В Ростовской области обломки ракеты рухнули на жилой дом — есть жертвы, идет эвакуация

Ростовскую область вновь атаковали с воздуха (архивный кадр) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина. Получил ранения мужчина. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в пострадавшем здании проводится эвакуация жильцов, организован пункт временного размещения. При этом угроза беспилотной опасности в регионе сохраняется.

После полуночи 29 июля режимы беспилотной и ракетной опасности объявили в Тульской, Калужской, Рязанской, Ростовской, Нижегородской, Липецкой, Пензеской, Тамбовской, Орловской, Волгоградской, Воронежской, Астраханской областях, на территории Мордовии и Калмыкии. Также о ней заявили в Краснодарском крае, в том числе в городах черноморского побережья.