал в Новосибирск, чтобы вручить победителям статуэтку Народной премии НГС Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Уроженец Томска, звезда КВН и шоу «Даёшь молодёжь!», актер Михаил Башкатов сегодня снимается в кино, играет в театре и воспитывает четверых детей. Но сам признается: в его жизни вполне мог случиться совсем другой сценарий. Нам удалось пообщаться со знаменитостью, поговорить, почему КВН до сих пор жив, зачем актеру нужны рамки и почему девочек, по его мнению, «воспитывать не надо». Подробнее — в материале Сергея Уланова для NGS.RU.

«КВН не тот? Футбол тоже не тот!»

Свой творческий путь Михаил начал в томской команде КВН «Максимум» в начале 2000-х Источник: KVN.RU

Разговор о творческом пути Михаила неизбежно начинается с КВН. Сегодня программу регулярно «хоронят» в интернете, сравнивают с эпохой 90-х и нулевых и спорят, осталось ли в ней что-то живое. Бывший кавээнщик к этим разговорам относится спокойно.

«Ну понятно, что КВН уже не тот. Так и футбол уже не тот, и Наполеон уже не тот, — смеется актер. — Всё меняется. Когда-то КВН был фактически монополией на юмор. Это была главная юмористическая площадка страны, куда стремились все молодые комики. Сейчас есть интернет, соцсети, куча шоу, стендап — выбор огромный. Но КВН — это по-прежнему место, где молодые люди учатся создавать что-то сами. Ты сам пишешь шутки, сам придумываешь номера, сам режиссируешь, сам выходишь на сцену. Проходишь весь путь целиком. Это колоссальная школа».

Сегодня бывший кавээнщик — ведущий Первой лиги Источник: фото из личного архива Михаила Башкатова

Михаил Башкатов — ведущий Первой лиги КВН. И говорит, что молодежь внутри игры почти не изменилась.

«Они точно так же приезжают, пытаются найти свой язык, свой юмор. Говорят о том, что их тревожит, что болит, что смешит. В этом смысле КВН жив абсолютно», — добавил бывший участник команды «Максимум».

Одна из претензий к современному КВН — «слишком мягкий» юмор. Особенно на фоне более жестких интернет-шоу и стендапа. Но Михаил Башкатов выступает не против ограничений, а скорее — за них.

«Я вообще за рамки. Не за цензуру, а именно за внутренние ограничения, за нормы. Потому что, когда тебе разрешено абсолютно всё, творчество почему-то заканчивается. Интерес появляется именно тогда, когда есть препятствия и ты ищешь способ их обойти, — объясняет Михаил. — Есть язык, которым ты говоришь в академическом пространстве, а есть язык подворотни. И смешивать их не всегда стоит».

«Театр — это место, где можно прикоснуться к живому»

Михаил Башкатов играет в театре, снимается в кино и сериалах, а также в юмористических шоу Источник: Михаил Башкатов / Vk.com

Сегодня Михаил Башкатов работает сразу в нескольких жанрах: кино, сериалы, шоу, играет в пяти театральных постановках, комедийных и драматических. И каждый формат называет отдельным миром. При этом актер признаёт: пока ему не приходилось жертвовать всем ради роли по системе полного погружения.

«Театр — это вообще чистое удовольствие. Здесь и сейчас происходит магия между артистом и зрителем, — делится актер. — Особенно сейчас, когда ты уже не понимаешь: перед тобой настоящий человек или нейросеть что-то сгенерировала. В театре всё живое. Настоящее. Я не Дэниэл Дэй-Льюис, который перед съемками „Линкольна“ жил как человек XIX века. У меня пока нет таких проектов. Но если появятся, буду перестраивать жизнь».

Хотя амбиции попробовать себя в драме, по словам Михаила, у него есть, но мешает амплуа, которое формировалось годами. Комедийные шоу, сериалы — всё это тянется шлейфом за актером. Продюсеры и режиссеры видят его в ролях определенных характеров.

«Из комедии очень сложно вырваться. Если тебя однажды записали в „веселые парни“, продюсеры потом долго не готовы увидеть в тебе кого-то другого. Но мне хочется драмы. И я чувствую, что постепенно к этому иду», — объясняет Михаил Башкатов.

«Я на 90% должен был вырасти гопником»

Созданный Михаилом персонаж — гопник Башка — одна из любимых ролей актера Источник: Kino-teatr.ru

Один из самых известных образов Михаила — гротескный гопник Башка из скетч-шоу «Даёшь молодежь!». И, как оказалось, этот персонаж вырос из абсолютно реальных наблюдений. Выбор культурной отрасли созревал в юности актера в окружении вполне маргинальных персонажей и в соответствующей среде. Он вспоминает атмосферу тех лет без романтизации.

«Я вырос на Иркутском тракте в Томске. Это окраина, рабочий район, заводы, девяностые. Меня окружали гопники, — вспоминает знаменитость. — Я вообще процентов на девяносто должен был сам стать гопником. Всё это было рядом: дворы, драки, воровская романтика, наркотики. Нас реально воспитывала улица. Просто мне повезло: родители и какой-то внутренний компас вытащили меня в другую сторону».

При этом «своим» для района актер оставался даже после того, как к нему пришла слава. Мог позволить себе ходить с мелированием и серьгой в ухе. Он вырос в этой среде и потому мог говорить с людьми на одном языке.

В Москву томская команда КВН переехала почти полным составом и даже поселилась в одном доме Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Москву Михаил Башкатов переехал уже взрослым — почти в 30 лет. Перебрались всей командой «Максимум», жили семьями в одном доме, снимали квартиры. Актер уверен, что именно это спасло его от типичного столичного одиночества.

«Есть в нас — сибиряках — какая-то открытость, честность. Я недавно познакомился со Славой Марлоу и сразу почувствовал: сибиряк. Есть вот это ощущение человека, который немного одинок в Москве», — говорит Михаил.

«Я лучше останусь дома с детьми»

Михаил предпочитает время с семьей длительным гастролям Источник: starhit.ru

Сегодня у уже известного актера Михаила Башкатова четверо детей. И именно семья, по его словам, теперь главный фильтр для работы: длинные гастрольные туры актер почти не берет. Даже за солидный гонорар.

«Я перестал ездить в реалити-шоу. Потому что это два месяца где-нибудь на другом конце планеты. И ты начинаешь взвешивать: что тебе это даст и чем ты за это платишь. Месяц не видеть детей для меня уже тяжело. Я лучше не заработаю какие-то деньги, но останусь дома», — поделился актер.

При этом дети, по словам Михаила, давно привыкли к его известности. И, как следствие, к вниманию со стороны и к себе. Но большого ажиотажа нет. Семья Башкатовых не гуляет в окружении папарацци и не ходит с охраной. На улицах, конечно, узнают, просят сфотографироваться. Но всё это происходит вполне комфортно.

«Старший сын в детстве думал, что все люди при встрече фотографируются друг с другом. Потому что, когда мы гуляли, ко мне постоянно подходили незнакомые люди. И он думал, что это в принципе так устроено», — смеется многодетный отец.

«Девочки уже рождаются готовыми людьми»

Помимо шоу актер участвует и в образовательных проектах, где уделяет большое внимание литературе Источник: Михаил Башкатов / Vk.com

Быть многодетным отцом Михаил Башкатов не планировал. Всё произошло само собой, и сейчас семья актера абсолютно счастлива: три парня, Тимофей, Федор и Степан, уже достаточно взрослые — 16, 14 и 10 лет. Самой младшей — дочке Тее — всего четыре года.

«Мальчиков надо воспитывать. Им нужны рамки, иначе они всё вокруг превратят в хаос. А девочки… девочки уже рождаются готовыми людьми. Ни один из моих сыновей не подарил мне столько нежности и не выпил столько крови одновременно», — рассказывает Михаил.

С детьми заботливый папа старается много читать. Для подростков сегодня гаджеты — основная статья «расходов» свободного времени. И чтобы проводить его с пользой, актер старается прививать своим чадам любовь к литературе. Михаил постоянно участвует в различных проектах, активно популяризирует чтение в молодежной среде.

«Мы вообще оказались не готовы к телефонам. Сейчас главная задача — просто сделать так, чтобы дети читали хоть что-нибудь. Младшие уже не думают: „О, можно сесть и почитать книгу“. У них этой привычки нет», — говорит он.

Михаил Башкатов считает, что в школе надо больше читать Пушкина. «Войну и мир» лучше оставить взрослым Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Что касается школьной программы по чтению, то здесь Михаил считает, что перегружать детей серьезной литературой не стоит. Например, «Преступление и наказание» наверняка не найдет отклика у школьника. Такие книги нужно читать вдумчиво, понимая, о чем идет речь, имея возможность соотнести это с реальной жизнью.

«Какая „Война и мир“? Пусть хотя бы просто читают. Я бы до девятого класса вообще давал только Пушкина, — считает Михаил. — Медленно, спокойно, внимательно. Его хватит на несколько лет. Литература нужна не ради оценок. А чтобы у человека вообще возникали вопросы, что такое жизнь, зачем она, что в ней важно. Без этого никак».