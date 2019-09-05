5 сентября четверг
СЕЙЧАС +14°С
usd 66.50
eur 73.06

Темы

СЕЙЧАС +14°С
usd 66.50
eur 73.06

Все новости

Все новости
Криминал
Пропала Ирина Ахматова
Эксклюзив

Убийство Ирины Ахматовой: у подозреваемого в расправе появились фанаты. Как идёт расследование

Клиентку BlaBlaCar задушили, а её машину бросили в Ярославле

Поделиться

3 718
2 Обсудить

Ирину убили из-за денег

Фото: страницы жертвы и подозреваемого / Vk.com

Прошло больше восьми месяцев с того дня, как пропавшую бизнес-леди Ирину Ахматову обнаружили мёртвой, а предполагаемый убийца сознался в совершенном. Но до сих пор ещё не было суда. На каком этапе сейчас расследование этой чудовищной истории — в материале 76.RU.

Как всё было

Директор двух столичных ресторанов Burger King Ирина Ахматова пропала 23 декабря 2018 года. Девушка выехала из Москвы в Тулу. Муж говорил — взяла попутчика через BlaBlaCar. Её айфон зафиксировал геопозицию в подмосковном Серпухове. Потом Ирина перестала выходить на связь. А на следующий день в 6 часов утра её телефон включился в Ярославле.

Начались масштабные поиски во всех городах, где могла оказаться Ирина. Через четыре дня машину Ирины обнаружили в Ярославле — в Брагино. 30 декабря оперативники уголовного розыска МВД задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к пропаже. Им оказался житель Серпухова Виталий Чикирёв. На следующий день, 31 декабря, он признался в убийстве Ирины. И показал место в лесу, где бросил тело. Там и нашли Ирину.

1 января 2019 года подозреваемый рассказал — задушил девушку из-за денег. За дело взялись московские следователи.

Видео: СК РФ

Что сейчас

На данный момент расследование не завершено. На запрос редакции 76.RU пришел ответ от Следственного комитета России.

— Вся интересующая информация о расследовании опубликована на официальном сайте СК РФ. В связи с тем, что предварительное следствие продолжается, предоставление дополнительных данных противоречит положениям ст. 161 УПК РФ (статья о неразглашении предварительных данных расследования. — Прим. ред.), — ответили в отделе информационного сопровождения деятельности управления взаимодействия со СМИ СК РФ.

Страничка Чикирёва в соцсетях уже закрыта — мужчине и его семье устроили травлю после того, как стало известно его имя. Но кто-то создал фейковый аккаунт. И с этой странички ведет якобы дневник подозреваемого, где эмоциональные посты о преступлении и прощении перемешиваются с откровенным бредом.

Редакция 76.RU продолжит следить за развитием ситуации.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Ирина АхматоваBlaBlaCar

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (2)

    5 сен 2019 в 08:35

    Ну хоть кто то в нашей стране по щвету божьему живет. Здоровья ему.

    Гость
    5 сен 2019 в 09:37

    как-то слишком долго расследуют, видно, не из-за денег убийство было, заказали мадам, небось