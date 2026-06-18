Слушала со слезами на глазах. Блогеру Митрошиной вынесли приговор по отмыванию 127 миллионов рублей

Блогеру Александре Митрошиной 18 июня вынесли приговор по делу об отмывании более 127 миллионов рублей. Ранее она частично признала вину. Тверской суд Москвы приговорил девушку к 3 годам условно. Ей также присудили штраф 900 тысяч рублей. Во время оглашения приговора Митрошина не смогла сдержать слёз. Стоя перед судьей, она тихо вытирала капли с лица кофтой. Рядом с ней стоял муж.
Напомним, что год назад Александру объявили в розыск и задержали в аэропорту Сочи, а затем доставили в столицу. С марта прошлого года инфлюенсер находилась под домашним арестом. Выезжала Митрошина только в суд в сопровождении адвокатов.
После заседаний она обычно делилась с журналистами, чем занимается в заключении дома. Список дел примерно такой: быт, готовка, спорт, «забота о себе и муже», а также чтение. Тогда она читала книгу Достоевского «Униженные и оскорбленные».
Дело Митрошиной было одним из первых крупных уголовных дел, которые начались в 2023 году. Речь шла о той же сумме — 127 миллионов рублей. Но тогда блогер сообщила, что погасила долг перед налоговой.