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Лето Обзор Когда будут первые заморозки, подскажет погода 29 июля — народные приметы

Когда будут первые заморозки, подскажет погода 29 июля — народные приметы

Желтеющие в кроне березы листья предвещают ранние заморозки

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Затяжной дождь&nbsp;— знак ненастного окончания лета | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЗатяжной дождь&nbsp;— знак ненастного окончания лета | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Затяжной дождь — знак ненастного окончания лета

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

В среду, 29 июля отмечается народно-христианский праздник Афиногенов день. Православные христиане чтят память священномученика Афиногена, епископа Пидахвои. По народным поверьям, по погоде в этот день можно узнать, когда начнутся осенние заморозки и как закончится лето.

Если 29 июля идет затяжной дождь, то стоит ждать ненастную погоду в конце лета, а также ранний приход осенних заморозков. А сильный ветер говорит о затяжной сырой погоде в сентябре.

По народным приметам, желтеющие в кроне березы листья предвещают слишком ранний приход первых осенних заморозков. При этом потерявшая цвет снизу листва — знак на теплую осень.

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Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Народные приметы и поверья Погода Заморозки Июль
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Комментарии
1
Гость
46 минут
Прекрасное центральное паровое отопление поможет пережить любые заморозки.
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Гость
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