Культура «Специальным гостем станет турецкий актер»: названы даты популярного кинофестиваля в Ярославле

В Ярославле пройдет популярный кинофестиваль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле пройдет XXI Международный киноффестиваль «В кругу семьи» (6+). Площадкой проведения традиционно станет КЗЦ «Миллениум» на Которосльной набережной. Мероприятия продлятся с 4 по 7 июля.

На фестиваль приедут именитые актеры.

«В этом году интерес к фестивалю вновь огромный. Подано более 2700 заявок из 123 стран мира. Запланирован телемост с 20 городами России и 40 странами, состоится премьера фильма Федора Добронравова „На деревню дедушке — 2“ (6+). Ждем и почетных гостей: Валерия Гергиева, Надежду Бабкину, Никиту Михалкова. Специальным гостем станет турецкий актер Эмре Алтуг», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Эмре Алтуг — 56-летний турецкий актер и композитор. Известен зрителям по ролям в сериалах «Зимородок» (18+), «Моя волшебная мама» (6+), «Красная комната» (16+), фильму «Могильщик» (18+) и другим картинам.

Фестиваль «В кругу семьи» проходит в Ярославле с 2017 года. В прошлом году фестиваль отметил свое 20-летие. За годы существования он стал крупнейшим в мире кинофестивалем, посвящённым теме детского и семейного кино. На Юбилейный фестиваль было подано рекордное количество заявок — больше 2500 фильмов из 121 страны. Среди них: Китай, Турция, Южная Корея, Италия, Индия, Иран, Мексика и другие. В конкурсную программу тогда отобрали картины из 36 стран.

Мы показывали, как проходил кинофестиваль в Ярославле в 2025 году. Среди тех, кто прошелся по красной дорожке, были Федор Добронравов, Александр Самойленко, Оксана Сташенко, Ирина Медведьева и многие другие.

Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Фестиваль В кругу семьи Кино Актер КЗЦ Миллениум
