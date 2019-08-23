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Криминал

«Раскаялся»: суд прекратил уголовное дело о взятке в отношении директора Яргорэлектротранса

Ильхам Худиев передавал деньги замглавы администрации

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Ильхам Худиев больше не фигурант уголовного дела 

Фото: Ильхам Худиев / Facebook.com

Красноперекопский районный суд Ярославля прекратил уголовное дело в отношении директора Яргорэлектротранса Ильхама Худиева. Напомним, он проходил по статье о передаче взятки, по данным следствия, Худиев заносил деньги заместителю главы администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов от двух знакомых предпринимателей — 38-летнего и 58-летнего жителей Ярославля. 

В суде нам объяснили, почему Худиева больше не обвиняют по уголовной статье. 

— В связи с деятельным раскаянием. До возбуждения дела добровольно явился с повинной. Добровольно сообщил о совершённом преступлении в органы до предъявления обвинения, изобличал других фигурантов дела, — прокомментировали в Красноперекопском районном суде. 

В отношении предпринимателей уголовные дела остаются в силе. 

Тем временем под руководством Худиева Яргорэлектротранс продаёт первое троллейбусное депо, земля которого уйдёт под застройку. А само депо переедет с улицы Городской вал к трамвайному депо на Ленинградском проспекте. 

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    23 авг 2019 в 14:37

    опять скрепоносец.

    Фото пользователя
    23 авг 2019 в 14:17

    как это пролезло в директора---только взятки и ни чего более

    Гость
    23 авг 2019 в 14:04

    Красавчик.