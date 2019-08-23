«Раскаялся»: суд прекратил уголовное дело о взятке в отношении директора Яргорэлектротранса

Красноперекопский районный суд Ярославля прекратил уголовное дело в отношении директора Яргорэлектротранса Ильхама Худиева. Напомним, он проходил по статье о передаче взятки, по данным следствия, Худиев заносил деньги заместителю главы администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов от двух знакомых предпринимателей — 38-летнего и 58-летнего жителей Ярославля.

В суде нам объяснили, почему Худиева больше не обвиняют по уголовной статье.

— В связи с деятельным раскаянием. До возбуждения дела добровольно явился с повинной. Добровольно сообщил о совершённом преступлении в органы до предъявления обвинения, изобличал других фигурантов дела, — прокомментировали в Красноперекопском районном суде.