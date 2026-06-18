Слушала со слезами на глазах. Блогеру Митрошиной вынесли приговор по отмыванию 127 миллионов рублей

Источник: Городские медиа

Блогеру Александре Митрошиной 18 июня вынесли приговор по делу об отмывании более 127 миллионов рублей. Ранее она частично признала вину. Тверской суд Москвы приговорил девушку к 3 годам условно. Ей также присудили штраф 900 тысяч рублей. Во время оглашения приговора Митрошина не смогла сдержать слёз. Стоя перед судьей, она тихо вытирала капли с лица кофтой. Рядом с ней стоял муж.

Напомним, что год назад Александру объявили в розыск и задержали в аэропорту Сочи, а затем доставили в столицу. С марта прошлого года инфлюенсер находилась под домашним арестом. Выезжала Митрошина только в суд в сопровождении адвокатов.

После заседаний она обычно делилась с журналистами, чем занимается в заключении дома. Список дел примерно такой: быт, готовка, спорт, «забота о себе и муже», а также чтение. Тогда она читала книгу Достоевского «Униженные и оскорбленные».