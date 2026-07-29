Когда будут первые заморозки, подскажет погода 29 июля — народные приметы

В среду, 29 июля отмечается народно-христианский праздник Афиногенов день. Православные христиане чтят память священномученика Афиногена, епископа Пидахвои. По народным поверьям, по погоде в этот день можно узнать, когда начнутся осенние заморозки и как закончится лето.
Если 29 июля идет затяжной дождь, то стоит ждать ненастную погоду в конце лета, а также ранний приход осенних заморозков. А сильный ветер говорит о затяжной сырой погоде в сентябре.
По народным приметам, желтеющие в кроне березы листья предвещают слишком ранний приход первых осенних заморозков. При этом потерявшая цвет снизу листва — знак на теплую осень.