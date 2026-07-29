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Экономика ФАС разбирается с ценами на бензин — что грозит заправкам

ФАС разбирается с ценами на бензин — что грозит заправкам

Предпринимателей проверили в нескольких региона страны

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Заправкам пригрозили последствиями за необоснованный рост цен | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUЗаправкам пригрозили последствиями за необоснованный рост цен | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Заправкам пригрозили последствиями за необоснованный рост цен

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Федеральная антимонопольная служба продолжает контролировать стоимость бензина и дизельного топлива по всей стране. Специалисты ведомства возбудили административные дела в нескольких регионах. Ряду компаний, которые необоснованно меняли цены, выдали предупреждения. Однако в отдельных случаях владельцы бизнеса могут понести уголовное наказание.

В Нижегородской области дело возбудили в отношении организации, которая продавая бензин АИ-92 и АИ-95, за короткий срок изменила цены, а ранее выданное предупреждение УФАС проигнорировало. Похожая ситуация возникла в Пермском крае — там ведомство зафиксировало изменение цен на заправках сети, которая занимает доминирующее положение в ряде муниципалитетов.

В Коми возбудили дела сразу против двух фирм. В УФАС посчитали, что компании установили монопольно высокую цену на бензин на своих АЗС, при этом не предоставили надлежащее обоснование ее изменения. Еще одно дело инициировали в Новосибирской области: там антимонопольщики увидели признаки картеля на оптовом рынке топлива. Речь идет о продаже бензина АИ-92 и АИ-95 по разным ценам для разных покупателей, причем для тех, кто не участвовал в сговоре, цена была выше.

Проверки затронули и другие регионы. Предупреждения владельцам АЗС выдали в Курской и Оренбургской областях. В Херсонской области оператор заправки отреагировал на предписания, после чего цена на бензин снизилась, говорится на сайте Федеральной антимонопольной службы.

Если нарушение квалифицируют как обычное антимонопольное, то речь идет о административной ответственности и штрафах по КоАП. Но если будет доказан картельный сговор, ситуация становится серьезнее: тогда возможна уже уголовная ответственность по статье 178 УК РФ вплоть до лишения свободы до 3 лет, пишет «Российская газета».

«Уголовная ответственность наступает в случае причинения крупного и особо крупного ущерба гражданам, организациям или государству — от 3,5 до 13,5 млн руб. и доказанного получения дохода виновного лица или компании — от 50 до 250 млн руб», — сообщило издание.

В каком порядке и кому предоставлять топливо в случае его дефицита, недавно определило Правительство РФ. Там утвердили соответствующий порядок.

Российский вице-премьер Александр Новак прокомментировал ситуацию с выпуском бензина экологического класса «Евро-3». Он заявил, что это временная мера до восстановления производства топлива пятого класса.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Топливо Бензин Дизель Изменение цены УФАС
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