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Криминал Подробности В Ярославле задержали подозреваемых в избиении пенсионерки: почему они это сделали

В Ярославле задержали подозреваемых в избиении пенсионерки: почему они это сделали

Подробности инцидента

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Мужчина избил пожилую ярославну | Источник: Подслушано в Ярославле! / Max.ruМужчина избил пожилую ярославну | Источник: Подслушано в Ярославле! / Max.ru

Мужчина избил пожилую ярославну

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Max.ru

Подозреваемых в избиении пожилой женщины в Ярославле задержали. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, после инцидента на улице Чехова полиция оперативно установила личности всех участников.

«Нападавший и сопровождавший его мужчины задержаны. Как выяснилось в ходе разбирательства, задержанные и пострадавшая были знакомы, между ними ранее произошел конфликт. Действиям виновных будет дана правовая оценка», — написал Михаил Евраев в своем Max-канале 28 июля.

Причину потасовки объяснил источник 76.RU. По его информации, все трое, включая пожилую ярославну, сначала вместе выпивали на остановке. Под градусом приятели начали ссориться. Дошло до того, что выпившая пенсионерка кинула одному из знакомых бутылку в глаз и пошла дальше. Это разозлило мужчину, и он решил «ответить».

Напомним, инцидент произошел 26 июля около 15 часов на улице Чехова, 23/11. После в городских пабликах опубликовали видео с уличных камер. На нем видно, как двое мужчин шли по тротуару, а впереди них медленно шагала женщина с сумками.

Мужчина налетел на ярославну со спины

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Max

Обидчик неожиданно нагнал ее со спины, замахнулся и ударил кулаком в голову. Женщина рухнула на землю и больше не двигалась до конца записи. А ударивший накинул на спину портфель и пошел дальше со своим знакомым, который не сбавил шага и не остановился, когда женщина упала.

Вечером 27 июля Михаил Евраев сообщил, что взял на контроль данную ситуацию.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Драка Подозреваемый Задержание Губернатор
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Комментарии
8
Гость
1 час
Хорошо, что губернатор взял это дело, вон сразу на следующий день нашли
Гость
1 час
Ну и хорошо, пусть разбираются теперь органы
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Гость
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