Убийство Ирины Ахматовой: у подозреваемого в расправе появились фанаты. Как идёт расследование

Ирину убили из-за денег
Фото: страницы жертвы и подозреваемого / Vk.com
Прошло больше восьми месяцев с того дня, как пропавшую бизнес-леди Ирину Ахматову обнаружили мёртвой, а предполагаемый убийца сознался в совершенном. Но до сих пор ещё не было суда. На каком этапе сейчас расследование этой чудовищной истории — в материале 76.RU.
Как всё было
Директор двух столичных ресторанов Burger King Ирина Ахматова пропала 23 декабря 2018 года. Девушка выехала из Москвы в Тулу. Муж говорил — взяла попутчика через BlaBlaCar. Её айфон зафиксировал геопозицию в подмосковном Серпухове. Потом Ирина перестала выходить на связь. А на следующий день в 6 часов утра её телефон включился в Ярославле.
Начались масштабные поиски во всех городах, где могла оказаться Ирина. Через четыре дня машину Ирины обнаружили в Ярославле — в Брагино. 30 декабря оперативники уголовного розыска МВД задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к пропаже. Им оказался житель Серпухова Виталий Чикирёв. На следующий день, 31 декабря, он признался в убийстве Ирины. И показал место в лесу, где бросил тело. Там и нашли Ирину.
1 января 2019 года подозреваемый рассказал — задушил девушку из-за денег. За дело взялись московские следователи.
Видео: СК РФ
Что сейчас
На данный момент расследование не завершено. На запрос редакции 76.RU пришел ответ от Следственного комитета России.
— Вся интересующая информация о расследовании опубликована на официальном сайте СК РФ. В связи с тем, что предварительное следствие продолжается, предоставление дополнительных данных противоречит положениям ст. 161 УПК РФ (статья о неразглашении предварительных данных расследования. — Прим. ред.), — ответили в отделе информационного сопровождения деятельности управления взаимодействия со СМИ СК РФ.
Страничка Чикирёва в соцсетях уже закрыта — мужчине и его семье устроили травлю после того, как стало известно его имя. Но кто-то создал фейковый аккаунт. И с этой странички ведет якобы дневник подозреваемого, где эмоциональные посты о преступлении и прощении перемешиваются с откровенным бредом.
Редакция 76.RU продолжит следить за развитием ситуации.