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Криминал Слушала со слезами на глазах. Блогеру Митрошиной вынесли приговор по отмыванию 127 миллионов рублей

Слушала со слезами на глазах. Блогеру Митрошиной вынесли приговор по отмыванию 127 миллионов рублей

Ей дали условный срок и крупный штраф. История Митрошиной и подробности уголовного дела — в видео

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Источник:

Городские медиа

Блогеру Александре Митрошиной 18 июня вынесли приговор по делу об отмывании более 127 миллионов рублей. Ранее она частично признала вину. Тверской суд Москвы приговорил девушку к 3 годам условно. Ей также присудили штраф 900 тысяч рублей. Во время оглашения приговора Митрошина не смогла сдержать слёз. Стоя перед судьей, она тихо вытирала капли с лица кофтой. Рядом с ней стоял муж.

Напомним, что год назад Александру объявили в розыск и задержали в аэропорту Сочи, а затем доставили в столицу. С марта прошлого года инфлюенсер находилась под домашним арестом. Выезжала Митрошина только в суд в сопровождении адвокатов.

После заседаний она обычно делилась с журналистами, чем занимается в заключении дома. Список дел примерно такой: быт, готовка, спорт, «забота о себе и муже», а также чтение. Тогда она читала книгу Достоевского «Униженные и оскорбленные».

Дело Митрошиной было одним из первых крупных уголовных дел, которые начались в 2023 году. Речь шла о той же сумме — 127 миллионов рублей. Но тогда блогер сообщила, что погасила долг перед налоговой.

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Александра Митрошина Суд Легализация средств Отмывание денег
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Комментарии
1
Гость
1 час
Голодного человека за булочку из магазина сразу упакуют лет на пять так и существем по Конституции где все равны?
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Гость
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