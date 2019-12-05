Раскаяние не сработало: в отношении бывшего директора ЯрГЭТ снова возобновят уголовное дело

В августе 2019 года Красноперекопский районный суд Ярославля прекратил уголовное дело в отношении бывшего директора Яргорэлектротранса Ильхама Худиева. Причиной назвали его деятельностное раскаяние . Напомним, он проходил по статье о передаче взятки, по данным следствия, Худиев заносил деньги заместителю главы администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов от двух знакомых предпринимателей — 38-летнего и 58-летнего жителей Ярославля (в отношении чиновника администрации заведено отдельное уголовное дело ).

Сегодня, 5 декабря 2019 года, апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ярославского областного суда это решение отменили. А это значит, что уголовное дело будет возобновлено.

— Будет пересмотр дела, когда прокуратура устранит недостатки, возникшие в ходе предварительного следствия, было несколько существенных нарушений уголовно-процессуального права, — пояснила Ольга Козлова, представитель пресс-службы Ярославского областного суда.

В отношении предпринимателей Ахмедова и Аббасова, от которых передавались деньги, приговоры тоже будут пересмотрены.

Ещё под руководством Ильхама Худиева мэрия успела подписать инвестиционное соглашение о продаже троллейбусного депо на Горвалу. Его территорию отдали под застройку высотками московскому подрядчику.