Ремонт за миллиард: стало известно, когда откроется обновленный ТЮЗ в Ярославле

Ремонт за миллиард: стало известно, когда откроется обновленный ТЮЗ в Ярославле

Публикуем точную дату

725
10 комментариев
ТЮЗ начнет работать в октябре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТЮЗ начнет работать в октябре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

ТЮЗ начнет работать в октябре

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Театр юного зрителя имени В. С. Розова в Ярославле будет принимать зрителей в отремонтированном здании с 17 октября 2025 года. Открытие театрального сезона начнется со спектакля «Ревизор» (12+), который ставит приезжий режиссер из Калуги — Игорь Кумицкий.

«Для создания спектакля „Ревизор“ в театре шьют 98 костюмов, задействованы более 30 артистов, готовятся уникальные масштабные декорации из шести сменных сцен во время спектакля. В замысле автора — искрометная комедия с актуальным смыслом в традиционных канонах русской театральной школы, без современных искажений», — сообщили в региональном правительстве.

Напомним, масштабный ремонт Театра юного зрителя начался в 2022 году. Работы проводились по нацпроекту «Культура».

Из федерального бюджета на работы изначально выделяли 800 миллионов рублей. Однако проект дофинансировали. Обновление ТЮЗа обошлось в 1 миллиард 342 миллиона 182 тысячи рублей.

За эти деньги заменили кровлю здания на площади Юности, отреставрировали театральные люстры и трехметровые фигуры на фасаде, заменили механическую составляющую сцены и окна. В здании также обновили систему пожарной сигнализации, а на фасаде установили новую подсветку. Закупили новую мебель.

Театр закрыли на ремонт осенью 2022 года | Источник: Михаил Евраев / TelegramТеатр закрыли на ремонт осенью 2022 года | Источник: Михаил Евраев / Telegram
За годы ремонта в здании заменили крышу, установили подсветку на фасаде | Источник: Михаил Евраев / TelegramЗа годы ремонта в здании заменили крышу, установили подсветку на фасаде | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Были установлены новые механизмы для сцены | Источник: Михаил Евраев / TelegramБыли установлены новые механизмы для сцены | Источник: Михаил Евраев / Telegram
+1
В здании обновили интерьеры | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ здании обновили интерьеры | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Ранее стало известно, что в Ярославле объединят ТЮЗ и театр кукол. Власти обещают, что юридические изменения не затронут творческую составляющую театров. У учреждений будет единый административный состав. По словам губернатора Михаила Евраева, это позволит освободить средства на увеличение зарплат актерам и другим сотрудникам театра.

Осенью 2025 года на малой сцене ТЮЗа должен начать работать Камерный театр, который ранее также присоединили к Театру юного зрителя.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ТЮЗ Ремонт
Комментарии
10
JayroslavMudryi
3 часа
ответ--никогда!
Гость
1 час
Ещё бы сооружения над основной крышей в порядок привели. По фасаду подсветку сделали, а сверху страшные грязные многолетние подтеки
Читать все комментарии
