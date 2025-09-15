Ремонтируют на федеральные деньги: в Ярославле прокуратура сообщила о затянувшихся работах в ТЮЗе

Ремонт ТЮЗа в Ярославле затянулся Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Представители Ярославской областной прокуратуры нагрянули с проверкой в Театр юного зрителя, где с 2022 года тянется масштабный ремонт по нацпроекту «Культура» за федеральные и областные средства. На работы потратили 1 миллиард 342 миллиона 182 тысячи рублей.

«За счет средств федерального бюджета модернизированы механика сцен Театра юного зрителя и театра кукол, заменена мембранная кровля и так далее. За счет средств областного бюджета отреставрированы скульптуры на фасаде и в фойе здания, керамический орган, люстры и прочее завершается монтаж систем пожарной и охранной сигнализации, слаботочных инженерных систем и иные работы, поставка мебели, светового оборудования», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Как рассказали в прокуратуре, во время ремонта нарушили сроки завершения работ по монтажу систем пожарной и охранной сигнализаций и слаботочных инженерных систем. Более того, правоохранители считают, что никто не контролировал своевременное выполнение обязательств по контракту.

«Прокуратурой Кировского района Ярославля внесены представления руководителям государственного учреждения культуры Ярославской области „Ярославский государственный театр юного зрителя имени В. С. Розова“ и ООО „Виннер“», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

ООО «Виннер» — подрядчик, выполняющий работы в ТЮЗе. Компания зарегистрирована в Ярославле, она была образована в 2007 году. В основном фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий. Единственным владельцем указана Надежда Вадимовна Храпова. Она же является гендиректором организации. Выручка компании в конце 2024 года составила 656,9 миллиона рублей. Чистая прибыль после всех производственных затрат — 8,3 миллиона.

Ранее в региональном правительстве сообщали, что Театр юного зрителя в Ярославле будет принимать зрителей в отремонтированном здании с 17 октября 2025 года. Открытие театрального сезона начнется со спектакля «Ревизор» (12+), который ставит приезжий режиссер из Калуги — Игорь Кумицкий.

Также власти решил объединить ТЮЗ и театр кукол. Обещают, что юридические изменения не затронут творческую составляющую. У учреждений будет единый административный состав. По словам губернатора Михаила Евраева, это позволит освободить средства на увеличение зарплат актерам и другим сотрудникам театра. Тем не менее актеры создали петицию против реорганизации театров.