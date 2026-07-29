В Ростовской области обломки ракеты рухнули на жилой дом — есть жертвы, идет эвакуация

В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина. Получил ранения мужчина. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в пострадавшем здании проводится эвакуация жильцов, организован пункт временного размещения. При этом угроза беспилотной опасности в регионе сохраняется.
После полуночи 29 июля режимы беспилотной и ракетной опасности объявили в Тульской, Калужской, Рязанской, Ростовской, Нижегородской, Липецкой, Пензеской, Тамбовской, Орловской, Волгоградской, Воронежской, Астраханской областях, на территории Мордовии и Калмыкии. Также о ней заявили в Краснодарском крае, в том числе в городах черноморского побережья.
Двумя днями ранее Ростовская область подверглась атакам беспилотников. Восемь человек пострадали, шестерым потребовалась госпитализация. Обломки сбитых аппаратов повредили 17 частных и 3 многоквартирных дома. Кроме того, под удар попало здание центра для бездомных.