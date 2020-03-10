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Криминал

Бывший директор «Яргорэлектротранса» Худиев снова окажется на скамье подсудимых

Его по-прежнему обвиняют в коррупционном преступлении

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Ильхама Худиева обвиняют в посредничестве во взяточничестве

Ильхама Худиева обвиняют в посредничестве во взяточничестве

Бывший директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев снова оказался на скамье подсудимых. 10 марта Красноперекопский суд Ярославля определил дату начала рассмотрения его дела — 23 марта.

Напомним, в 2019 году на Худиева заводили уголовное дело по факту передачи им в 2018 году взяток от предпринимателей, которые хотели отсрочить демонтаж своих ларьков, работавшему тогда замом главы Красноперекопского и Фрунзенского районов Игорю Соколовскому. Речь шла о суммах в 40 и 20 тысяч рублей. Однако в августе 2019 года дело прекратили в связи с деятельным раскаянием Худиева.

— До возбуждения дела добровольно явился с повинной. Добровольно сообщил о совершённом преступлении в органы до предъявления обвинения, изобличал других фигурантов дела, — прокомментировали тогда в Красноперекопском районном суде.

Но в декабре решение было обжаловано, а дело на Худиева возобновлено.

— Будет пересмотр дела, когда прокуратура устранит недостатки, возникшие в ходе предварительного следствия. Было несколько существенных нарушений уголовно-процессуального права, — поясняла пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Сейчас это произошло, и Худиева всё-таки ждёт суд.

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Ильхам Худиевсудуголовное деловзяткиЯргорэлектротранс
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
10 мар 2020 в 19:27

Ильхам не переживай, проданное депо зачтется, больше условняка не получишь, мер постарается. А оступиться каждый может, так ведь Владимир Михайлович? Тем более, что после определенного срока всё обнуляется.

ваш господин
10 мар 2020 в 17:10

прекрасное лицо честного человека . брал деньги явно не для себя и не корысти ради , а токмо волею пославшей яво жены 😁

Гость
10 мар 2020 в 17:13

Не более двух раз подряд