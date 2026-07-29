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Происшествия Атаки БПЛА Эксклюзив «Родные не знают. У них сердце остановится». Выживший после удара БПЛА на Wildberries рассказал, как друзья выносили его из огня

«Родные не знают. У них сердце остановится». Выживший после удара БПЛА на Wildberries рассказал, как друзья выносили его из огня

Сейчас пострадавшие во время атаки на Электросталь лежат в разных больницах

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Новые подробности об атаке БПЛА на Электросталь | Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU Новые подробности об атаке БПЛА на Электросталь | Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Новые подробности об атаке БПЛА на Электросталь

Источник:

Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

18 июля на складе Wildberries в Электростали начался мощный пожар из-за атаки БПЛА. Один из работников подмосковного логистического центра, 25-летний уроженец Таджикистана Наврузджон Содиков, скончался в больнице от тяжелых травм. По официальным данным, всего в результате ударов в Электростали пострадали 57 человек.

MSK1.RU поговорил c одним из раненых работников склада Тимуром (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.). Он знал погибшего Навруза — так его называли друзья — и в момент удара находился рядом с ним.

«Это наш друг, мы вместе работали. Он около нас умер. Он сразу потерял сознание, а меня оглушило, и все эти [осколки] в ногу и в руку, короче, попали. И после этого меня кто-то подхватил и вынес. Там еще трое таких было рядом [кого пришлось выносить]», — рассказал MSK1.RU пострадавший работник WB.

Это был вот очень тяжелый случай у него, [скончался] уже в реанимации. [Наврузджон] просто был белый. Наверное, крови не осталось, много потерял.

Тимур (имя изменено)

пострадавший при атаке на склад в Электростали, друг погибшего работника WB

По словам пострадавших, всё происходило в девятом блоке склада, на первом этаже. После первых ударов люди сразу ринулись врассыпную — бежали к выходу. Кто остался цел, подхватывал раненых коллег.

«Кто-то мне до этой части добраться помог, кто-то — до другой, где друг подхватил, где еще кто-то. А потом уже меня вытащил старший нашего блока и посадил в свою машину. Нас двое было, у одного — нога, у меня руки и ноги — всё в крови было, — вспоминает в беседе с MSK1.RU Тимур. — Привез он нас в больницу в Электростали, а потом нас уже распределяли кого куда. У меня было состояние аффекта, я уже плохо всё помню. Сейчас ноги пока сломаны, от удара много ранений: взрывной волной как бы ранило».

Тимура уже направили из Электростали в медучреждение Павловского Посада. Сейчас у него на одной ноге гипс, вторая — вся в зеленке с желтыми синяками. Часть руки всё еще перебинтована. Лежа на больничной койке, он поправляет одеяло, пряча свои травмы от посетителей.

Уже 28 июля пострадавшего работника выпишут из больницы. Держится он бодро, иногда даже улыбается. Тимур поддерживает связь с друзьями и коллегами и очень просит не публиковать его имя, чтобы не беспокоить близких: им подробности той страшной ночи он рассказывать не стал.

«У меня родственники об этом всём не знают. Никто. У них же сердце остановится!» — объяснил MSK1.RU Тимур.

От компании он выплат пока не получал, но, по его словам, Wildberries находится с ним на связи.

Мы уже рассказывали, что известно о погибшем работнике склада. Как выяснилось, его супруга была беременна, также у него остались двое старших братьев и пять сестер.

У практически полностью уничтоженного здания склада прошла панихида по погибшим от ударов БПЛА. MSK1.RU побывал на месте происшествия и узнал у сотрудников компании, как складывается их жизнь после трагедии и что происходило в ночь пожара.

ПО ТЕМЕ
Екатерина РябчукЕкатерина Рябчук
Екатерина Рябчук
Специальный корреспондент MSK1.RU
Дмитрий БондаревДмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Атака БПЛА Склад Wildberries Пожар Больница
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