Прокуратура проверит, почему рыбинский маньяк не стоял на учёте в полиции

Виталий Молчанов, задержанный по подозрению в убийстве двух девочек-сестёр, уже был судим за изнасилование и убийство. Выйдя на свободу, мужчина должен был встать на административный надзор по месту жительства, но не сделал этого. Теперь прокуратура выясняет, почему же Молчанов не состоял на учёте.



— Он должен был прийти в полицию и встать на учёт, — рассказали в прокуратуре. — Тому, почему требования закона не были исполнены, будет дана оценка в ходе проверки.



Иными словами, за освободившимся из колонии преступником не было никакого наблюдения, положенного по закону.