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Образование Какой урок станет первым 1 сентября и как поменяют школьную программу — ответили в Минпросвещения

Какой урок станет первым 1 сентября и как поменяют школьную программу — ответили в Минпросвещения

Изменения коснулись сразу нескольких предметов

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В программу первого урока войдет патриотическое воспитание | Источник: Алена Косточкина / 76.RUВ программу первого урока войдет патриотическое воспитание | Источник: Алена Косточкина / 76.RU

В программу первого урока войдет патриотическое воспитание

Источник:

Алена Косточкина / 76.RU

В новом учебном году первый урок 1 сентября во всех школах проведут в формате «Разговоров о важном». Кроме того, старшеклассники начнут изучать пять предметов по обновленным программам, сообщили в Минпросвещения.

«Во всех образовательных организациях учебный год начнется с первого занятия проекта „Разговоры о важном“», — говорится в сообщении ведомства.

Первый учебный день посвятят единству народов России и сохранению исторической памяти. Также в программу первого урока войдут патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Также в ведомстве сообщили об изменениях в старшей школе. Для учеников 10–11 классов обновят программы по физике, химии, биологии, математике и информатике, рассказал РИА Новости эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.

«В рамках стандарта среднего общего образования актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике», — сказал Костенко.

Он добавил, что содержание этих предметов привели в соответствие с достижениями современной науки и усилили практическую составляющую. Обновленные программы начнут действовать с 1 сентября 2027 года.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Школа Тема Школьная программа Урок 1 Сентября Минпросвещения
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Комментарии
9
Гость
29 минут
Эк ивработы с утреца...
Гость
47 минут
Единство народа в стране - это залог того, что страну никто и никогда не победит
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Гость
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