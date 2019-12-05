5 декабря четверг
СЕЙЧАС +2°С
usd 64.19
eur 71.11
СЕЙЧАС +2°С
usd 64.19
eur 71.11

Все новости

Все новости
Криминал

Раскаяние не сработало: в отношении бывшего директора ЯрГЭТ снова возобновят уголовное дело

Суд нашёл ошибки в деле бывшего ярославского чиновника

914
4 Обсудить

Поделиться

Ильхам Худиев передавал деньги замглавы администрации

Ильхам Худиев передавал деньги замглавы администрации

В августе 2019 года Красноперекопский районный суд Ярославля прекратил уголовное дело в отношении бывшего директора Яргорэлектротранса Ильхама Худиева. Причиной назвали его деятельностное раскаяние. Напомним, он проходил по статье о передаче взятки, по данным следствия, Худиев заносил деньги заместителю главы администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов от двух знакомых предпринимателей — 38-летнего и 58-летнего жителей Ярославля (в отношении чиновника администрации заведено отдельное уголовное дело).

Сегодня, 5 декабря 2019 года, апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ярославского областного суда это решение отменили. А это значит, что уголовное дело будет возобновлено.

— Будет пересмотр дела, когда прокуратура устранит недостатки, возникшие в ходе предварительного следствия, было несколько существенных нарушений уголовно-процессуального права, — пояснила Ольга Козлова, представитель пресс-службы Ярославского областного суда. 

В отношении предпринимателей Ахмедова и Аббасова, от которых передавались деньги, приговоры тоже будут пересмотрены. 

Ещё под руководством Ильхама Худиева мэрия успела подписать инвестиционное соглашение о продаже троллейбусного депо на Горвалу. Его территорию отдали под застройку высотками московскому подрядчику. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Яргорэлектротрансвзятка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Потерявшийся дед
5 дек 2019 в 16:31

Не дают бизнесу расти в Ярославле, препятствуют не смотря на расскаяния!

гость
5 дек 2019 в 16:25

предполагаю,что это не единственное деяние,подпадающее под статьи УК РФ,например.асфальтировку переездов на ул.Труфанова...

Страна коррупции
5 дек 2019 в 15:59

Стоит мужик у Кремля с плакатом "Воров на нары". Его задерживает полиция за оскорбление власти. Мужик: — Да я даже про власть ничего не сказал! Полицейские: — А то мы не знаем, кто тут воры...