«Превращают в закрытую секту». Что известно о конфликте в Школе-студии МХАТ после назначения Богомолова

После смерти ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого исполняющим обязанности руководителя учебного заведения назначили режиссера Константина Богомолова. Сейчас он также возглавляет Театр на Малой Бронной и Театр-Сцену «Мельников».

Назначение вызвало резкую реакцию среди выпускников и студентов школы-студии. Они выступили с открытым письмом к министру культуры Ольге Любимовой, попросив пересмотреть это решение. По мнению авторов обращения, выбор Богомолова противоречит принципу преемственности, который десятилетиями считался ключевым для Школы-студии МХАТ. MSK1.RU рассказывает, что известно о конфликте.

Чему возмутились выпускники

Выпускники Школы-студии МХАТ направили министру культуры открытое письмо с просьбой пересмотреть решение о назначении Богомолова. Текст письма опубликовали в своих соцсетях актеры Марьяна Спивак, Антон Шагин, Варвара Шмыкова, Юлия Меньшова, Марк Богатырев и другие.

Авторы обращения считают, что назначение режиссера, не связанного со школой-студией напрямую, противоречит сложившимся традициям. В письме говорится, что для МХАТа очень важна преемственность и передача метода русского психологического театра, заложенного Станиславским и Немировичем-Данченко.

«Преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии МХАТ», — говорится в тексте обращения.

Выпускники напомнили, что предыдущие руководители — Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были частью мхатовского сообщества. Именно они, по мнению авторов письма, создали особое «духовное пространство» школы, которое до сих пор воспринимается как «дом единой мхатовской семьи».

В письме указано, что одной из важных традиций школы-студии были открытые выборы руководителя с участием профессионального сообщества. В конце письма они просят рассмотреть другие кандидатуры — людей, чья биография и карьера напрямую связаны со Школой-студией МХАТ.

Ответ Богомолова

Сначала Константин Богомолов отреагировал на письмо выпускников, сделав репост публикации актрисы Софьи Эрнст, в которой она выступила в поддержку режиссера. При этом собственных комментариев Богомолов не оставил.

«Странно на этом основании отрицать в нем носителя „принципов русского психологического театра“. В самом начале карьеры Богомолов был приглашен Олегом Павловичем Табаковым сначала в „Табакерку“, потом в МХТ, где поставил более 10 спектаклей, находясь в непрерывном сотворчестве с Мастером и выпускниками Школы-студии. Он впитывал традицию не в аудитории, а на сцене и в репетиционном зале, что для режиссера более значимо», — написала Софья Эрнст.

Позднее режиссер дал развернутый комментарий и заявил, что деление на «своих» и «чужих» считает ошибочным. По его словам, вся современная русская театральная школа так или иначе выросла из системы Станиславского, независимо от того, где именно учился режиссер или актер.

Богомолов напомнил, что получил образование в ГИТИСе у Андрея Гончарова, которого считает прямым наследником мхатовской традиции.

Режиссер также сообщил, что уже встретился с рядом преподавателей Школы-студии МХАТ и не почувствовал напряжения. По его словам, основные конфликты возникают не внутри институции, а вокруг нее — из-за амбиций, страхов и внешнего давления.

«Имеет смысл думать не о происхождении, а об эффективности, о целях и задачах, — заявил Богомолов „Известиям“. — Все эти разговоры — пустое переливание из пустого в порожнее. Они превращают школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить „чужим“».

Это абсурд. По такой логике вообще ни один театр не имел бы права приглашать нового художественного руководителя. Константин Богомолов режиссер

На посту исполняющего обязанности ректора Богомолов планирует создать собственный актерский курс. Среди приоритетов он называет возвращение высокой требовательности и жестких педагогических стандартов. По его мнению, это позволит избежать формирования «плюшевого поколения» актеров.

Говоря о своем отношении к МХТ, Богомолов отметил, что театр на протяжении многих лет был для него вторым домом: он проработал там около десяти лет, а его спектакли продолжают идти и после ухода Олега Табакова.

Кто такой Константин Богомолов

Константину Богомолову 49 лет. Он родился в Москве, поступил на филологический факультет МГУ. Но через несколько лет сменил траекторию и пошел в ГИТИС — на режиссерский факультет, в мастерскую Андрея Гончарова.

С начала 2000-х Богомолов работал в театре. Он ставил спектакли в Театре Олега Табакова, МХТ имени Чехова, «Ленкоме», Театре наций, РАМТе и других площадках в России и за рубежом. С 2012 по 2018 год был помощником художественного руководителя МХТ, где выпустил одни из своих самых обсуждаемых постановок — «Идеальный муж. Комедия», «Карамазовы», «Три сестры», «Дракон».

Богомолов известен переосмыслением классики: он свободно работает с текстами Чехова, Достоевского, Шекспира, Уайльда, часто смешивает эпохи и стили и сознательно провоцирует зрителя. Его спектакли регулярно становятся предметом споров — как в профессиональной среде, так и за ее пределами.

В 2019 году Богомолова назначили художественным руководителем Театра на Малой Бронной, где он полностью обновил репертуар. В 2024 году он также возглавил Театр Романа Виктюка, который был переименован в Театр-Сцену «Мельников».

Параллельно Богомолов активно работает в кино и сериалах. Он снял проекты «Содержанки», «Безопасные связи», «Хороший человек», «Кеша должен умереть». Богомолов — лауреат «Золотой маски» и других театральных премий, в 2025 году получил звание заслуженного деятеля искусств России.

Уже шесть лет Константин Богомолов состоит в браке с журналисткой Ксенией Собчак. Пара поженилась осенью 2019 года, устроив эпатажную свадьбу с поездкой в загс на катафалке.