Прокуратура проверит, почему рыбинский маньяк не стоял на учёте в полиции

Прокуратура проверит, почему рыбинский маньяк не стоял на учёте
Виталий Молчанов, задержанный по подозрению в убийстве двух девочек-сестёр, уже был судим за изнасилование и убийство. Выйдя на свободу, мужчина должен был встать на административный надзор по месту жительства, но не сделал этого. Теперь прокуратура выясняет, почему же Молчанов не состоял на учёте.
— Он должен был прийти в полицию и встать на учёт, — рассказали в прокуратуре. — Тому, почему требования закона не были исполнены, будет дана оценка в ходе проверки.
Иными словами, за освободившимся из колонии преступником не было никакого наблюдения, положенного по закону.
О криминальном прошлом Виталия Молчанова соседи узнали только после убийства девочек от полиции.
— Он тихий был. С нами очень хорошо обращался. Нормальный человек был, здоровался, чистоплотный такой, даже не матерился. Мы всегда на лавочке сидели, а он вечером выходил курить на улицу. О том, что он уголовник, мы узнали от полиции, — рассказали порталу 76.RU соседи подозреваемого. — На эту квартиру никто никогда не жаловался.
Напомним, Виталия Молчанова, которого подозревают в изнасиловании и убийстве девочек-сестёр в Рыбинске, задержали 18 сентября. Само преступление произошло вечером 14 сентября. Правоохранители говорят, что мужчина изнасиловал и зарезал детей. Тела малышек нашла их мама, когда днем 15 сентября пришла с работы — из больницы. Женщина, влюбившись в Молчанова, переехала к нему с дочерьми из Омска.