Что общего между Зелибобой и группой «Фабрика»? Ответ вас удивит

Кто бы мог подумать, но появлению лохматого Зелибобы на российском ТВ мы отчасти обязаны… Джо Байдену. Что? Да! «Улица Сезам» (0+) в России была не просто обучающей программой.
Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».
«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.
Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.
Всё началось в 1969 году, когда продюсер Джоан Ганз Куни и психолог Ллойд Моррисетт создали уникальный проект, где детей учили счету и грамоте забавные куклы — маппеты. Название программы — это отсылка к магической фразе «Сезам, откройся!» из сказки об Али-Бабе. Оно стало символом доступа к новым знаниям, которые теперь открывались каждому ребенку.
Шоу быстро покоряло мир, но до России добралось лишь в середине девяностых.
Первым встал вопрос денег. Часть из них «пробил» тогда еще сенатор Джо Байден. Остальные деньги предстояло найти в России. Продюсер Наташа Лэнс Рогофф вела переговоры с Борисом Березовским, но покушение на олигарха в 1994-м сорвало сделку. Проект спасла Ирина Борисова, владелица агентства «ВидеоАрт». Позже в качестве спонсора присоединилась компания «Нестле».
Второй проблемой была адаптация. Как рассказать детям о ценности личных границ и самовыражения? Эту головоломку решали на семинарах с педагогами и психологами.
И в 1996 году на НТВ появилась троица, созданная специально для нас: синий и лохматый Зелибоба с его феноменальным нюхом, изобретатель Кубик и оптимистка Бусинка. Кстати, имя Зелибобе придумала Нана Гринштейн — будущий сценарист фильма «Питер FM» (12+).
Зарубежные герои тоже были в эфире: репортер лягушонок Кермит, вечные спорщики Влас и Еник и, конечно, обжора Коржик. То, как последний уничтожал печенье, — одно из самых ярких воспоминаний о программе.
Между делом маппеты учили нас буквам, но по сути шоу давало уроки поважнее — как дружить, понимать и принимать других. В одной из серий мальчик Вадим на инвалидной коляске учился играть в теннис. В последних сезонах появилась тетя Динара из Татарстана — она знакомила зрителей с разными культурами. Даже группа «Фабрика» в одном из выпусков пела о том, как важно уважать непохожих на тебя людей.
За четыре сезона «Улицу Сезам» посетило много звезд российского шоу-бизнеса: Мария Аронова, Владимир Турчинский, Наташа Подольская, Варвара, детский коллектив «Непоседы» и другие.
В 2007 году шоу завершилось. «Улица Сезам» научила не бояться быть собой и поселила то самое безудержное желание изучать мир, ведь в нем «столько интересного, совершенно неизвестного!». Возможно, именно тогда мы впервые поняли, что мир гораздо больше и разнообразнее, чем двор за окном.