Какой урок станет первым 1 сентября и как поменяют школьную программу — ответили в Минпросвещения

В программу первого урока войдет патриотическое воспитание Источник: Алена Косточкина / 76.RU

В новом учебном году первый урок 1 сентября во всех школах проведут в формате «Разговоров о важном». Кроме того, старшеклассники начнут изучать пять предметов по обновленным программам, сообщили в Минпросвещения.

«Во всех образовательных организациях учебный год начнется с первого занятия проекта „Разговоры о важном“», — говорится в сообщении ведомства.

Первый учебный день посвятят единству народов России и сохранению исторической памяти. Также в программу первого урока войдут патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Также в ведомстве сообщили об изменениях в старшей школе. Для учеников 10–11 классов обновят программы по физике, химии, биологии, математике и информатике, рассказал РИА Новости эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.

«В рамках стандарта среднего общего образования актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике», — сказал Костенко.