Стало известно, куда перенесут показ спектаклей после закрытия ДК им. Добрынина в Ярославле. Список

Стало известно, какие Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пять популярных спектаклей, запланированных к проведению на сцене ДК им. А. М. Добрынина в Ярославле, перенесут на другие площадки после закрытия учреждения. Об этом сообщили в самом дворце культуры.

Куда перенесут показы спектакля после закрытия ДК им. Добрынина:

спектакль «Незамужняя женщина» (12+) с Раисой Рязановой переносится во Дворец Молодежи на проспекте Ленина, 27, на 19:30 18 ноября . Рассадка зрителей будет осуществляться согласно категории купленных билетов.

спектакль «Чайковский и Надежда» (6+) с Ольгой Будиной и Кириллом Гребенщиковым переносится на малую сцену в «Миллениуме» на Которосльной набережной, 53. Начало — в 19:00 20 ноября .

спектакль «Слишком женатый таксист» (18+) переносится во Дворец Молодежи на 19:00 21 ноября . Главные роли в постановке исполняют звезда сериала «Папины дочки» (12+) Мирослава Карпович и актер Денис Косяков, известный по комедии «Женщины против мужчин» (18+);

«Живой концерт» (6+) Антона и Виктории Макарских переносится в Concert-Hall «Кино» на Волжской набережной, д. 4. Мероприятие состоится в 19:00 4 декабря ;

постановка «Свидание вслепую» (16+) с экс-резидентом Comedy Club Иваном Пышненко также переносится во Дворец Молодежи. Начало — 19:00 11 декабря.

Напомним, 15 ноября стало известно о временном прекращении работы ДК им. Добрынина в Ярославле. По словам директора учреждения Игоря Дербина, ДК закрывают минимум до лета 2026 года.

Работа дворца культуры приостановлена по определению Ленинского районного суда, это обеспечительные меры в рамках рассмотрения иска прокуратуры. Как пояснял Игорь Дербин, в здании требуется монтаж новой пожарной сигнализации и системы оповещения.

Дворец культуры имени А. М. Добрынина работает как муниципальное автономное учреждение города Ярославля, подведомственно управлению культуры мэрии.

Ранее также стало известно, что творческие коллективы, которые занимаются в ДК, на время закрытия переедут на другие площадки.