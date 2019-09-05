Убийство Ирины Ахматовой: у подозреваемого в расправе появились фанаты. Как идёт расследование

Прошло больше восьми месяцев с того дня, как пропавшую бизнес-леди Ирину Ахматову обнаружили мёртвой, а предполагаемый убийца сознался в совершенном. Но до сих пор ещё не было суда. На каком этапе сейчас расследование этой чудовищной истории — в материале 76.RU.



Как всё было

Директор двух столичных ресторанов Burger King Ирина Ахматова пропала 23 декабря 2018 года. Девушка выехала из Москвы в Тулу. Муж говорил — взяла попутчика через BlaBlaCar. Её айфон зафиксировал геопозицию в подмосковном Серпухове. Потом Ирина перестала выходить на связь. А на следующий день в 6 часов утра её телефон включился в Ярославле.