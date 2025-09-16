НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Культура Умер Юрий Ваксман «Каждая деталь пропитана любовью и добром»: как в Ярославле сохранят историю первого частного театра

«Каждая деталь пропитана любовью и добром»: как в Ярославле сохранят историю первого частного театра

Ранее Камерный национализировали и присоединили к ТЮЗу

312
Что с Камерным театром в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что с Камерным театром в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2024 году в Ярославле ликвидировали первый и единственный частный театр в городе. Камерный театр сначала перевели в государственную собственность, труппу выселили из здания, где она работала 25 лет, под предлогом его аварийности, а после присоединили к ярославскому ТЮЗу.

За историей создания Камерного театра стоят три друга, знаменитые во всей России: Юрий Ваксман, Владимир Воронцов и Владимир Гусев. Их спектакли пользовались спросом не только среди жителей Ярославля, но и по всей России. Камерный часто гастролировал, собирая полные залы в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, труппа с ярославскими актерами выступала за границей: успешные спектакли были показаны, например, в Латвии и Эстонии.

Камерный театр развалился после смерти Юрия Ваксмана и Владимира Воронцова. Что будет с ним и о планах продолжения его истории — в материале 76.RU.

В Ярославле открыли выставку, посвященную памяти Юрия Ваксмана и Камерного театра

Источник:

Кирилл Поверинов / Городские медиа

Что сейчас с Камерным театром

Камерный театр сейчас числится структурным подразделением ярославского ТЮЗа. Поскольку здание на улице Свободы ремонтируют, новый сезон Камерный пока не начал.

При этом ранее в региональном Минкульте сообщили, что репертуар Камерного театра был сокращен из-за проблем с авторскими правами.

«В соответствии с законодательством об авторском праве на большинство репертуарных спектаклей правообладателями не переданы права на показ. Потребовалось обновлять репертуар», — пояснили в Министерстве культуры Ярославской области.

Сейчас Камерным театром руководит актер Виктор Тереля.

Открыли «Ваксман-центр»

В открытии «Музея ярославского театра и кино „Ваксман-центр"» принимал участие депутат Госдумы Анатолий Лисицын | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В открытии «Музея ярославского театра и кино „Ваксман-центр“» принимал участие депутат Госдумы Анатолий Лисицын

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В память о частном Камерном театре в Ярославле 12 сентября открылась выставка, посвященная творчеству Юрия Ваксмана и работе театра. Экспозиция разместилась в центре современного искусства «Дом муз» на Чайковского, 23а, в центре города. Однако это временно. К концу года на месте бывшего кафе «Дом актера» должен открыться полноценный музей театра и кино «Ваксман-центр».

На выставке представлены декорации, костюмы и другой реквизит, который использовался во время спектаклей в Камерном театре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Один из залов посвящен фильму «Портной из Бруклина», который снял Юрий Ваксман. По воскресеньям в 17:00 планируется показ полного метра картины. | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В этих костюмах актеры играли один из самых популярных спектаклей Камерного театра&nbsp;— «Интервью» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+1
На выставке также представлены макеты организации реквизита на сцене | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Люди даже представить себе не могут, что каждая вещь отсюда добывалась с огромным трудом, — рассказал в беседе с 76.RU Владимир Гусев. — Каждая деталь пропитана любовью, добром, работой, потом и кровью. Всё продумывалось до каждой мелочи».

<p>Владимир Гусев</p>

Каждый взгляд, куда падает, на стул, на стол, на костюмы, парик у меня вызывают только какую-то боль, слезы внутри. Всё обливается кровью. Мне тяжело пока от этого всего.

Владимир Гусев

сооснователь Камерного театра, актер

Что будет с кафе «Дом актера»

«Дом актера» находится на улице Кирова, 5 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Дом актера» находится на улице Кирова, 5

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кафе «Дом актера» на улице Кирова открыл Юрий Ваксман. В атмосферном дворике в центре города любили собираться артисты, а также заглядывали гастролеры и приезжие звезды, включая Олега Янковского, Олега Меньшикова, Эмира Кустурицу.

После смерти Ваксмана возникли документальные проблемы с эксплуатацией помещения. Оно находится в муниципальной собственности, но было отдано на безвозмездное пользование Ярославскому камерному театру. После ликвидации театра, в декабре 2024 года, заведение опечатали.

Но вопрос был решен. При поддержке предпринимателя Олега Жарова в помещении бывшего кафе «Дом актера» к концу 2025 года будет открыт «Ваксман-центр».

<p>Олег Жаров</p>

Кафе «Дом актера» будет не в чистом виде музей. Там могут проходить спектакли, камерные вечера. И будет уголок с кафе, где можно будет провести встречи, обсудить последние новости за чашечкой кофе.

Олег Жаров

предприниматель и ученый

Олег Жаров — ярославский предприниматель, инвестор в сфере культуры и туризма. Он известен как человек, отреставрировавший село Вятское в Ярославской области и руководитель гостиничного бизнеса.

Организацией музея также занимается жена Юрия Ваксмана Татьяна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Организацией музея также занимается жена Юрия Ваксмана Татьяна

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кроме того, в кафе планируется организация показов ярославских фильмов, снятых «ЯрСинема» — компании, основанной Юрием Ваксманом.

«Главная наша цель — создать пространство притяжения, пространство искусства. То, с чего начинали когда-то Юрий Михайлович Ваксман, Владимир Евгеньевич Гусев, Владимир Александрович Воронцов в далеком 1999-м», — рассказала в беседе с 76.RU Алена Смоленская, директор ЧУК «Музей ярославского театра и кино „Ваксман-Центр“».

В «Ваксман-центре» уже продумывают, как будет устроена работа будущего музея.

<p>Алена Смоленская</p>

В нашем музее планируется два типа экскурсий. Первый — для поклонников Ярославского камерного театра. Мы с удовольствием расскажем о театре, о спектакле. Но придет ведь публика, которая не была в Камерном театре, не знает такого театра. Естественно, им такая экскурсия будет неинтересна. Поэтому для них будет отдельная программа о театре в целом. Мы хотим сделать так, чтобы каждому гостю было интересно у нас.

Алена Смоленская

директор ЧУК «Музей ярославского театра и кино „Ваксман-Центр“

Сегодня у бывшей труппы Камерного театра остался только один спектакль — «Через день в тот же день». Планируется, что его будут показывать на выездных площадках: в Рыбинском драматическом театре, в Костромском театре имени Островского. Однако теперь постановка будет идти уже под брендом «Ваксман-центра».

Кроме того, есть планы и по созданию новых проектов.

«У нас есть задумки по постановке новых спектаклей, которые будут представлены именно в „Ваксман-центре“. Есть идеи даже для многосерийного спектакля, но пока без подробностей. В „Доме актера“ будут показаны не только наши работы, но и привозные спектакли. Мы дружим с Вологодским частным камерным театром, они будут приезжать со своими постановками. Также хотим наладить сотрудничество с театральным институтом и Ярославским колледжем культуры», — поделилась Алена Смоленская.

В планах — организация мастер-классов для детей: по речи, истории театра, актерскому мастерству. В «Ваксман-центре» будет театральный зал со сценой, уютное кафе и экспозиционная часть. Также предусмотрен кинозал, где можно будет смотреть фильмы, созданные ярославской киностудией «ЯрСинема» и Юрием Ваксманом.

Кто станет постановщиком будущих спектаклей, пока держат в секрете.

<p>Евгений Руссол</p>

Камерный театр — это жизнь! Любовь без границ. Это место творчества и инициативных людей, которые горели театром. Такого театра нигде нет. Считаю, что «Ваксман-центр» — хорошая идея. Надо помнить и при желании постараться восстановить то, что возможно.

Евгений Руссол

актер
Юрий Ваксман Выставка
