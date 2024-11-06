Ярославский камерный театр будет давать спектакли на Пятерке

Камерный театр будет давать спектакли в другом здании Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославский камерный театр откроет новый сезон 16 ноября. Это будет первый сезон без основателя учреждения — Юрия Ваксмана и художественного руководителя Владимира Воронцова, которые друг за другом скончались в 2024 году. В списке постановок, которые покажут зрителям, — «Детектор лжи» (16+), «Семейный уик-энд» (16+), «Рикошет» (16+).

Теперь учреждение работает в новом статусе: из частного его сделали государственным. Изменится и площадка, где можно будет посмотреть постановки. Вместо здания бывшего кинотеатра «Арс» на улице Свердлова, 9, куда много лет приходили зрители, спектакли будут давать на сцене дома культуры «Строитель» на улице Кудрявцева, 28.

— Старое здание не соответствует требованиям безопасности. Государственное учреждение не может там проводить мероприятия с участием зрителей, — пояснили в Министерстве культуры Ярославской области.

В ДК «Строитель» камерный театр будет «базироваться» временно. После того, как в Ярославле завершится капитальный ремонт ТЮЗа, учреждение переведут туда.

А вот что будет со зданием на улице Свердлова, где долгое время располагался камерный театр, пока не известно. Оно принадлежит Ярославлю. Театр работал в помещении по договору безвозмездного пользования.

— Обращений о расторжении договора пока не поступало, — сообщили в Комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии города.

Напомним, Ярославский камерный театр был первым в России частным театром с постоянной труппой. Его основателями в конце девяностых годов стали актеры Юрий Ваксман, Владимир Воронцов и Владимир Гусев. Первой постановкой нового коллектива был спектакль «Интервью» (18+), который получил несколько престижных наград. Зрители полюбили новую культурную площадку, практически на всех спектаклях театра был аншлаг. Однако 27 марта не стало Юрия Ваксмана. Он ушел из жизни в 62 года из-за инфаркта. А 25 мая на 78-м году жизни скончался художественный руководитель театра Владимир Воронцов.