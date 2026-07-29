Что общего между Зелибобой и группой «Фабрика»? Ответ вас удивит

Кто бы мог подумать, но появлению лохматого Зелибобы на российском ТВ мы отчасти обязаны… Джо Байдену. Что? Да! «Улица Сезам» (0+) в России была не просто обучающей программой.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.